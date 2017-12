8 empresas presentaron propuestas para certificar reservas hidrocarburíferas del país

Ocho empresas hicieron llegar a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB sus propuestas para cuantificar y certificar las reservas de hidrocarburos en Bolivia, dentro el proceso de licitación publicado después de la caída de la primera convocatoria.

La información fue confirmada por el presidente de los concejales de Cercado, Alfonso Lema Grosz, al declarar el hecho que no haya un precio referencial dentro la convocatoria, provocó diferencias muy grandes entre uno y otro oferente.

La empresa Miller And Lents Ltd ofertó un costo de 625 mil dólares, Netherland Sewell & Assocciates Inc un millón 70 mil, Beicip Franlab 810 mil, Ryder Scott Company LP un millón 497 mil, Gaffney Cline & Associates Inc un millón siete mil 777, esta última ya efectuó un trabajo para YPFB.

Después continúa la Asociación Accidental 3D Geo PTY LTD & Risc Operations PTY LTD con una propuesta de un millón 63 mil 125, Sproule International Limited 925 mil y finalmente J@R Consultora con 726 mil 600 dólares, según la información de Lema.

Se estima que hasta el 15 de diciembre de este año se adjudicará a cualquiera de ellas la cuantificación, la firma de contrato se prevé el tres de enero de 2018 y finalmente la entrega del informe final sería abril o mayo del próximo año.

El informe final de cuantificación y certificación de reservas mínimamente debe contener detalle de criterios y parámetros de geociencias, ingeniería de reservorios y económicos aplicados al estudio, metodologías de cálculo resaltando los resultados.

Volúmenes y reservas por categoría y por producto (gas de separador, gas de venta, condensado, petróleo, gasolina y GLP (Gas Licuado de Petróleo) parámetros petrofísicos y de reservorio, empleados para el cálculo de reservas.

Asimismo pronósticos de producción para campos gasíferos y petrolíferos considerando para cada reservorio: reservas probadas desarrolladas, reservas probadas desarrolladas más no desarrolladas, reservas probables y reservas posibles.

Además evaluación y análisis económicos. Detalle de mapas estructurales, isopáquicos e isocoros por reservorio. Gráficos de historiales de producción (gas, líquidos, agua y rendimiento de condensado) por reservorio y Campo.

Registro compuesto de un pozo tipo, en los reservorios más importantes del Campo, con identificación de topes y bases, resultados de pruebas y otros. Correlaciones integradas de pozos y Resumen ejecutivo de cuantificación y certificación de reservas

Secretaría espera que contraten a la mejor

La Secretaría de Hidrocarburos espera que el Gobierno contrate a la mejor empresa que haya hecho llegar su propuesta para la certificación y cuantificación de las reservas de hidrocarburos y que se cuente con una información final, cuanto antes. “El tema de las reservas de hidrocarburos para nosotros, como Departamento productor, y para los otros como el país, es un tema de vital importancia porque va marcar el destino de la política hidrocarburífera a futuro”, declaró el secretario, Freddy Castrillo.

Informó que actualmente el ministro del ramo, Luis Alberto Sánchez, se encuentra en una reunión internacional del gas en Argentina, país al que pidió aumentar los volúmenes de gas que exporta Bolivia, criticó esta actitud de la autoridad. “Cómo podemos pretender exportar más gas a Argentina si no tenemos certificación de reservas y no hemos mejorado la producción”, cuestionó al insistir en la importancia de precisar cuánto de reservas de hidrocarburos tiene Bolivia.

Fernando Barral Zegarra

Comparte Facebook

Twitter