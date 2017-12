“Plataforma por la Democracia y Libertad” convoca a la unidad para derrotar a Morales en las próximas elecciones

La Plataforma por la Democracia y Libertad compuesta por: Demócratas, Unidad Nacional, Camino al Cambio, Renueva T y Sol.bo. señalan que, con el voto nulo en las elecciones judiciales, la población demuestra que quiere un cambio en el mando de gobierno, y que, por lo tanto, trabajarán en unirse para derrotar a Evo Morales en las próximas elecciones.

En conferencia de prensa de ayer por la tarde, las cinco fuerzas políticas consideran que el mandato del pueblo es claro, que no quieren más a este gobierno, y quieren una alternativa política.

Mauricio Lea Plaza, militante de Camino al Cambio, manifestó que el pueblo boliviano no está de acuerdo con el sistema de justicia impuesto y subordinado al poder central. Indicó que hay una manifestación clara del pueblo boliviano y tarijeño “que no está de acuerdo con el actual régimen, con la vulneración a la democracia, al estado de derecho, con la violación a la voluntad popular”.

Lea Plaza afirmó, que de acuerdo a los datos que pudieron recopilar, más de dos tercios de la población que se ha manifestado con contundencia de rechazo a esta elección judicial, y que debe ser escuchada por el “régimen”.

Sostuvo, que la elección debe ser evaluada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), porque la mayoría no está de acuerdo con la elección, y que por lo tanto no debería declararse valida. “Esta es la manera que se debe hacer respetar la voluntad del pueblo. No podemos tener magistrados que no tengan legitimidad”.

Asimismo, señaló que más que una elección judicial, esto ha sido un plebiscito, en el que “la gente le ha dicho el 21F, no al régimen. No a este sistema de justicia”.

Y que por lo tanto, sostuvo que como fuerzas políticas han entendido el mandato de la gente, y que eso amerita la unidad, donde no es una victoria de los partidos políticos, sino del pueblo boliviano, que les ha otorgado un mandato claro, que “no lo quiere al señor Evo Morales en el gobierno”.

Y dicho mandato según Lea Plaza, se debe fijar en un objetivo claro de una alternativa política, clara, seria de cara a las próximas elecciones.

En la misma línea, Lorena Gareca, jefe departamental de los demócratas, manifestó que el pueblo boliviano volvió a decirle NO a Evo Morales, y que quiere un cambio. “Como fuerzas políticas opositoras vamos a trabajar para el pueblo tenga otra alternativa, diferente y mejor”.

También sostuvo que pedirán que se anule este proceso de elección porque el voto ya decidió el 21F. “Hemos visto que mucha pena que los postulantes apenas obtuvieron un voto, y ellos deberían decirle al pueblo que es lo que realmente harán”, refirió.

Por Omar Garzón C.

