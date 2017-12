Enfermos con VIH-SIDA se declaran en emergencia por falta de medicamentos

Los enfermos con VIH de Bolivia se declararon en emergencia y en carta abierta enviada al mandatario Evo Morales Ayma le pidieron comprar medicamentos en cumplimiento a la Ley 3729, algunos enfermos se murieron precisamente por falta de remedios. “Nos declaramos en emergencia nacional por el racionamiento y el desabastecimiento de medicamentos antiretrovirales a nivel nacional, nosotros estamos amarrados de por vida a un medicamento”, confirmó el directivo del sector, Juan Carlos Chumacero.

“Lamentablemente ya no tenemos medicamentos, alguien no hizo bien su trabajo, podría decir el Ministerio de Salud, podría decir nuestros gobernantes, la Ley 3729 es clara, ordena abastecer, garantizar la salud, pero no está cumpliéndose”, insistió el directivo e informó que están sufriendo racionamientos en el suministro, están entregándoles solo 15 pastillas cuando tienen que tomar a diario, “estamos muriendo, no tenemos reactivos”, dijo al mostrar la carta enviada y al decir que están muriendo, aunque no entró en precisiones.

Los enfermos aprovecharon para pronunciarse el día internacional de la epidemia del VIH que se recordó este viernes. En Bolivia hay 20 mil casos, sostuvo al afirmar que el número de casos de esta enfermedad está disparándose en el país. “Seguimos muriendo y no sé a qué punto llegaremos”, insistió al indicar que hace dos meses se sufre la escasez del medicamentoque no se encuentra ni en farmacias ni en hospitales, el suministro está a cargo el Gobierno nacional.

“Las personas que vivimos con VIH no sabemos dónde acudir”, prosiguió al mencionar que el Ministerio de Salud se limita a informar que el problema de la falta de medicamentos está en camino de resolverse; sin embargo, no ocurre nada.

La responsable del Área de VIH del Servicio Departamental de Salud Sedes, Lía Galvez Anibarro, al recordar el día de esta enfermedad dijo que el 95% de los contagios en Tarija se dieron por vía sexual, reiteró la necesidad de continuar trabajando en la prevención, especialmente en la juventud.

La médica reconoció que hay una especie de dejadez de los padres de familia en la educación con sus hijos sobre este problema, de acuerdo con datos logrados muchos inician su vida sexual entre los 13 y 14 años, a los 17 años muchos ya tuvieron cinco parejas sexuales.

Fernando Barral Zegarra

