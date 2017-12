Para el Colegio de Abogados, las autoridades judiciales elegidas fueron auspiciadas por el Gobierno

El Colegio de Abogados de Tarija desde un inicio cuestionó la forma de elección de los candidatos en las elecciones judiciales, señalando que los candidatos tuvieron la venia del gobierno nacional, lo cual no garantiza su independencia.

Isabel Moreno, presidenta del Colegio de Abogados de Tarija, manifestó que se debe cumplir con el deber ciudadano en votar, pero eso no quiere decir que estén de acuerdo con el resultado.

Indicó que la preselección de los candidatos ha estado viciada ya que tuvieron la venia del gobierno de turno, “en tal sentido, no se ha respetado la meritocracia, y si no se respeta la meritocracia, no están las mejores personas”.

Sin embargo, Moreno, reveló que entre los candidatos hay personas que son idóneas para el cargo, pero estás no garantizan su independencia en las resoluciones, dado que tienen la venia del gobierno nacional.

