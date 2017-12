Gobernador votará nulo y Alcalde Paz señala que la justicia tiene una deuda histórica con Bolivia

El gobernador de Tarija Adrián Oliva Alcázar sin temor alguno afirmó que votará nulo en las elecciones judiciales, señalando que no confía en la justicia. En tanto, el alcalde Rodrigo Paz Pereira no fue enfático, pero también tiene sus observaciones a la justicia boliviana, indicando que le falta mejorar.

Este domingo se realizarán las elecciones judiciales, donde el pueblo boliviano escogerá a las autoridades judiciales en los ámbitos del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Consejo de la Magistratura.

El gobernador Oliva fue claro en su postura. “Yo voy a votar nulo, lo digo públicamente, esto por el rechazo que nos genera la actuación de la justicia en estos últimos días, además con una decisión que vulnera la Constitución Política del Estado y confirma que la justicia responde al poder político y por eso voy a votar nulo”, manifestó.

El Gobernador sostuvo que no quiere una justicia que dependa del color político, y que más bien debería controlar al color político, y controlar a todos por igual, donde deba haber igualdad en las decisiones, un trato que sea justo.

Oliva exteriorizó que están planteando convocar a todas las fuerzas democráticas, y van a tomar contacto con otros líderes políticos para reunirse y tomar iniciativas conjuntas. Afirmó que no están en juego los colores políticos, sino la democracia. “Yo convoco a la unidad, todos tenemos que despojarnos de intereses particulares. Aquí hay que definir quiénes están con la democracia y quienes quieren construir un país en el que superemos los problemas, y quienes quieren mantener el Estado de cosas, el Estado de privilegios que actualmente tienen aquellos que están cercanos al poder, que se han beneficiado de la época de mayor bonanza, no solo en el departamento sino en el país, donde no se han resuelto los problemas fundamentales”, refirió.

En tanto, el alcalde Paz manifestó que la calidad de justicia que tiene el país, es un sinónimo de la calidad de democracia que se tiene. “Si la justicia no anda bien, la democracia no anda bien, y esto es una deuda histórica del Estado Nacional. No me refiero a este gobierno, sino, a lo largo de la historia de todos los gobiernos, es una deuda pendiente de construir una mejor justicia en Bolivia para tener una mejor democracia”, precisó.

Ante el anuncio del Gobernador de formar un frente único de oposición, Paz afirmó que con el Gobernador solo habla de plantas de tratamiento, de iluminar los barrios, de las ocho mil pantallas que van a llegar a Tarija, pero que de política no hablan, porque la relación es interinstitucional al igual que con el presidente Evo Morales. “No hablo de política con él, sino de proyectos, y prefiero no meter política, porque cuando metes política, la gestión queda en segundo plano”, finalizó.

Por Omar Garzón C.

