Jóvenes convocan a marchar hoy a las 18:00 para pedir respeto al voto del 21F

Nuevamente el grupo de jóvenes que protestaron el pasado viernes contra el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que otorgó la reelección indefinida a las actuales autoridades, marcharán esta tarde a partir de las 18.00 en la plaza Luis de Fuentes y Vargas, pidiendo la declinación en la candidatura de Evo Morales y Álvaro García Linera.

José González, miembro de la sociedad civil, informó que de manera personal y por las redes sociales, invitó a la población a sumarse a esta marcha para poder mostrar el rechazo al fallo del TCP y a favor de la democracia. “Han matado nuestra democracia cinco personas, y decidieron por encima del voto que se dio el 21 de febrero que hemos dicho no a la reelección de Evo Morales y no al MAS. Estamos solicitando, en favor de la democracia, la declinación de la candidatura del Presidente y del Vicepresidente de la República, creo que ellos tienen que tener un poquito de sangre en la cara y escuchar el pueblo”, dijo.

Gonzales lamentó que el Gobierno Nacional tiene todos los órganos a su favor, señalando que los manipula, tanto el electoral, y los demás órganos del Estado. “Sí tenemos órganos manipulados y no independientes, estamos instalando una dictadura, donde si no eres del MAS y estás en contra, vas preso. Se evidenciaron en todos los departamentos, aprehensiones, como a un diputado, en Tarija a tres personas jóvenes, nos gasificaron de manera brutal y violenta, y es por eso que creo, que el pueblo boliviano y tarijeño no puede permitir eso, y nuevamente tenemos que reinstaurar la democracia en el país”.

Por Omar Garzón C.

