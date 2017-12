Principales autoridades locales no quieren hablar de candidaturas porque la elección está muy lejos en el tiempo

El gobernador Adrián Oliva Alcázar y el alcalde de Cercado, Rodrigo Paz Pereira, analizan nuevamente ser candidatos para las elecciones en el año 2019, pero no definieron si irán por el mismo cargo en que están actualmente.

Tanto Oliva como Paz no necesitaban del fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que establece una reelección indefinida, ya que están por primera vez en dichos cargos y tienen una segunda oportunidad.

Ambas autoridades señalan que es prematuro hablar elecciones ahora, pero saben que el tiempo pasa rápido, y que, para ganar el apoyo de la gente, tienen que hacer gestiones eficientes y saber moverse en el mundo político.

El Gobernador indicó que, al estar en su primer mandato, tiene el derecho de participar en una segunda elección, y que eso le corresponde según las normas legales vigentes, pero que después tendrá que irse.

Pero luego del fallo del TCP, que establece una reelección indefinida de todos modos él no cree en la reelección indefinida. “Yo no quiero ser Gobernador de manera indefinida, seré Gobernador las veces que la ley me autoriza y seré consecuente con lo que digo. Yo no quiere ser Gobernador para los próximos 20 años, porque los vamos a aburrir a ustedes y a nosotros”, manifestó.

Añadió que se necesita fortalecer las instituciones, donde los servidores cumplan una vez su misión, su mandato y se vayan.

En tanto, el alcalde Paz sostuvo que van a trabajar con la organización política que tienen y en función de ello, verán cual es la mejor opción. “Pero todavía nos faltan dos años y medio, y no entiendo porque estamos acelerando tanto los temas electorales”, dijo.

Pero insistimos sobre el tema y le consultamos con que agrupación ciudadana podría ir, dado que fue por la agrupación política Unidos Para Renovar (UNIR) lo llevo a ser Alcalde y ahora las relaciones están casi totalmente rotas por diferencias internas. A esto respondió: “Ah no sé, no es mi preocupación tener ahora una agrupación política. Mi preocupación es gestionar bien la ciudad, armar el proyecto del nuevo sistema vial, cerrar todos los proyectos y las deudas del pasado (…)”, zafó a nuestra cuestionante.

Sin embargo, Paz mencionó que hablará con su familia sobre el tema, adelantando que le tocará hacer otro tipo de gestión en el futuro, esto debido a que “los hijos sufren los ataques, sufren los memes, sufren las declaraciones fuera de orden, sufren la forma burlesca en que algunas personas se expresan, uno considera eso muy importante, porque el padre quiere sacar adelante a Tarija y hay algunos, de forma desmedida a uno lo atacan, haciendo daño a la familia”.

Por Omar Garzón C.

