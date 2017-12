Trabajadores del centro de salud de “La Pintada” reclaman mejores condiciones

Las múltiples deficiencias existentes en el Centro de Salud La Pintada limitan a los trabajadores de brindar una buena prestación del servicio. Estos reclaman al Gobierno Municipal de Cercado atender las demandas que existen en el lugar, aluden sentir impotencia ante la desatención de las autoridades del municipio.

Las limitantes para la prestación de salud según los trabajadores de salud se vienen arrastrando desde hace más de un año, y pasan desde goteras en el techo, un tanque de agua roto, y detalles como la falta de un manómetro para que funcione el tanque de oxígeno o el mantenimiento a la silla odontológica. Estos y otros reclamos fueron puestos en conocimiento del concejal municipal, Alberto Valdez tras una inspección al lugar.

EL CENTRO DE SALUD

El responsable del centro de salud La Pintada, Jaime Ricaldi, detalló que este es un centro perteneciente al área rural y brinda una cobertura a una población de 1.800 habitantes, que comprenden La Pintada, San Antonio, La Cabaña, Laderas Centro, y Santa Ana la Vieja.

Ricaldi explicó que al tener un radio de cobertura extensión ya solicitaron convertir al centro de salud La Pintada en un centro de referencia, esto considerando que tiene los ambientes adecuados para que se efectúe dicho planteamiento, sin embargo, reconoció que las limitantes pasan por la falta de material.

REQUERIMIENTOS

Ricaldi lamentó que el Municipio no pueda efectuar la compra de un manómetro para que funcione el tanque de oxígeno, argumentó que este artefacto oscila entre los 500 bolivianos, pero desde hace más de un año que la entidad municipal no puede comprarlo.

El trabajador de salud de La Pintada explicó que también habían hecho la solicitud de una ambulancia para dicho centro de salud, requerimiento que contaba con el respaldo de la misma comunidad.

“No hay curso con el pedido de ambulancia, al ser esta una carretera internacional, han pasado varios accidentes, entonces es importante poder contar con un vehículo –dijo Ricaldi-. Este centro de salud tiene más población que otros centros de salud y no cuenta con ambulancia”.

Recordó que otra de las solicitudes que se hicieron al Municipio es poder gestionar personal profesional de salud para el turno de la tarde, pero que ni siquiera encaminaron los trámites y refirieron que no podía ser.

Ricaldi explicó que al ser una carretera principal solicitaron al Municipio el colocado de un letrero que identifique al centro de salud, sin embargo, lamentó que hasta la fecha no hayan podido dar solución.

“Nosotros tenemos el letrero guardado en el centro de salud, solo falta que puedan colocarlo –manifestó Ricaldi-. Actualmente tenemos uno pintado que a duras penas se nota, nadie puede identificarlo, cuando pasa algún accidente las personas que no conocen la zona ni siquiera pueden dar con el centro de salud”.

El funcionario de salud señaló que la única respuesta que había recibido del Municipio es que se encontraban haciendo la refacción de los colegios y que tras terminar dichas tareas, inmediatamente se iba a realizar el colocado del letrero. “Ya pasó más de un año, pero no hay nada”, dijo.

“Aquí en el centro de salud las tapas de los baños están rotas, la mayoría –manifestó Ricaldi-. El tanque de agua presentaba fuga de agua, vinieron los técnicos de la Subalcaldía y nos informaron que iban a colocar en su informe que estaba roto, y que necesitaba cambiar, tampoco hay nada, no han cambiado”.

Ricaldi recordó que la visita de los funcionarios ha sido hace un año atrás, y que no hicieron nada por dar solución, remarcó que ante esta inoperancia ha sido la portera de dicho centro de salud, quien con sus propios recursos contrató un plomero y parar la fuga de agua que se tenía en el lugar.

Entre otros de los reclamos, Ricaldi hizo mención a que la sala de odontología por riesgo laboral no puede tener la compresora odontológica en la misma sala, ya que produce un sonido bastante fuerte que puede dañar el sentido auditivo de las personas, por lo que debe ser llevada a otro ambiente externo.

“He solicitado que se lo cambie a otro lugar, que se habilite otro espacio, en la parte posterior del centro de salud donde no perjudique la atención, pero lamentablemente hasta la fecha no atienen nuestro pedido”, expuso Ricaldi.

Ricaldi detalló que también solicitaron al Municipio realizar el mantenimiento correspondiente del sillón de odontología, pero que tampoco fue atendido dicho pedido, a consecuencia de eso ya no funcionan a cabalidad algunos sistemas de dicho asiento, y registra un mayor deterioro cada vez.

“Mediante la coordinadora de red hemos solicitado bastantes cosas, pero no sé porque no pueden cumplir con simples detalles, hay muchas falencias y no se puede trabajar bien así –reclamó Ricaldi-. En el techo tenemos bastantes goteras, en estos últimos días se nos inundó farmacia, porque del techo caía un tremendo chorro de agua y se entró a los consultorios”.

El funcionario de salud expresó su molestia por el simple hecho, que desde el Municipio ni siquiera tengan la predisponibilidad para hacer arreglar por lo menos las computadoras. Explicó que ante esta desatención, los mismos médicos con sus propios recursos debieron pagar para hacer arreglar estas computadoras para seguir trabajando regularmente.

Ricaldi señaló que las computadoras que se tienen no son las suficientes, y que por ello han solicitado también la dotación de nuevos equipos, pero no hay respuesta. “En septiembre del 2015 lo hemos escuchado decir al Secretario de Desarrollo Humano: ‘Ya tenemos 80 computadoras para los centros de salud’, pero pasaron dos años y hasta la fecha no tenemos nada”.

De igual forma, recordó que se hicieron pedido de sillas para los consultorios, ya que algunas de estas ya cumplieron su ciclo de vida útil y terminaron rompiéndose. Tampoco obtuvieron respuesta. “Antes con los recursos del Susat (Seguro Universal de Salud Autónomo de Tarija) podíamos comprar o hacer algún tipo de mantenimiento, subsanar algunas necesidades que teníamos en el centro de salud. Ahora esto ha pasado a manos del Municipio y no hay absolutamente nada, poco hemos recibido de eso, caja chica ni que hablar”, expuso Ricaldi y detalló que para caja chica se les da 600 bolivianos, lo que no alcanza para comprar ni siquiera los insumos de limpieza o de higiene para el centro de salud. “No tengo ni siquiera jabón líquido, son apenas 10 ml que quedan, y cada vez nos alargan los plazos de dotación, nos tienen de una semana a otra, y no nos entregan nada –reclamó Ricaldi-. Nosotros tenemos que colocar de nuestro propio bolsillo para comprar algunas cosas”.

De estos pedidos que se realizan desde el centro de salud La Pintada, Ricaldi manifestó que el mismo Comité de Salud de la zona es conocedor de las deficiencias y desatenciones existentes, ya que constantemente estuvieron trabajando de manera coordinada con el centro.

Ricaldi con documentación en mano demostró que la mayoría de estas solicitudes para el centro de salud, se lo realizaron en la gestión 2016, pero a la fecha no han tenido atención.

PROBLEMAS CON INSUMOS Y MEDICAMENTOS

Otro de los reclamos expresados por Ricaldi es que no existe una dotación regular de medicamentos e insumos, refirió que, en el caso de insumos, su persona tiene que comprar sus propios barbijos para poder trabajar, ya que desde hace más un mes que el Municipio no les dota.

“Esto lo tiene que cubrir la FIN, desde farmacia varias veces han llamado, y cuando tenían que venir a dejar, vinieron y trajeron incompleto, no nos trajeron barbijos entre otras cosas –indicó Ricaldi-. Desde farmacia varias veces han tenido que ir desde La Pintada hasta el Palacio del Deporte a solicitar, y este es un gasto que la misma farmacéutica tiene que erogar de su propio bolsillo para el taxi”.

OBSERVACIONES A LA EMPRESA DE LIMPIEZA

Ricaldi señaló que la empresa responsable de hacer la limpieza en el centro de salud ha contratado a una persona, quien incluso trabajó ad honorem antes de este contrato.

“Pero es una vergüenza lo que ocurre, según me informa la señora, hubo un mes en el que se le dio un botecito de lavandina, imagínese, desinfectar todo el centro de salud con un solo bote de lavandina al mes –reclamó Ricaldi-. Después en otros meses le dan 2 botes de lavandina, pero desinfectar todo el centro con dos botes de lavandina, imagínese, es una vergüenza, como pueden dar dos litros de lavandina para todo un mes”.

Detalló que esta persona debe darse basto para limpiar todo el centro de salud en una hora y media, destacó el esfuerzo que hace la señora para dejar limpio todo el centro de salud en horas de la mañana antes de realizar los trabajos de atención.

Consultado si estos reclamos fueron elevados al Municipio, Ricaldi explicó que esta situación fue puesta a conocimiento de la Coordinación de Red, y por lo que tiene entendido esos reclamos fueron puestos a conocimiento del Municipio, pero desconoce la solución o acuerdo al que llegaron.

LES FALTA HASTA BOLSAS PARA LA BASURA

Ricaldi explicó que, de acuerdo a las normas de salud, la basura debe ser colocada en bolsas de color rojo los desechos infecciosos, en desechos especiales en bolsas de color azul, y desechos comunes en bosas de color negro.

“Son seis meses que no recibimos bolsas de color negro, y tenemos que usar bolsas de color azul para este tipo de residuos –detalló Ricaldi-. Desde farmacia han reclamado por qué no hay bolsas, los motivos no lo sabemos de por qué no lo compran”.

DENUNCIAN MALOS TRATOS

Tras un recorrido por el centro de salud se pudo constatar las deficiencias existentes en el lugar. Sin embargo, lo que llama la atención es el reclamo de los trabajadores del mencionado centro, quienes denunciaron haber recibido malos tratos por parte del Secretario de Desarrollo Humano del Municipio, German Hoyos.

Cabe mencionar que este no es el primer reclamo, sino que, tras haber visitado varios centros de salud, algunos de estos coincidieron el haber recibido malos tratos por parte de funcionarios municipales, esto tras haber exigido los pedidos que se realizan desde los centros de salud.

Asimismo, coincidentemente a lo que se denunció en otros centros de salud, los trabajadores de salud aluden ser ofendidos en las mesas de salud que se realizan. Explicaron que cuando se realizan este tipo de actividades, acude el “grupo de choque” encabezado por Edwin Rosas quien es presidente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve), que solamente se encargan de aplaudir a alcalde Rodrigo Paz e insultar a los médicos.

“En las mesas de salud, los de la Fedjuve solo van a felicitar al Alcalde, hacen su show político, hablan un montón de macanas contra el sector de salud, cuando no conocen la mínima realidad de cómo tenemos que trabajar”, reclamaron desde el centro de salud.

“HACEN CAMPAÑA CON LA ROPA DE TRABAJO”

Los funcionarios del mencionado centro de salud, también expresaron su disconformidad con la ropa de trabajo que les entregó el Gobierno Municipal, argumentaron que “están haciendo campaña con la ropa”, explicaron que de acuerdo a la normativa de salud la ropa ni siquiera debería tener esas franjas de color naranja, peor que diga “Plan de la gente”, ya que lo único permitido es llevar un bordado que identifique el nombre del doctor o enfermera.

“Es una tela fea, uno lo lava, se arruga y se encoge a la vez, parece el lienzo de las bolsas de azúcar -expuso una funcionaria del centro de salud-. Lo que están haciendo es apenas para mostrar a la población y decir ‘estamos entregando’, es para hacer propaganda”.

VALDEZ ANUNCIA PETICIÓN DE INFORME

El concejal municipal, Alberto Valdez, tras haber tomado conocimiento de las múltiples necesidades existentes en el centro de salud de La Pintada, anunció que realizará la petición de informe al Ejecutivo Municipal para que este pueda explicar la situación de los pedidos que surgieron desde el mencionado centro.

Valdez lamentó que desde el Gobierno Municipal no estén priorizando las inversiones en salud, y subsanar cosas que pasan por “pequeños detalles”, pero que se destinen millones para construir un mástil y para el proyecto de “Ciudad Inteligente”.

El legislador municipal cuestionó que el Municipio no haya podido dar solución a las exigencias existentes desde los distintos centros de salud, argumentó que de las visitas realizadas a la mayoría de estos centros, los reclamos fueron similares.

Este medio de comunicación intentó comunicarse con las autoridades de salud del Gobierno Municipal, pero estas tenían el celular apagado, por lo que en la presente jornada buscará la contraparte correspondiente.

LEONEL SUAREZ QUIROGA

