Recuerdan renovar el carnet del SUSAT

El funcionario a cargo de controlar el registro del Seguro Universal de Salud Autónomo de Tarija (Susat) informó que algunas personas todavía acuden al Hospital Regional San Juan de Dios (HRSJD) con carnets caducados por lo que indicó que esos pacientes son atendidos por última vez y deberán renovar el documento caso contrario no serán sería atendidos mediante dicho seguro. “Aquí por emergencias, hay algunos que portaban su Susat antiguo, que es el carnet, se les da por última vez la atención, pero sí o sí tienen que renovar el día lunes (hoy) a primera hora su nuevo Susat”, dijo el funcionario a cargo del registro de este seguro.

Explicó que a las personas a quienes se les permitió utilizar su Susat caducado por última vez fueron registradas en el sistema para que el mismo los reconozca en caso de que intenten volver a solicitar la atención con el mismo documento vencido descuidando su renovación.

Hasta la media jornada del día domingo el funcionario a cargo del Seguro en el Servicio de Emergencias registró nueve pacientes, dos de ellos derivados desde San Lorenzo a este Servicio de este nosocomio. Los casos más recurrentes que requirieron atención a través del seguro fueron cólicos biliares. “Lamentablemente nosotros como Susat, si ellos no tienen el seguro no podemos darle la atención correspondiente, no se les está negando la atención, solamente que ellos deben portar sí o sí el carnet (vigente)”, refirió el funcionario a cargo de la verificación del Susat.

Además, agregó que la personas que portan carnets del seguro caducado ya fueron orientadas sobre los requisitos y también registradas.

Sin embargo, en el primer reporte brindado por el jefe del Servicio de Emergencias del HRSJD, Vladimir Velásquez detalló que entre los casos atendidos se registraron tres caídas de bicicleta las cuales no fueron atendidas mediante el Susat, según lo aclaró el funcionario a cargo del Susat.

Asimismo, Emergencias del HRSJD registró una caída debido a un accidente en un domicilio y un cadáver recatado por la Unidad de Bomberos de la Policía de sexo masculino que oscila entre las edades de 45 a 50 años de edad.

Giovana Cruz Villca

