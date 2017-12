Afirman que nuevas autoridades judiciales carecen de legitimidad

Las autoridades judiciales electas este último domingo en el país carecen de legitimidad porque el porcentaje de voto logrado por ellas es mínimo en comparación al porcentaje del voto nulo y blanco como se dio el año 2011. “Ha sucedido el 2011 y se está reeditando una elección en que las autoridades a designar no gozan de la legitimidad del pueblo”, afirmó el gobernador Adrián Oliva Alcázar al destacar la actitud democrática de los boliviano que acudieron a las urnas.

Calificó de torpe el criterio del vicepresidente, Álvaro García Linera, de que con un total de votos superior a 157 una autoridad electa está bien elegida en comparación a cómo se elegía en el pasado, “hay un error de concepto, el proceso no gozó de legitimidad”.

Si las autoridades judiciales fueran elegidas por mecanismos idóneos y transparentes, los resultados serían diferentes, lo que se hace es pedir al pueblo que vote por candidatos que en la mayoría de los casos están cuestionadas por sus vínculos con el Gobierno, criticó. “Por tanto no se puede esperar otra cosas que un resultado como el que se tuvo, pero además hay un rechazo muy grande porque se convoca al pueblo a votar y a la hora de respetar, se haga otra cosa”, criticó al recordar al referendo del 21 de febrero de 2016.

Consultado si la posición de la gobernación no cerrará las puertas del gobierno para proyectos como la planta de tratamiento, Oliva ironizó al indicar que nunca estuvieron abiertas, cuando no había ningún componente político, no había ninguna gestión a favor. “No hemos estado hablando de política los dos últimos años y no hemos visto que ninguna puerta se haya abierto, no hemos recibido apoyo cuando lo demandamos, hemos pedido que este pueblo que tanto le dio al país, reciba una parte pequeñita de ayuda, y no logro nada”, dijo.

“No entiendo qué pondríamos en riesgo, no tenemos nada”, insistió al reconocer la necesidad de la oposición de definir una agenda, no discutir sobre personas, si no sobre propuestas, discutir una alternativa al Gobierno actual.

Convocarnos todos para poder avanzar, agregó después de manifestar que los resultados electorales del domingo son una ratificación del 21 de febrero de 2016, “son un rechazo a las decisiones tomadas en los últimos días, que vulneraron la decisión de un pueblo”.

Felicitó al pueblo de Tarija y Bolivia, el principio de la democracia se asienta en el voto, pero sobre todo el respeto a ese voto, ahora debe reflexionarse sobre el futuro de Bolivia, todas las fuerzas democráticas deben convocarse y definir la agenda de futuro para Bolivia.

MAS critica atribuirse victoria que no existe

El Movimiento Al Socialismo MAS, a través de su militante, la alcaldesa de Yunchará, Gladys Alarcón Farfán, criticó a los líderes de oposición de irresponsables el relacionar la votación del domingo con otras anteriores y atribuirse victorias que en realidad no existen. “No hemos estado en una contienda electoral, el MAS no ha estado en campaña de ningún candidato, creemos que en la Corte Electoral ha habido falencias por la falta de vocales que hemos tenido, no se ha podido difundir la papeleta a cabalidad”, respondió.

La gente en el campo quería votar para el presidente Evo, había gran desinformación y el voto nulo se ha debido a que en una misma papeleta, en ambos lados marcaron la misma X y en otra no marcaron, “a un lado era blanco, al otro nulo”.

En consecuencia no es verdad que la gente voto nulo porque no le gusta el proceso, está en contra del fallo del Tribunal Constitucional eso absolutamente no tiene nada que ver y lamentamos que se habla de que hay derrota y ganadores, “el único ganador es el pueblo”.

Fernando Barral Zegarra

Comparte Facebook

Twitter