5 empresas distribuidoras de alimento escolar fueron sancionadas

La jefa de la Unidad de Salud Ambiental de Servicio Departamental del Salud (Sedes), Marcela Ramírez informó que son alrededor de 70 a 75 empresas que fueron autorizadas por esta instancia del Sedes para la distribución del desayuno escolar en el departamento de Tarija, sin embargo solo cinco empresas fueron sancionadas por faltas menores, debido a la distribución de alimentos en mal estado. Las faltas no se agravaron porque los alumnos no alcanzaron a consumir el producto pues de otro modo el daño en la salud hubiera derivado en la desautorización de la empresa.

Ramírez agregó que en lo que va del año las denuncias disminuyeron en relación a otros años, ya que, si bien no precisó la cantidad, refirió que hallaron flanes y productos de yogurt que se encontraban en mal estado por lo que fueron sancionadas entre cuatro a cinco empresas en 2017, según declaró.

“Han sido muy pocas (las denuncias) en relación a los años anteriores, mayormente es por productos que no estaban en buen estado, que no estaban frescos, con fechas de vencimiento adulteradas también”, manifestó la Jefa de la Unidad de Salud Ambiental.

Añadió que existen otras instancias que realizan el seguimiento a estas empresas como Defensa al Consumidor y otra instancia municipal en el marco de sus competencias. Sin embargo, también refirió que aquellas empresas que incurrieron en faltas leves y que hayan subsanado las observaciones hechas en su momento continúan con la actividad, pero son objeto de una inspección más minuciosa, o de otro modo, si cometió una falta más grave considerarán si corresponde o no la emisión del certificado sanitario en la siguiente gestión.

Ramírez explico que una de las empresas que incurrió en la distribución de los alimentos en mal estado no se percató que los mismos se encontraban con la fecha de vencimiento pasada. Asimismo, en otro caso fueron los estudiantes que había encontrado un sándwich en mal estado y al ser detectados antes de ser consumidos la sanción no fue considerada grave, ya que no alcanzó a mostrar efectos en la salud de los escolares, pues de ser consumido por los alumnos Ramírez afirmó que en esos casos el certificado sanitario de la empresa es anulado. “Si estos productos (vencidos) hubieran sido consumido por lo niños y hubiera producido algún tipo de infección o el brote de una enfermedad por la mala manipulación de los mismos, desde la preparación hasta el transporte y la entrega final, entonces recién ahí nosotros si podemos actuar desautorizando estos lugares”, refirió Ramírez.

Indicó que desde la gestión pasada mediante el laboratorio del Sedes extraen dos muestreos de los productos que estas empresas elaboran y distribuyen a las unidades educativas, uno a principio del año y otro a partir de la segunda mitad del año. Además, indicó que se realiza el muestreo para el análisis laboratorial en cualquier momento en el que exista una denuncia.

La Unidad de Salud Ambiental del Servicio Departamental de Salud en el transcurso de la gestión realizó la inspección a las empresas para la verificar el estado de la infraestructura higiénico sanitaria por lo que las empresas que cumplieron con las condiciones recibieron el Certificado Sanitario de esta dependencia.

Por su parte, la representante de Defensa al Consumidor en Tarija, Mónica Jurado informó que en la presente gestión sancionaron a una empresa con 3000 UFV por entregar productos vencidos en dos oportunidades. Agregó que inicialmente dicha empresa entregó jugos y posteriormente flanes en mal estado.

Giovana Cruz Villca

Comparte Facebook

Twitter