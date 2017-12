Alcaldía auditará el raquet San José “por estar mal construido”

Luego que vecinos del Distrito 8 denunciarán que la obra deportiva del Raquet San José se encontraba en total abandono desde hace más de dos años sin darse ningún tipo de utilidad, sin siquiera haber sido inaugurada. El alcalde municipal de Tarija, Rodrigo Paz, anunció que se tiene previsto auditar dicha infraestructura por considerársela una obra “mal hecha”.

El diario Andaluz, en la pasada edición, publicó un reportaje titulado “Raquet San José convertido en refugio de parroquianos y drogadictos”, donde se detallaba las observaciones y punto de inseguridad que se generaban en torno a esta infraestructura.

La infraestructura que había sido construida por el Gobierno Municipal de Cercado por un monto cercano a los 2 millones de bolivianos, y entregada definitivamente por parte de la empresa al Municipio el 15 de enero de 2016, a la fecha no es utilizada.

Frente a esta situación se trasladó la consulta al alcalde Paz, quien de manera escueta anunció que esta obra será sometida a un proceso de auditoría, esto debido a que el espacio deportivo presenta fallas estructurales “enormes”. “Teníamos toda la voluntad de inaugurar, pero no puedo inaugurar algo que se puede caer. Este es un proyecto que viene de la anterior gestión, lo hemos querido culminar, pero evidentemente no puedo entregar algo que no se encuentra en buen estado”, manifestó el Alcalde.

Paz argumentó que esta auditoría se debe a que existe el temor que pueda ocurrir “algo grave”, refirió que no se puede poner en riesgo a las familias tarijeñas por una obra mal hecha.

Consultado sobre si esta obra había sido “mal hecha” en la gestión del exalcalde Oscar Montes, Paz no se animó a verter criterio alguno, argumentó que eso deberá ser esclarecido por la auditoría. “No hay que politizar esto, pero una auditoría dirá si la obra está bien hecha o mal hecha, por una u otra razón –señaló Paz-. Lo que debemos tener en claro, es mejor transparentar y la gente sepa la información”.

Paz dejó entrever que mientras tanto la obra continuará cerrada ya que esto supone un riesgo para la población. “Imagínate que alguien esté jugando y se caiga la construcción, luego me van a venir a preguntar por qué dejaron entrar a los chicos, si (la obra) estaba en mal estado”.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas del Municipio, Rodrigo Ichazo, explicó que, tras haber realizado una inspección a dicha infraestructura, es que se hacen varias observaciones por lo que evitaron que dicha infraestructura se inaugure y sea entregada a la población. “En la inspección que se hizo, se revisó varios componentes fundamentales, como vienen a ser las mamparas de vidrio con aluminio que cierran las canchas de raquet, y el ítem del piso de estas canchas. Ni que hacer, el deterioro es muy peligroso, y que se entregue una construcción con materiales improvisados o “echizos” que no cumplen con la normativa ni con el objeto licitado, entonces no se puede poner en funcionamiento”, indicó el funcionario.

Ichazo explicó que evitaron poner en funcionamiento dicha infraestructura, esto por la demanda de seguridad para los deportistas, que si usan el escenario deportivo corren el riego de que estas mamparas se desplomen. “En base a este informe técnico se ha pedido una auditoría específica de estos componentes mal ejecutados de la obra”, detalló Ichazo.

DATOS DE LA OBRA

Pese a las observaciones que se hacen actualmente a la infraestructura del Raquet San José, existe un contrato modificatorio de fecha 11 de junio del 2015, ya en la gestión del alcalde Rodrigo Paz. Sin embargo, lo contradictorio de esta situación, es por qué no se observaron estos detalles con anterioridad para incluirlos en dicha modificación.

El contrato para construir el Raquet San José fue suscrito el 20 de octubre del año 2014, con la empresa Constructora y Consultora San Silvestre SRL, cuando todavía era alcalde Oscar Montes.

El proceso de contratación se había efectuado en el marco de normas y regulaciones de contratación establecidas en el Decreto Supremo 081, cuyo monto de contrato inicial era de 1.040.391,17 bolivianos y con un plazo de ejecución de 210 días.

Sin embargo, a efecto, las partes (el Municipio y la Empresa) logran consensuar la modificación del contrato de obras, previo documento técnico y de recomendación para el contrato modificatorio Nº 1 de fecha 10 de junio del 2015 del fiscal de obra, David Medina y de la directora de Proyectos-Supervisión y Fiscalización, Sandra Zubieta Llanos.

Este informe en su justificación señala que las modificaciones en las cantidades de obra de los ítems contractuales y la creación de ítems nuevos se deben principalmente al rediseño de los componentes arquitectónicos, estructural, los cuales permitirán mejorar y optimizar el funcionamiento y durabilidad de la infraestructura en ejecución.

Por lo tanto, del análisis técnico que realizan se concluye que es necesario e imprescindible hacer ajuste al diseño de la obra en ejecución originando variaciones en las cantidades de obra y la necesidad de crear 5 ítems nuevos.

En base a estos antecedentes, se tiene que el contrato modificatorio es para la creación de 5 nuevos ítems, la ampliación del plazo contractual y el incremento del presupuesto del contrato.

De acuerdo al contrato modificatorio firmado por el alcalde Paz, se tiene que los 5 nuevos ítems corresponden para: muro de bloque de hormigón; cielo raso canchas de raquet, piso de madera sólida de garapa con envigado; escalera metálica anclada a la pared con espaldero de seguridad.

En tanto, estas modificaciones hacen que el nuevo monto contractual para la conclusión de la obra, ascienda a 1.193.620,97 bolivianos, habiéndose registrado un incremento de Bs 103.012,64 que equivale al 9,90% del monto del contrato inicial.

Asimismo, el plazo contractual para la conclusión de la obra se amplía a 44 días calendario, por lo que el nuevo plazo de ejecución de la obra asciende a 264 días calendario conforme al Documento Técnico y de Recomendación.

Este documento es firmado por el alcalde Paz en representación legal del Municipio, que viene a ser el contratante y Juan Carlos Gareca en representación de la empresa constructora.

Ichazo al ser cuestionado sobre por qué no se hicieron estas observaciones para plasmar en el contrato modificatorio y de esta manera evitar los problemas que se están generando actualmente, argumentó que su persona argumentó que su persona no ha sido parte de la Comisión de Recepción del Municipio y que recientemente su persona asumió como Secretario de Obras Públicas.

“No podría responder por qué en su momento no se ha puesto en funcionamiento, tal vez se estaba pretendiendo hacer el mantenimiento una vez recepcionada la obra y surgieron estos inconvenientes. Por esto, también hemos decidido que no podemos aperturar la obra para la ciudadanía”, manifestó Ichazo.

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

El acta de recepción definitiva detalla: “En la ciudad de Tarija de la provincia Cercado del departamento de Tarija, siendo a horas 11.00 del día 15 de enero de 2016, luego que el Supervisor y Fiscal de Obra procediesen a informar a la Comisión de Recepción del Municipio que todos los trabajos del proyecto de referencia fueron ejecutados y terminados en concordancia a las cláusulas del contrato, se procedió a realizar la inspección técnica a la recepción definitiva”.

Este mismo documento señala que en presencia de Juan Carlos Gareca representante de la Empresa Constructora San Silvestre SRL., Ritter Ramírez director de Obra de la Empresa, Katherine Barrera supervisor de obra, David Medina fiscal de obra del Municipio, y la Comisión de Recepción del Municipio representada por Sandra Zubieta, Henry Morales y William Reynoso, mismos que constatan y verifican que se habían subsanado las observaciones.

Y tras haber transcurrido los 120 días calendario desde la recepción provisional, la Comisión de Recepción del Municipio realiza la inspección técnica ocular de la presente obra, sin que ello implique asumir responsabilidades relacionadas con aspectos técnicos, procedimientos constructivos y cantidad de materiales empleados en la construcción y otras obras que no se puedan ver objetivamente, se da por recibida la obra.

¿CUÁNDO SE VA USAR EL RAQUET?

Ichazo explicó que el Municipio ha logrado contactar a la empresa contratista para que haga la reposición de estos elementos, refirió que la constructora tiene conocimiento del tema, en cuanto al manejo del vidrio, y manejo de demás elementos. Por lo que estimó, que estos puedan ser subsanados hasta fin de año y tener lista dicha infraestructura. “Ya tenemos una proforma próxima del costo del mismo, y nos están recomendando hacer el cambio total de ciertas cosas ya que no se puede hacer reparación”, expuso Ichazo.

Ichazo reconoció que estos trabajos le van a significar erogación de gastos al Gobierno Municipal, esto debido que transcurrió el periodo en el que se podía exigir a la empresa efectuar los cambios por algunos vicios que se pudieran haber presentado después de un año de hacer la recepción definitiva.

Sin embargo, el funcionario municipal argumentó que existe una planilla de cierre que no se ha ejecutado, y que el saldo pendiente que se tiene con la empresa es cercano a los 15.000 bolivianos, por lo que estimó que la empresa podría mostrar predisposición en subsanar dichas observaciones. “Este no es un trabajo de gran magnitud, primero es que no cumple con el tema de seguridad (para los deportistas), consideramos que hasta fin de año tranquilamente podría ponerse en condiciones y para uso deportivo”, manifestó Ichazo.

El funcionario municipal, explicó que paralelo a estas observaciones el Municipio ha venido realizando la contratación de una empresa para que realice el cierre perimetral de dicha infraestructura, tomando en cuenta que actualmente se encuentra totalmente desprotegida a orillas de la quebrada.

SITUACION ACTUAL DEL RAQUET

En una visita realizada por el diario Andaluz y Televisión Andalucía (TVA) al Raquet San José que se encuentra en el barrio del mismo nombre perteneciente al Distrito 8 de la ciudad de Tarija, se pudo constatar el lamentable estado en el que se encuentra esta infraestructura deportiva. La obra que ha costado casi 2 millones de bolivianos al Municipio, se ha convertido en el punto de encuentro de parroquianos y drogadictos.

Tras un recorrido realizado por las afueras de la infraestructura se pueden evidenciar pipetas que son usadas para el consumo de marihuana, a esto se suman botellas de alcohol, vasos, bolsas de karpil, hasta incluso bolsas con vísceras en estado de descomposición que aparentemente son botadas por los mismos vecinos.

Dicha infraestructura se encuentra a metros de la quebrada del Monte, aparentemente también es usada como “motel”, ya que por el lugar se puede evidenciar ropa interior de mujer. A esto se suma, que los recodos de dicha construcción fueron convertidos en baño.

Las paredes pintarrajeadas, el piso lleno de polvo (que ya forma una capa de tierra), se robaron los lavamanos, rompieron las tuberías que drenan el agua, hasta incluso quemaron una pared aparentemente con el afán de poder hervir algo en una cacerola que existe en el lugar. Así se encuentra dicha infraestructura deportiva.

LEONEL SUAREZ QUIROGA

