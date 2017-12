Concubino intenta matar a su mujer con arma de fuego

Una mujer de 35 años denunció ante la Policía Boliviana a su concubino, de 40, por intentar victimarla con dos armas de fuego, las cuales fueron secuestradas por personal del orden, quienes aprehendieron al denunciado en el barrio 7 de Septiembre, alrededor de las ocho de la noche de este domingo, y luego los familiares de la afectada se querellaron contra el agresor.

De acuerdo a lo informado de manera preliminar por el jefe de Relaciones Públicas del Comando Departamental de la Policía, capitán Luis Carvajal, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) reportó una denuncia de tentativa de feminicidio con portación de armas de fuego.“El denunciado, junto con un familiar, fueron a la Estación Policial Integral (EPI) del barrio Moto Méndez, ahí le manifestaron que su concubina estaba herida, ya que la misma se habría producido cortes con un arma blanca y se encerró en su habitación, a la cual no permitía que nadie ingrese”, dijo.

Según otras fuentes policiales, la mujer salió de la habitación ante el llamado de los funcionarios policiales, quienes fueron alertados por la fémina, quien en primera instancia les contó que no se produjo ninguna lesión, sino que le había hecho creer este comentario a su concubino para que deje de agredirla y no la mate. “La señora estaba en el tercer piso, ahí se echó llave, cuando salió directamente dijo que su concubino la golpea todas las veces, y en esta ocasión la amenazó, nos mostró después que estaban escondidas dos armas de fuego en una cómoda debajo de su ropa, el aprehendido no tiene ninguna autorización para portarlas”, señaló.

El agresor celaba a la fémina y le reclamaba algunas veces cuando no tenía dinero, todo este relato fue recibido por la Policía, que puso el caso a conocimiento del Ministerio Público, que procederá con la imputación y luego lo presentarán ante un juez para determinar su situación legal.

