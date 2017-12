Lamentan demora de equipamiento para Sala de Desarrollo Infantil Temprano

La coordinadora departamental de las Unidades de Nutrición Integral del Servicio Departamental de Salud (Sedes) en Tarija, Elva Gisbert Catari lamentó que no hayan tenido respuesta por parte del municipio de Cercado para concretizar la firma de convenio que permita el equipamiento de la Sala de Desarrollo Infantil Temprano.

“Vamos a ser entre los últimos departamentos que van a ser implementados (con las salas de atención temprana infantil)”, lamentó Gisbert debido a que existe un avance muy lento con el municipio de Cercado para la firma del convenio desde el mes de agosto hasta la fecha, al igual que con otros municipios, entre ellos Yacuiba que confirmó un espacio para esta sala pero tampoco se efectivizó la firma de convenio para su equipamiento.

Los infantes desde la concepción hasta los dos años a quienes se les identifique algún rezago en su desarrollo, es decir, aquellas actividades o habilidades que el niño debía realizar a determinada edad, pero no lo logró, podrán asistir a esta sala para que desarrollen actividades de estimulación con ayuda de personal interdisciplinario. “Estimularlo de forma temprana es mejorar la inteligencia, mejorar las habilidades personales y también cognitivas del niño, aprende más, mejora más”, dijo Gisbert, quien recomendó que es mucho más favorable atacar el problema desde un inicio, antes de los dos años.

Agregó que actualmente el desarrollo infantil temprano solo se inscribía en el carnet de salud infantil con algunos hitos que ni siquiera se calificaban en los puestos de salud en un cien por ciento, ya que eran pocas habilidades las que se identificaban y que el niño debía desarrollar, por lo que a partir de la implementación de la sala se pretende identificar con más agudeza.

“No se estaba trabajando plenamente en eso (desarrollo infantil temprano), pero se va a trabajar ya a partir de la implementación de estas salas”, manifestó Gisbert, por lo que acotó que para ello se priorizó los municipios con mayor cantidad de población.

Esperan que los coordinadores de red comuniquen al Sedes si cuentan con el espacio físico para implementar dichas Salas y equiparlas consiguientemente por lo que informó que al momento solo dos municipios aseveraron que sí cuentan con el espacio, Cercado y Yacuiba, sin embargo, aún no se concretizó la firma de convenio para su implementación siendo que falta poco para culminar la gestión, situación que preocupa a la coordinadora de las Unidades de Nutrición.

Agregó que en el municipio de Cercado está concretizando, pero de manera muy lenta. “Hasta ahora no se está concretizando la implementación en Cercado, desde agosto, no tenemos ahorita el convenio firmado, pese a las notas que se han hecho”, pues si bien desde municipio de Cercado confirmaron el lugar, pero al momento no firmaron el convenio que brinde de manera formal el espacio físico.

Por su parte, el director de Salud municipio de Cercado, Rodrigo Fuenzalida, indicó que el convenio que se pretende firmar fue enviado a asesoría legal, pero refirió que confirmaron al Sedes y del Programa de Nutrición que la Sala de Atención Temprana será establecida en Villa Avaroa.

Se tiene previsto que la Sala será implementada en la Unidad de Nutrición Integral del barrio Villa Avaroa del municipio de Cercado y contará con una nutricionista, un profesional en psicología, además de un facilitador del continuo de la vida, el cual anteriormente era aquella persona encargada de la atención integral de enfermedades prevalentes de la infancia.

Alrededor de 25 funcionarios de los 11 municipios, quienes difundirán en su del departamento fueron capacitados en desarrollo infantil temprano con el objetivo de implementar Salas de Desarrollo Infantil Temprano.

Giovana Cruz Villca

