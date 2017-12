El negocio de Forex en Bolivia

El mercado de divisas, también conocido como FOREX, (abreviatura de las palabras inglesas, (foreign = extranjero y exchange = intercambio) es el mayor mercado del mundo.

Este mercado es bien conocido en los países del primer mundo donde la “cultura” comercial está profundamente arraigada.

No es la misma situación en países donde la cultura financiera no está bien desarrollada o donde grandes sectores de la población nunca han realizado una transacción bancaria y por lo tanto no cuentan con una cuenta en un banco.

Este es el caso de Bolivia, donde es incipiente el movimiento financiero en el campo de la compra y venta de divisas.

Sin embargo, durante los últimos años, esta situación ha empezado a cambiar y ahora existen algunas empresas que están enseñando a la gente a comercializar divisas y otros valores de Forex.

Un prejuicio que se suele presentar cuando se habla de Forex, es que esta es una actividad para los bancos y los grandes inversores y no es así. Ciertamente estos actores participan de este mercado, pero también lo puede hacer cualquier persona que cuente con un capital de 50 dólares americanos.

Otro de los prejuicios acerca de Forex, es la idea de que se necesita una solvencia que no está al alcance de la gente común y corriente, lo que tampoco es cierto, puesto que no se necesita más que la identificación personal de una persona y una cuenta bancaria o una tarjeta de crédito.

Otro de los prejuicios es que se piensa que hay que estar físicamente en los grandes centros de la economía para poder participar de este mercado y tampoco es cierto, porque ahora con la ayuda de la Tecnología de Información, se puede acceder al Forex desde cualquier parte del mundo, desde una computadora o un celular.

Así las cosas, ahora es muy fácil participar del mercado más grande del mundo, incluso desde países como Bolivia.

