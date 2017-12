Empleado finge asalto e intenta robar Bs 80 mil

Un sujeto intentó fingir un asalto en una tienda de electrodomésticos, luego que éste se llevara consigo la suma de 80.000 bolivianos y cuatro parlantes, por lo que el dueño, enterado de lo ocurrido, se querelló contra este sujeto, que habría operado y planificado todo en complicidad de su cónyuge.

De acuerdo a lo informado preliminarmente por fuentes policiales, en su declaración informativa el propietario de una tienda de electrodomésticos, ubicada en la calle Domingo Paz y Daniel Campos, relata que abrió su negocio en la mañana y casi al mediodía recibió una llamada telefónica, en la que le referían que se constituya de inmediato a la Aduana para realizar un trámite de urgencia. “El dueño del negocio, como se encontraba con su empleado, le ordenó que se quedara mientras iba a ausentarse, por lo que entonces su empleado aceptó y se quedó, sin embargo, al mediodía sacó el dinero de la caja, que era lo ganado de toda la semana, después rompió los candados de la entrada auxiliar y dejó semiabierta la puerta”, dijo el informante.

Este sospechoso había vuelto a la tienda, donde fingió un robo contando lo sucedido a sus vecinos, y llamó a su patrón, el mismo anoticiado de lo ocurrido se percató que no habían 80.000 bolivianos, ni cuatro parlantes de computadoras, por lo que llamó al Centro Automático de Despacho Integral (Cadi). “El ayudante contó que como no volvía el dueño de la tienda, cerró todo asegurado a las doce del mediodía para dirigirse a su casa a almorzar, después, a las tres de la tarde, al volver supuestamente encontró que la puerta estaba violentada”, explicó.

La Policía sospechó de este individuo, por lo que realizaron un rastrillaje por toda la ciudad, y encontraron al sindicado, el mismo que estaba en un alojamiento de la ciudad donde, de manera voluntaria, se entregó y les contó que llevó el dinero a su casa porque tenía miedo que se perdiera.“No devolvió el dinero a su trabajo, porque tenía miedo que su patrón le llame la atención, y entonces decidió armar un supuesto robo (…) después dijo que la plata la tenía en una mochila que le había dado a su esposa, la cual lo llevó a su domicilio ubicado en la comunidad de La Pintada”, señaló.

El caso pasó a conocimiento del Ministerio Público, por lo que se procedió con la imputación del presunto delincuente, del cual se indaga si tiene antecedentes penales para determinar su grado de peligrosidad.

José Luis Vargas, abogado del sindicado, indicó que se llevó a cabo la audiencia cautelar contra su defendido, en la que fundamentó las garantías procesales para que su defendido se someta a investigación y se le dé las medidas sustitutivas por este delito imputado.“Como logró devolver todo el dinero que sustrajo, en la audiencia cautelar se valoró los elementos presentados por la defensa para favorecer al encausado, fundamentamos que fue calificado de manera provisional de manera errónea , porque no es robo, es hurto al no haber un forcejeo, entonces, no excede una pena de tres años, no participó nadie más, ni se ejerció violencia”, finalizó.

IGOR GUZMÁN/TINTA ROJA

