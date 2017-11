Opositores convocan a votar nulo en las elecciones del próximo domingo

Partidos Políticos opositores al Gobierno Nacional, instan a la población a votar nulo en las elecciones judiciales del próximo domingo 3 de diciembre. En tanto, dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) defienden este proceso electoral, señalando que la población puede elegir quienes serán sus representantes en la justicia.

El diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Edgar Rendón, el senador Fernando Campero de Unidad Nacional (UN), la diputada de los Demócratas Lorena Gareca, consideran que el gobierno nacional hizo una farsa con este proceso de selección para magistrados, calificándolos de “masistrados”, y que han decidido quienes serán las autoridades que impartirán justicia, y por ello hay que votar nulo.

Aunque el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio Costas, señaló que el voto nulo no tiene incidencia en la votación final, pero Campero, sostuvo que, si la población vota nulo en un 70%, tiene una incidencia en la legitimidad de los electos, en la cual no podrán asumir sus responsabilidades cuando tienen al 70% de la población en contra. “Quieren anular todo el trabajo de corrupción, ya que al ser aliados, no se destapará los miles y miles de millones en el Fondioc, en el Boa, por eso es el voto nulo. El pueblo sabe cómo ha venido actuando este gobierno, y estamos seguros que la votación del nulo será evidente este domingo”, dijo Campero.

En la misma línea, la agrupación política Camino Democrático para el Cambio (CC), a través de Mauricio Lea Plaza y María Lourdes Vaca, consideraron que la justicia no ha podido resolver sus problemas estructurales, y ahora se pretende convalidar a candidatos elegidos por el MAS, y para perpetuar el sistema de justicia, “para perpetuar al régimen”.

Por su parte, Henry Párraga, dirigente del MAS, instó a la población a no hacer caso a la oposición, señalando que siempre busca argumentos para hacer quedar mal al gobierno nacional.

Párraga considera que este proceso judicial, que se da por segunda vez, permite a la ciudadanía elegir democráticamente a sus autoridades judiciales. “En décadas pasadas no ha había este tipo de elecciones y directamente se imponía, pero ahora, se está dando la oportunidad al pueblo que elija, y eso hay que valorar”.

Por Omar Garzón C.

