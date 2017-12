Autoridades locales critican falta de respeto al voto ciudadano

El gobernador de Tarija, Adrián Oliva Alcázar, después de votar en la elección judicial de este domingo, exhortó, especialmente a las autoridades de Gobierno, respetar la decisión de las mayorías, no hacerlo menoscaba la democracia. “Yo quiero dar un mensaje muy claro al país, no es posible que convoquemos al pueblo a votar, después no cumplamos el mandato que el pueblo ha dictado con su voto, tenemos que respetar las decisiones del pueblo, eso es lo más importante”, expresó

Si la mayoría se pronuncia y toma una decisión, las instituciones y gobernantes no tienen que cambiar esa decisión porque están cambiando el sentido de la democracia y eso es lo que está en juego, prosiguió en medio de sus seguidores y colaboradores.

La jornada de votación es para reafirmar el derecho de todos los ciudadanos a decidir y que eso se respete, las decisiones que se tomen se respete, para que las decisiones de gobernantes e instituciones no estén por encima del pueblo ni las leyes, insistió.

Consultado por NUEVO SUR si votó nulo como anticipó hace días, respondió que no vale la pena decir cómo ha votado porque se está en jornada electoral, cuidado que lo acusen de influir, aunque públicamente dijo cómo votaría y se sostiene y se ratifica.

Preguntado sobre el aparente ausentismo, contestó que probablemente sea así porque hay un ánimo particular en esta elección, “hace tiempo votamos, decidimos, pero nuestra decisión después no valió, creo que eso influye muchísimo”.

Sobre la versión de que su organización política se desmarcó del grupo de oposición, respondió que convocaron a la unidad de todas las fuerzas políticas democráticas del país, se trabaja en eso, éste no es el momento para encontrar fisuras o diferencias.

Agregó “nosotros hemos sido los primeros en señalar que no vamos a dividir, que vamos a unir, no vamos a restar, vamos a sumar, nuestro ánimo es ese, trabajar para construir, es necesario comenzar a construir sobre la base de todos”.

Alcalde Rodrigo Paz

Para el alcalde Rodrigo Paz Pereira la elección judicial de este domingo más pareció, por la sensación, un plebiscito que una elección judicial y eso conlleva al Estado a reflexionar si este sistema es útil para los bolivianos. “El Gobierno tendrá que reflexionar las decisiones políticas que está tomando, y la población tendrá que ser partícipe en la construcción de una mejor democracia, “la justicia es sinónimo del Estado de salud de la democracia”, sentenció.

Si la justicia no es buena en líneas generales, y no sólo en este gobierno, sino también por el pasado, la salud de la democracia no está en buen estado, “todos tenemos que trabajar por una mejor justicia y una mejor democracia”.

Paz también expresó en cuanto a la oposición que se precisa un profundo análisis de visión progresista, alternativa para que el pueblo pueda tener opciones a futuro, cómo decidir ante la necesidad de nuevos programas para el futuro.

Fernando Barral Zegarra

