La Gobernación espera que la ALDT apruebe sus créditos

El gobernador Adrián Oliva Alcázar exhortó a la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) a aprobar los fideicomisos y préstamos de la banca privada, y no poner obstáculos para la reactivación del departamento de Tarija. Desde el ente legislativo tienen observaciones sobre el destino de los recursos y los intereses que deberá pagar la Gobernación.

Oliva manifestó que todas las instituciones públicas están en una etapa de cierre de gestión, y por ello es importante que la ALDT apruebe rápidamente el fideicomiso y los créditos, pero “mientras más nos demoramos, más nos perjudicamos, y ponemos en riesgo los financiamientos”.

“Insto a la ALDT a trabajar y aprobar esas normas, para que no generemos un clima de incertidumbre o especulación. Yo conocí de primera mano, tanto de la presidenta de la ALDT como de otros asambleístas, la decisión firme de apoyar todas las gestiones de financiamiento, ahora están en sus manos, necesitamos que pasen del discurso a la acción. Ese dinero va a salvar la situación de muchas empresas que hoy se encuentran afectadas, y además, con el crédito vamos a concluir la carretera al Chaco, avanzar en el equipamiento en el hospital San Juan de Dios, vamos resolver los problemas económicos de los municipios, y vamos a resolver muchas cosas. Son 64 proyectos que se reactivarían”, declaró.

Consultado el Gobernador, sobre los intereses que generarían estos préstamos y la deuda que acarrearía a la Gobernación para los próximos 15 años, indicó que no hay interés más caro que el quiebre de las empresas, de la paralización de la economía del departamento. “Estos créditos han sido tramitados y aprobados formalmente ante el Ministerio de Economía y Finanzas, uno contrata créditos porque no tiene otra forma de financiar. Si yo tuviera otras opciones, echaría mano de ellas, pero en este caso necesitamos recursos. Además, no estamos comprometiendo el cien por ciento del techo de endeudamiento del Gobierno Departamental, donde no superamos el 4% de endeudamiento”, dijo Oliva.

REACCIONES:

La presidenta de la ALDT, Sara Armella, informó que están a la espera de que la Comisión de Hacienda derive un informe sobre los fideicomisos y préstamos de la banca privada que pretende realizar la Gobernación, y una vez teniendo el informe aprobado, se tratará en el pleno, donde en cualquier momento se aborde, dado que es de vital importancia. “Teniendo en cuenta que hasta el 15 de diciembre podemos realizar el trabajo administrativo, tenemos que apresurarnos y no podemos perjudicar. Hay que entender también que este fideicomiso viene del gobierno nacional que tiene menos intereses, y que, si rechazamos esto, también tendría que rechazarse de la banca privada que tiene intereses más altos. Entonces, hemos pedido a mis colegas a agilizar este tema y ayudemos a la gestión pública”, dijo.

En tanto, Mauricio Lea Plaza, asambleísta de UD-A, informó que con los recursos económicos que pretende prestarse la Gobernación, los mismos ascienden a 64 proyectos, de los cuales 31 corresponden a fideicomisos y los restantes de la banca privada.

Lea Plaza, explicó que están haciendo la revisión de la cartera de proyectos, y en función de ello están analizando técnicamente el destino de los recursos. Adelantó, que no habría observaciones con el fideicomiso, pero si con la banca privada, donde están tratando de establecer cuál ha sido el criterio con que se ha constituido la cartera de proyectos. “En el caso de los fideicomisos, son para obras concluidas, recepcional o definitiva, que tienen actas de recepción, estamos siguiendo una lógica, pero en el caso del segundo crédito (banca privada), no hay una lógica, y justamente estamos de establecer cuál ha sido la lógica de los proyectos incluidos en esta cartera. Pero estamos prestos a tratar de viabilizar esta aprobación cumpliendo los recaudos técnicos y legales”, refirió.

Añadió que han encontrado montos que no corresponden con las planillas de pago que están pendientes, pero señaló que son errores que se pueden subsanar y por ello están haciendo un trabajo minucioso juntamente con las autoridades de la Gobernación.

Por Omar Garzón C.

Comparte Facebook

Twitter