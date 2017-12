Con masiva marcha e inicio de huelga de hambre continúa la resistencia civil de jóvenes tarijeños

En Tarija se da el primer piquete de huelga a nivel nacional en rechazo al fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que hace días dispuso la repostulación indefinida de las autoridades. Son 10 jóvenes que entraron en huelga, tanto del comité cívico juvenil y de otras plataformas ciudadanas. El Movimiento Al Socialismo (MAS) lo calificó de show político.

Adrián Vega, uno de los huelguistas, comento que los jóvenes han visto lo que ha suscitado en Bolivia respecto al fallo del TCP y que no son ajenos a la realidad que está viviendo el país, y por ello, están enviando un mensaje al gobierno. “No queremos que nuestros hijos, no queremos que nuestros nietos vivan en una dictadura. Estamos en un gobierno que habla de democracia disfrazada de dictadura. Como jóvenes vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Con esta medida, hacemos un llamado a toda la población a que salga a las calles, que proteste, porque esto no puede quedar así”.

Vega agregó que esperan en los próximos días, todas las instituciones, inclusive autoridades expresarse, y hacerle conocer al gobierno su desacuerdo ante el fallo del TCP. Sostiene que se está a tiempo de poder revertir toda esta situación, dado que se tendrán nuevas autoridades judiciales. “Queremos que el nuevo Tribunal Constitucional sea capaz y tenga todas las capacidades para poder revertir este fallo que ha sido manipulado por el gobierno central. Exigimos que retorne la democracia al país”, dijo Vega.

Por su parte, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Alex Mamani, califico la medida de show político, y que esto esta digitado por autoridades opositoras al gobierno central.

Mamani, sostiene que el pueblo boliviano ha pedido la repostulación de Evo Morales a la presidencia del Estado. “El pueblo soberano está repostulando, no se está repostulando el Presidente”.

El Diputado del MAS, señala que tras el fallo del TCP, todas las autoridades tienen oportunidad nuevamente de presentarse en las futuras elecciones, y que no es solamente para Evo Morales. “Las actuales autoridades si bien cuestionan el fallo del TCP, pero van a ser los primeros en postularse. Tenemos que entender, que cuando una persona trabaja bien, el pueblo querrá que siga. Por dar un ejemplo, el exalcalde Oscar Montes ha estado 15 años en el poder, y eso porque hizo una buena gestión, donde el pueblo apoyo. Y así pasa con todas las autoridades”, dijo.

Contexto

La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) analiza el alcance del fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que avala la repostulación del Presidente, del Vicepresidente y otras autoridades electas, por lo que planteará una aclaración al TCP sobre el referendo del 21 de febrero de 2016, que dijo No a una nueva postulación, y su carácter vinculante

Por Omar Garzón C.

