A partir del lunes se reanuda la distribución de la Canasta Alimentaria

El subgobernador de Cercado, Johnny Torres, informó que la Gobernación el pasado martes transfirió cuatro millones de bolivianos a la Subgobernación y pagaron 3 millones 600 mil bolivianos a la empresa que distribuye la canasta alimentaria, para los adultos mayores. Se anunció que a partir del lunes de la próxima semana reanudará la distribución del beneficio.

Torres explicó que el saldó de los cuatro millones de bolivianos se utilizarán para el funcionamiento básico de la institución, alquiler del edificio, electricidad, agua y otros servicios básicos.

Remarcó que se distribuirá la canasta alimentaria de este año, hasta que los recursos económicos así lo acompañen.

La canasta para este año tiene un costo total de 16 millones y medio de bolivianos, primero se depositó 800 mil y ahora tres millones 600 mil bolivianos.

La autoridad dijo que al momento se deben diez millones de bolivianos a la empresa, que se pagaron en total cuatro millones 400 mil bolivianos; es decir, se pagó casi la mitad de la deuda actual y el compromiso de la Gobernación es desembolsar el resto de los recursos para completar el pago de la deuda hasta fin de mes.

Con respecto al resto de los recursos de la canasta alimentaria 2017, que faltan ejecutarse, Torres indicó que se pagará el próximo año y lo asumirá la Subgobernación de su presupuesto, que será de 18 millones 400 mil bolivianos; pagarán siete millones para la canasta alimentaria de este año y se quedarán sólo con 11 millones 400 mil bolivianos.

Torres: Gobernación sacó recursos de la Subgobernación y no los devolvió

El subgobernador de Cercado explicó que el problema económico en el programa de la canasta alimentaria data desde que la Gobernación sacó siete millones 650 mil bolivianos de cuentas de la Subgobernación, que eran para la canasta alimentaria, con el compromiso de devolverlos en enero de este año, pero no lo hizo, “ese es el hueco que tenemos”.

Remarcó que se pagó tan poco del programa, que en octubre de este año recién se terminó de pagar de la canasta 2016.

Torres califica cuestionamientos de Figueroa de “demagogia”

En una anterior entrevista, el secretario de Economía y Finanzas de la Gobernación, Manuel Figueroa, responsabilizó a la Subgobernación de la situación económica del programa de la canasta alimentaria cuando señaló que Torres no debió firmar el contrato con la empresa, porque el subgobernador sabía de la situación económica por la que atraviesa la Gobernación, declaraciones que fueron calificadas por Torres como “demagogia”.

El subgobernador torres respondió a las declaraciones de Figueroa al decir que sus declaraciones, sobre el programa, son una falta de respeto a la población y manifestó que si no licitaba la canasta alimentaria para este año, hubiera habido medidas de presión de los adultos mayores.

Explicó que la Gobernación puso este año un presupuesto para la Subgobernación de 22 millones de bolivianos y al haber presupuesto cumplió con su obligación, para adquirir los productos y lanzar la licitación.

Dijo que no podía adivinar la situación de la Gobernación, once meses más allá, por lo que cuestionó a Figueroa que si sabía de tal situación entonces por qué la Gobernación no dejó de comprar productos destinados al paquete alimentario, para las personas con discapacidad o no dejó de pagar para el programa de ciudad inteligente, con la Alcaldía, para las cámaras de vigilancia, o una serie de viajes al exterior con recursos de los bolivianos, o licitar cosas de cementos para poder apoyar a los adultos mayores. “No se pueden tener respuestas tan infantiles (…), no hay que tener comportamiento de muchacho”, dijo Torres refiriéndose a las declaraciones de Manuel Figueroa.

Osmar Arroyo

Comparte Facebook

Twitter