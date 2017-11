TCP desconoce resultado vinculante de referéndum, ademas de la CPE y habilita a Evo Morales para que pueda repostularse indefinidamente

Pese a que la Constitución Política del Estado (CPE) establece que una persona no puede gobernar por más de dos periodos consecutivos y que Morales perdió un referendo el 21 de febrero del 2016 en el que intentó anular esa limitación, el TCP emitió un controversial fallo a favor de las intenciones del mandatario. El TCP a solo semanas de concluir su mandato, concluyó que no se podían limitar los derechos políticos del actual presidente al limitar su derecho a la reelección a una sola, por lo que va en contra de convenios internacionales de los que Bolivia es signatario

RECHAZO GENERALIZADO

Tras el fallo del TCP, el gobernador de Tarija, Adrián Oliva, no se dejó esperar, y se pronunció al respecto. Lamentó que no se haya respetado la voluntad popular expresada el 21F, cuando se lo consultó al pueblo si se podía o no habilitar al Presidente para una nueva elección, siendo el soberano quien dijo no.

“Es lamentable que se haya buscado otro mecanismo, que el propio TCP, incluso está a días de cesar sus funciones trate de forzar su interpretación y de aplicar otra norma por sobre la CPE, afectando toda la legislación y normativa que regula este tipo de decisiones, además haciéndolo de una forma totalmente forzada”, enfatizó Oliva.

LEA PLAZA: ES EL MAYOR ATENTADO A LA DEMOCRACIA

El asambleísta departamental de oposición, Mauricio Lea Plaza, calificó la decisión del TCP como el “mayor atentado a la democracia y el estado de derecho”.

“Este fallo es histórico, en el sentido que cierra un régimen institucional de democracia y abre un régimen totalitario”, refirió Lea Plaza y remarcó que esta situación es una prueba inobjetable que se ha tenido un TCP al servicio del régimen político y sometido al Gobierno nacional y el Órgano Legislativo del país. “Este hecho lo que hace es forzar una aplicación constitucional que no tiene ningún sentido jurídico ni legal. Creemos que el presidente Morales, lo que está haciendo es, violentar las normas para obligarnos a tenerlo de candidato en las próximas elecciones y obviamente esta figura más que beneficiarlo consideramos que lo va perjudicar”, manifestó el asambleísta.

Lea Plaza señaló que el presidente Morales ha decidido abandonar el respaldo popular y perpetrarse. “Solo se entiende eso, en la medida que decidió actuar al margen de la norma, se entiende en la medida que decidieron abandonar el régimen democrático y entrar en un régimen totalitario en el que el aparado coercitivo del Estado se interpone sobre la voluntad de los ciudadanos como ocurre en otros lugares”, mencionó Lea Plaza.

Argumentó que esto representa un momento de quiebre en la democracia boliviana, donde se abre una nueva etapa de totalitarismo, autoritarismo, del no respeto a la normas ni a la CPE, misma que permitirá que el régimen pueda contar con todo el poder coercitivo para sostenerse en el poder. “Esto nos deja muy molestos, muy sorprendidos, y preocupados, porque creo que ahora entramos en otra etapa, donde el régimen va tratar de imponerse a la fuerza, no con la fuerza de la razón ni de la ley, sino con la fuerza de la represión del Estado”, dijo Lea Plaza.

CAMPERO: ES UNA VERGÜENZA

El senador opositor, Fernando Campero, calificó de “una vergüenza” la decisión asumida por parte del TCP.

Criticó el hecho que 6 personas del TCP cambien la CPE en sus artículos más importantes en los que se basa la democracia del país. “La democracia se basa en las elecciones, y las elecciones son la forma mediante la cual el soberano decide quien gobierna y quien no, este es el tema central. Ellos se han reído de la CPE, se han reído de la decisión del pueblo del 21F, y han tomado una decisión arbitraria”, mencionó Campero.

INVITAN A VOTAR NULO EL 3D

Campero remarcó que las elecciones de este domingo 3 de diciembre conducirán al mismo camino, haciendo que las autoridades electas para el TCP sean serviles al mismo “régimen político”. La autoridad estimó que “esta aberración” conllevará que un 80% de los votos sean nulos, e instó a la población a hacerlo.

El senador nacional incitó a la población votar nulo para las elecciones del domingo, de esta manera sentar precedente. “Estamos hablando de un partido político que tuvo sus luces en su momento y que hoy en día está desesperado por mantenerse en el poder, en la mamadera. Eso es lo que estamos observando actualmente, no otra cosa. La decisión de 6 personas que pesa sobre la decisión de todo un pueblo, un pueblo que ha decidido y que hoy en día está siendo desbaratado por estos personajes”, manifestó Campero.

El senador nacional señaló que es absurdo tomar una convención internacional por encima de la CPE.

Por su parte, Lea Plaza se sumó a este pedido, pidiendo a la población votar nulo en estas elecciones del domingo. Refirió que urge sentar precedente para que no continúe esta subordinación del TCP al partido de gobierno.

“Esta subordinación se va a hacer palpable en estas elecciones, donde se van a elegir a candidatos del MAS, que ya han sido seleccionados por el MAS. Por eso es que convoco a la población a manifestar su repudio a este régimen autoritario, a manifestar su rechazo a esta violación del régimen democrático”, indicó Lea Plaza.

APELARÁN A LA CIDH

Consultado sobre qué acciones de se pueden asumir para apelar dicha decisión del TCP, Campero dejó entrever que se podría interponer un recurso para que esta determinación sea apelada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que tendrá la última palabra sobre el futuro político de Morales.

“Hay que hacer todo lo que el pueblo tenga a su disposición para frenar la dictadura, porque se está buscando instaurar una dictadura, un deseo de mantenerse en el poder a como dé lugar, más allá de la decisión del pueblo, más allá de la decisión del soberano. Todos tenemos que estar movilizados y ver las formas en las cuales podamos protestar, impugnar, y hacer lo imposible para que no se cumpla la decisión de un TCP corrupto y prebendalista”, exclamó Campero.

Sin embargo, Campero explicó que no hay apelación legal que valga, empero reconoció que esto solamente queda en una figura, por lo que instó al pueblo boliviano a ser quien elija el futuro del país. “Es el pueblo de Bolivia quien está en desacuerdo, no debemos olvidar que la última encuesta muestra un 75% de desacuerdo por la rererelección”, expuso Campero.

COMITÉS CÍVICOS SE DECLARAN EN EMERGENCIA

Los presidentes de los comités cívicos de todo el país reunidos en Tarija, se declararon en emergencia nacional frente al fallo emitido por el TCP.

El presidente del Comité de Tarija, Juan Carlos Ramos, manifestó que frente al “traicionero” fallo del TCP que le concede la tutela al recurso de inconstitucionalidad presentado por el MAS, los comités cívicos declararon duelo nacional para el civismo boliviano y la población.

“Hoy se ha sepultado la democracia existente en nuestro país, hoy se ha conculcado el derecho de los bolivianos. Hoy se ha pisoteado la democracia, hoy se ha pisoteado la CPE, y se quebró todo el estado de derecho y las libertades del pueblo boliviano para que se instaure un régimen dictatorial, rumbo a una tiranía”, manifestó Ramos.

Ramos convocó a toda la población salir a las calles a manifestar y protestar en repudio a esta “vil acción” del TCP. Refirió que no es posible que el supuesto derecho de dos bolivianos esté por encima de los derechos de los miles de ciudadanos que dijeron “no a la reelección”.

“Presidente no a la relección le dijo el pueblo boliviano el 21 de febrero del 2016. Nosotros como comités cívicos de Bolivia no vamos a claudicar en la defensa de la democracia, del estado de derecho y de la libertad del pueblo boliviano”, manifestó Ramos.

MAS

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) habilitó a Evo Morales para repostularse al cargo de presidente sin límite de periodos. Desde Tarija el Movimiento al Socialismo (MAS) festeja la decisión asumida por el TCP, sin embargo, desde la oposición alzaron el grito al cielo en reclamo de dicha decisión a la que consideran un “atentado a la democracia”.

El fallo se produce debido a que el MAS, presentó un recurso abstracto de inconstitucionalidad contra la limitante constitucional a los mandatos consecutivos. Con este fallo se declaró “inconstitucionales” a los artículos que limitaban la cantidad de periodos continuos que puede tener cualquier autoridad del país electa por voto popular.

Al margen de beneficiar la repostulación del presidente Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, la sentencia también beneficia a otras autoridades electas, asambleístas nacionales y departamentales, concejales, alcaldes y gobernadores, quienes también podrán volver a postularse.

EL MAS Y LOS CAMPESINOS FESTEJAN EN TARIJA

Tras conocerse dicho fallo del TCP, desde Tarija, el MAS y los campesinos celebran la decisión de esta instancia judicial, por lo que consideran que se hizo “justicia”. Sin embargo, aclaran que esta determinación del TCP no solo es para el Presidente y Vicepresidente, sino que también para otras autoridades electas por voto popular.

El presidente del MAS en Cercado, Jorge Burgos, manifestó que la decisión del TCP lo están tomando con “mucha alegría”. “Creo que se está haciendo justicia, justicia con esta acción de constitucionalidad emitida en Sucre”, dijo Burgos.

Según Burgos, esta decisión es parte de la democracia en la que vive el país, ya que esto permite a los ciudadanos ejercer su derecho a elegir y a ser elegido. “Los sectores sociales, el pueblo en general, la población entera ha entendido que era justo hacer una petición ante los estrados judiciales para que el presidente Morales pueda ser reelecto-. En diferentes manifestaciones habíamos estado mostrando al pueblo de Tarija que queríamos que el Presidente sea reelecto”, expuso Burgos.

Burgos mencionó que este fallo está hecho en base a las convenciones y acuerdos internacionales, lo que está permitiendo que Bolivia pueda reelegir al Presidente.

El ejecutivo de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (FSUCCT), Osvaldo Fernández, señaló que el sector campesino se encuentra contento, esto por el hecho que el presidente Morales podrá repostularse para la gestión 2020-2025. “Nuestras bases siempre estuvieron respaldando, en todo Bolivia estuvieron realizándose marchas en apoyo a la reeleción del presidente Morales, para que él siga gobernando nuestro país. Entonces, hoy este fallo sale a favor de nuestro Presidente, a favor de nuestro país, sino que también para demás autoridades electas”, señaló Burgos.

Fernández dijo que las organizaciones sociales están contentas con dicha determinación, ya que el presidente Morales viene trabajando desde hace más de 11 años atrás en beneficio del país. “Estamos firmes apoyando a nuestro Presidente, para que siga gobernando nuestro país”, mencionó Fernández.

Asimismo, el dirigente campesino adelantó que hoy en horas de la mañana en una conferencia de prensa a realizarse en la FSUCCT harán conocer el respaldo hacia el presidente Morales para su repostulación.

