Critican “falta de conciencia” de municipios para atender necesidades de discapacitados

“No es tan justo hacerles esperar tanto para la programación”, dijo la responsable de Programa de Discapacidad del Servicio Departamental de Salud (Sedes) en Tarija, Mabel Murillo quien lamentó que los municipios no toman conciencia sobre la necesidad de contratar un equipo (médico, psicólogo y trabajadora social) que califique el grado de discapacidad y consiguientemente las personas con discapacidad sean atendidas de manera oportuna y rápida, ya que a la fecha deben esperar meses para ser revisadas por los profesionales.

Murillo indicó que anteriormente sí existía una unidad dedicada a esta tarea en el municipio de Cercado, pero actualmente desapareció. “Antes existía un UMADIS (Unidad Municipal de Atención a la Discapacidad), este año ya no, no sabemos porque se ha comprimido todo en el área social, me parece que es protección a la mujer, madre, niño, adolescente y persona con discapacidad y en esa unidad se maneja, pero ya no existe un UMADIS, es una deficiencia en Cercado.

POCO PERSONAL

Murillo, lamentó que solamente un equipo interdisciplinario conformado por un médico, una psicóloga y una trabajadora social, califique el grado de discapacidad de todas las personas que lo soliciten, abarcando ocho municipios del departamento. Además dijo que a solicitud del personal de discapacidad de algunos municipios pidieron a este equipo que se traslade hasta el lugar, para hacer la revisión a una cantidad considerable de personas, dejando de atender en la ciudad, incluso hasta más de un día.

Aclaró que en el caso de los municipios de Yacuiba, Caraparí y Villa Montes cada uno tiene un equipo de profesionales que califican a las personas que lo solicitan el grado de discapacidad que tienen.

Otro tema que preocupa bastante a este Programa es que al tener solo un equipo de profesionales que califica el grado de discapacidad la atención no es inmediata, puesto que al acudir una persona a este Programa con todos los requisitos recién es programada para una próxima fecha, pues actualmente según Murillo las fichas para calificación ya fueron distribuidas hasta abril del siguiente año.

“Lamentablemente no es tan rápido, justamente porque estamos solo con un equipo (un médico, una psicóloga y una trabajadora social) entonces la deficiencia comienza ahí. Si todos los municipios tuvieran sus propios equipos de calificación no sucedería esto, estamos realmente atiborrados y las fechas se han hecho extensas entonces ahora tal vez sería más ágil si cada municipio tuviera su propio equipo de calificación”, dijo la Responsable del Programa del Sedes.

Acotó que mientras los municipios no tomen conciencia sobre la contratación de equipos de calificación propios para descongestionar la larga espera de las personas con discapacidad para ser calificadas este problema continuará.

SOLICITUDES

Frente a este contexto, Murillo indicó que solicitaron de forma escrita en mayo de la gestión pasada a todos los municipios, incluso Cercado, además, dijo que en marzo de este año también envió otra nota y anunció que enviará otra más hasta antes de finalizar la gestión para que los gobiernos municipales tomen en cuenta y contraten personal que califique a las personas con discapacidad y que consiguientemente los mismos puedan tener acceso a los beneficios correspondientes.

EL TRÁMITE Y LA ESPERA

Según Murillo, el trámite inicia desde que la persona con discapacidad es calificada y no así desde las primera vez que se apersona a oficinas a buscar información, sin embargo, para quienes solicitan este servicio, el trámite inicia desde que acuden a dependencias del Programa de Discapacidad a recabar información sobre los requisitos para ser calificados como personas con discapacidad.

Posteriormente, al reunir los documentos exigidos, paso en el que algunas personas demoran, dijo Murillo, las personas presentan lo exigido a esta dependencia donde programan una fecha y hora para que el solicitante acuda a la revisión por parte del equipo de profesionales, quienes detectarán el grado de discapacidad que tiene la persona.

Dijo que un requisito muy importante y obligatorio es el documento de identidad, pero refirió que en ocasiones existen personas que viven en el área rural que no tiene dicho documento por lo que agregó que “nosotros derivamos al Sedeges (Servicio Departamental de Gestión Social) porque el Sedeges ahora está ayudando a gestionar tanto certificados de nacimiento tanto personas que no tienen o nunca han tenido y también el carnet”.

Además, indicó que actualmente los cupos ya se encuentran programados hasta el mes de abril, vale decir que si una persona que acude al Programa para poder ser calificada tendrá que esperar varios meses hasta que le toque el turno.

“Mientras no sean calificados, no empieza su trámite”, dijo Murillo, pues desde el Programa aclaró que el trámite comienza a partir de esta etapa y no antes, pero, también reconoció que es una deficiencia la falta de personal no solo en el Sedes, sino también en el municipio, situación que se da desde hace años atrás.

Una vez que la persona con capacidad diferente es calificada por el personal interdisciplinario del mencionado Programa del Sedes debe esperar dos meses para obtener el carnet de discapacidad

FALTA DE INFORMACIÓN

“En realidad la falta de información a veces, también es dejadez de las personas, porque hay bebitos que incluso ya han nacido con Síndrome de Down y la mamá sabe que tiene síndrome de Down y nunca lo ha hecho calificar, entonces ese desconocimiento hace que estas personas no vengan”, refirió Murillo, ya que el Programa de Discapacidad tiene 10 años de vigencia.

Si bien, Murillo dijo que no cuentan con profesionales que califique grado de discapacidad en todos los municipios, indicó que personal del Programa Mi Salud que se encuentran en distintos puntos del departamento coadyuvan en la detección de personas con discapacidad, los cuales están capacitados y reportan a este Programa del Sedes.

Sin embargo, explicó que las personas que desconocen cómo debe iniciarse el trámite para la calificación de persona con discapacidad comienza en el mencionado Programa que se encuentra en el Sedes Tarija.

