Alcalde Paz hará ajustes a la construcción del puente “4 de Julio” pero continuará con la misma

La Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve) exige al alcalde Rodrigo Paz Pereira no ejecutar el puente 4 de Julio debido a su alto costo económico (72 millones de dólares), así como lo había manifestado el concejal Francisco Rosas. El presidente del Concejo Municipal Alfonso Lema Grosz respeta las sugerencias, pero espera que llegue el proceso de contratación para que sea analizado por los concejales.

En tanto, el Alcalde respeta las opiniones divergentes, pero afirmó que dará continuidad a la obra, y que lo único que podría hacer, son “ajustes al proyecto”.

Paz declaro que entender un nuevo sistema vial para la ciudad “es complicado entender”. “No solamente es un puente, es parte de una infraestructura de más de 14 puentes, de tres puentes claves. Escuchando los tenores, lo que se puede hacer es mejorar los costos, si hacerlo más grande o más chico pero darle la solución de un puente rentable”.

Añadió que el puente Bicentenario si se construyera hoy en día, a precios del cemento y fierros, estaría por los 30 millones de bolivianos que solamente tienen dos vías, pero el puente 4 de julio tendrá 4 vías, y ahí se podría entender el costo. “Yo creo que se puede hacer ajustes, pero no se puede negar es la necesidad de puentes y el ordenamiento vial. Ya hemos inscrito cinco puentes, y luego vendrán los demás. Respetamos las opiniones de los demás, estamos en democracia”, dijo.

Ayer, nuevamente el concejal Francisco Rosas ratificó su pedido al Alcalde de que no ejecute el proyecto del puente 4 de Julio, porque considera que no justifica erogar ingentes recursos en una sola obra y con ello se podrían hacer tres puentes, situación que también ha merecido el respaldo de la Fedjuve a través de su presidente Edwin Rosas. “Nosotros hemos venido peleando 0,50ctvs con la gente de los micros, pensamos que no es el momento de hacer obras donde se invierta muchísima plata como este puente 4 de Julio. Es mejor dar un paso atrás para dar tres al frente. Con ese mismo dinero podemos invertir para muchas otras cosas más. Estamos solicitando al Alcalde que nos mande un resumen del proyecto, y de seguro vamos a hacer planteamiento. Estamos en crisis, y no podemos darnos el lujo de poder invertir en una sola obra tanta plata, hay puentes que se pueden hacer a menor costo”, dijo Edwin Rosas.

Sobre estas opiniones divergentes sobre el puente 4 de Julio, el presidente del Concejo Municipal Alfonso Lema Grosz, comentó que el Gobierno municipal y el Concejo Municipal se han manejado siempre en escenarios democráticos y que es posible el disenso honesto, y que las percepciones de cada concejal se respetan.

Recordó que dicho proyecto ha sido aprobado en la planificación municipal, en los Programas Operativos Anuales (POA), pero señala que puede haber algunas sugerencias, observaciones, que deberán ser escuchadas y ser tomadas en cuenta a la hora de ejecutar los diferentes proyectos.

Lema afirmó que en el caso concreto del puente 4 de julio, el proceso de contratación no ha llegado todavía al Concejo Municipal, el cual deberá manifestarse en cuanto al cumplimiento o no de la normativa para el proceso de contratación, y si es que antes de que esto llegue al Concejo Municipal o después incluso, se pueden tomar en cuenta algunas de las sugerencias positivas que se puedan hacer, como, por ejemplo, algunas de las qué ha hecho el propio Colegio de Arquitectos. Indicó que es importante que el Órgano Ejecutivo escuche esas opiniones y las tome en cuenta.

Dado que en esta época hay menos recursos económicos para las instituciones públicas, Lema, consultado sobre si será necesario invertir 72 millones de dólares en un solo puente, respondió que es evidente que hay necesidad de hacer una serie de ajustes en función a los recursos económicos.

“Ha sido una prioridad de esta gestión el garantizar la continuidad y concluir los proyectos que se venían ejecutando, es por eso que no hemos tenido problemas en paralización de obras, empresas que puedan reclamar porque había planillas impagas, entonces se ha cumplido con aquello. También es justo que pueda haber nuevos proyectos, nuevas obras enmarcadas en una visión integral, no es un puente el que ha planteado el licenciado Rodrigo Paz, sino una serie de acciones para poder generar en el tema de infraestructura vial, la búsqueda de soluciones al congestionamiento vehicular que se tiene, y por eso se ha venido buscando financiamiento para proyectos. A su vez la idea es tener una cantidad de puentes importantes, porque un puente por sí solo no resuelve los temas de congestión vehicular, pero estamos hablando de cerca de trece puentes unos de mayor envergadura que otros para dar estos pasos en la búsqueda de una solución integral de la congestión vial”, explicó Lema.

Pero el concejal Francisco Rosas espera que el proceso de contratación del proyecto lo paralice el Alcalde y no esperar enviarlo al Concejo Municipal, en caso contrario adelantó que lo rechazará. “Pedimos al Alcalde que valore nuestras opiniones, y eso no significa que haya un debilitamiento político, sino en bien para mejorar la gestión”, dijo.

Finalmente, el presidente del Concejo Municipal, sostuvo que se debe entender que en escenarios democráticos es posible opinar diferente, lo que pasa contrariamente en escenarios autoritarios. “Yo quiero recordar que también las decisiones en el Concejo Municipal, en su mayoría, más de un 95%, han sido tomadas por unanimidad, siempre teniendo la posibilidad a tener temas más un poco más complejos que han permitido que haya votaciones diferentes y no una línea vertical que el alcalde Rodrigo Paz nunca le impuesto, sino más bien se respeta el criterio individual de los concejales sean de la línea política que fuese”, dijo.

Por Omar Garzón C.

