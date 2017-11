Autoridades se reúnen para buscar solución a la sequía que sufre el municipio de “El Puente”

Ayer se reunieron el subgobernador Bartolomé López Guerrero, representantes del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Gobernación y otras instituciones, donde trataron sobre la situación actual y planificación del agua para riego en el municipio de El Puente, con el objetivo de buscar soluciones para contrarrestar los efectos del cambio climático y resolver la sequía.

El subgobernador López, comentó que acordaron con la Universidad Juan Misael Saracho (UAJMS) para aflorar las fuentes de agua, señalando que hicieron proyectos, pero los estudios no han dado resultado porque varios atajados están sin agua. Por ello, deben darle otra dinámica en el tema técnico. “Nuestro municipio, es uno de los municipios que menos precipitaciones pluviales tiene, por ello, tenemos que optimizar los recursos, trabajar más de cerca con la gente e ir solucionando este problema. Vamos a aflorar dos veces por año, donde la UAJMS nos va a prestar sus equipos. En este trabajo debemos involucrarnos todos, como Gobernación, municipios y gobierno nacional, porque suele dispersarse cada institución”, dijo López.

Añadió que tienen la represa en Iscayachi, pero lamentablemente es un proyecto incompleto, el cual no tiene canales secundarios, no tiene un plan de manejo del agua, y no está solucionando los problemas de la sequía. “Muchas veces los proyectos se hacen por cumplir, pero queremos articular a las entidades y que nos ayuden a resolver el problema. Queremos agua para riego, ya que tenemos un déficit de un 80%”, dijo.

López manifestó que, en la próxima gestión, juntamente con la UAJMS verificarán cuantas fuentes de agua hay en El Puente, si abastecerá para nuevos proyectos, donde esperan que con esta planificación se irá superando la sequía.

