Estudiantes piden implementación del Defensor del Universitario

A poco de culminar la gestión académica 2017 en la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS), desde la dirigencia universitaria indicaron que en esta etapa del año es cuando se registra denuncias con más frecuencia de parte de estudiantes en contra de algunos docentes que cometen irregularidades, como acoso a los universitarios, sostuvo el vicepresidente de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB), Roberto León. Asimismo, estudiantes manifestaron la necesidad de contar con un defensor universitario para garantizar sus derechos.

Añadió que, en el caso de la UAJMS en la provincia Cercado, hoy culmina el avance a académico dando paso a la etapa de exámenes de mesa y en el caso de las Facultades en Villa Montes y Yacuiba que adelantaron, pues en esta semana desarrollaron los primeros exámenes de mesa, etapa en la que, según el dirigente universitario, las denuncias de los estudiantes se incrementan.

En ese sentido, informó que en pasados días visitó las Facultades en el municipio de Yacuiba y también en Villa Montes, donde en esta última identificaron una denuncia por parte de una estudiante que había sido citada en horas de la noche por parte de un docente por lo que explicó que la representación universitaria tuvo contacto con el implicado para no vuelva a incurrir en similar situación y de no ser así anunció el inicio de un proceso por la vía que corresponda. “Había una insinuación mediante mensajes y le decía (el docente a la estudiantes) que le visite en tal hora en la noche en su domicilio, cuando no hay en ninguna parte del Estatuto que indique eso”, declaró León, y agregó que el trato entre estudiante y docente debe ser dentro de la universidad y en horarios de clase en el que puede aclarar cualquier duda que el universitario formule respecto a evaluaciones, puntuación u otros aspectos de orden académico.

Asimismo, refirió que como medida de prevención de este tipo de situaciones irregulares que se cometen en contra de los estudiantes, visitarán las instancias académicas. “Se está haciendo seguimiento a todo lo que es algún tipo de acoso o presión, hasta acosos sexuales, de favores o cobros irregulares que realizan muchos docentes que aprovechan la desesperación del estudiante, inclusive habían denuncias anteriormente donde te daban su factura de luz y te daban para que vos vayas a cancelar y con eso aprobabas la materia”, dijo León.

Pese a las denuncias, León lamentó que en ocasiones en las que denunciaron a docentes no llegaron a una sanción “ejemplarizadora” por parte de las autoridades de la casa de estudios superiores, puesto que mencionó que “se cuidan entre ellos”, ya que en ocasiones son incluso las autoridades quienes protegen a sus propios colegas.

DEFENSOR UNIVERSITARIO

“Son años y años, y no tenemos un defensor, no hay dónde quejarse y tenemos que aguantarnos”, refieren algunos estudiantes de esta casa de estudios superiores, quienes se siente desprotegidos frente a situaciones en contra de docentes o administrativos que no cumplen con lo establecido en la norma.

“Yo considero que es indispensable un defensor universitario porque la ciudadanía tiene al Defensor del Pueblo, donde se atienden cuando las personas sufren algún perjuicio en sus derechos, pero nosotros como universitarios no tenemos un defensor universitario”, dijo una estudiante de la UAJMS, quien agregó que no tienen a quien a acudir si un docente vulnera sus derechos.

Giovana Cruz Villca

