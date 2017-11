Hoy se realiza asamblea de socios de COSETT convocada por CONCOBOL

El socio de la Cooperativa de Servicios de Telecomunicaciones de Tarija (Cosett), Freddy Galarza, informó que ha presentado una denuncia al Ministerio Público en contra de Javier Barrenechea, ahora exconsejero de la cooperativa por supuesta usurpación de funciones, querella que se extiende en contra del gerente general de Cosett, Charlie Panique, y el presidente del Consejo de Administración, Juan Edgar Gutiérrez, por presunta complicidad.

Este hecho irregular había sido denunciado ante la opinión pública por el socio Galarza, hace dos semanas atrás, quien mencionaba que Barrenechea usurpó funciones de consejero de administración de Cosett desde junio de 2016, ya que había sido suspendido de su cargo tras una asamblea de socios, pero éste continuó ejerciendo funciones en la cooperativa.

Este medio de comunicación se puso en contacto telefónico con el socio de Cosett, Javier Barrenechea, quien calificó de “absurdo” lo que denuncia Galarza. Sin embargo, no confirmó ni descartó las acusaciones que recaen en su contra, argumentó que se encontraba en la sala del Centro de Hemodiálisis en San Andrés realizando su tratamiento correspondiente, por una enfermedad que padece, y evitó dar mayores detalles.

Por su parte, Galarza explicó que la denuncia que presentó ante el Ministerio Público es por los delitos de estafa, encubrimiento, y otros, siendo víctimas múltiples los socios de Cosett, tras la usurpación de funciones de Barrenechea por más de un año dentro de la cooperativa.

Detalló que existe una sentencia constitucional donde se realiza una acción de amparo constitucional, a raíz de una asamblea de socios realizada el 30 de junio de 2016, donde se suspende a los consejeros de administración por diferentes actuaciones irregulares cometidas dentro de la Cooperativa.

También esta misma asamblea suspende al gerente Panique y al gerente administrativo Isidro Escalante. A la vez, que por mayoría deciden anular el acuerdo transaccional que se hizo entre los consejeros de administración y Carlos Martínez sobre el tema del PHS referido a los 25 mil dólares con los que se habían hecho la conciliación.

Explicó que las personas que han sido cesadas en sus funciones por asamblea, tanto del Consejo de Administración y el Gerente de Cosett, interponen un amparo constitucional, y con sentencia 59/2016. “Pero el señor Barrenechea en ningún momento hace este recurso de amparo constitucional que le compete la norma para volver a ser consejero, ya que en la asamblea de socios esta persona había sido destituida de su cargo”, expuso Galarza.

Galarza manifestó que su persona se apersonó por Cosett varias veces, incluso solicitó al gerente Panique una explicación sobre esta situación, incluso del porqué se habían cancelado las dietas, teniendo conocimiento que Barrenechea no había interpuesto el recurso de amparo constitucional. “Aquí quien tiene que responder es el presidente del Consejo de Administración, ya que viene a ser el representante legal de la cooperativa tal como lo establece el estatuto, y también el mismo Gerente General de Cosett, ya que es la persona administrativa que lleva adelante todos los actos en la cooperativa”, indicó Galarza.

Refirió que frente a esta situación envió una nota al Consejo de Vigilancia, esto debido a que presidente de dicha instancia, Jorge Lema, tiene la facultad de fiscalizar dentro de Cosett por cualquier acto irregular que acontece internamente. “Espero que los mismos consejeros de vigilancia puedan pronunciarse, el mismo Gerente me tiene que pasar un informe legal de por qué se lo han cancelado al señor Barrenechea las dietas de forma ilegal, esto debido a que usurpaba funciones en la cooperativa. Es más, he pedido al Gerente General detallar qué cosas ha firmado Barrenechea, porque tengo entendido que este señor ha sido promovido como tesorero del Consejo de Administración”, argumentó Galarza.

Galarza indicó que al haber sido tesorero del Consejo de Administración es probable que haya firmado algunos documentos que vayan a tener sanciones a largo plazo, además de acarrear consecuencias para la cooperativa. “El señor Barrenechea estuvo por más de un año cobrando casi 4.000 bolivianos, estamos hablando de aproximadamente 60.000 bolivianos que se deberían devolver a la cooperativa. A esto debemos hacer mención, que este señor no ha devuelto el segundo aguinaldo, que no les correspondía cobrar a los consejeros, pero, sin embargo, lo hicieron”, expuso Galarza.

Galarza mencionó que ante pasividad por parte de la actual administración de Cosett ante estas irregularidades, de manera conjunta con el socio Ronald Miranda decidieron presentar esta denuncia ante el Ministerio Público para que proceda con la investigación.

“Vamos a actuar como socios dentro de la cooperativa, porque al esperar que el gerente Panique y el presidente del Consejo de Administración pongan las acciones judiciales como corresponde, no lo van a hacer –expuso Galarza-. Nosotros como socios, ya pusimos esta situación en conocimiento del Ministerio Público, para que la Fiscalía pueda proceder con las investigaciones y dar con los responsables dentro de la cooperativa”.

El socio de Cosett lamentó que el gerente Panique no haya presentado esta denuncia, como muchas otras que su persona le puso en conocimiento tiempo atrás, como la del sistema de facturación, el aguinaldo y segundo aguinaldo que cobraron los consejeros de forma irregular, además de auditorías que se llevaron adelante dentro de la cooperativa, entre otros casos. “Lo que pasa, es que el señor Charlie Panique se escuda bajo el argumento de que está pidiendo informes legales, pero yo tengo muchos informes legales que también son de su conocimiento, mismos que dicen claramente que se ha actuado de forma ilegal e irregular. Pero Panique junto a Juan Edgar Gutiérrez no presentan las denuncias en la Fiscalía para que se asuman las acciones pertinentes”, reclamó Galarza.

Galarza se esperanzó que el Ministerio Público pueda actuar lo más pronto posible, y que convoque a declarar a las personas que están dentro de la cooperativa como los consejeros y funcionarios de Cosett, y de esta forma puedan sentar precedente. “Esperamos que esto no vuelva a pasar como el caso PHS, que llegó a prescribir, y quienes hicieron daño a la cooperativa continúen sueltos por Tarija, disfrutando del dinero que sacaron de la cooperativa –dijo Galarza-. Queremos que la cooperativa sea saneada de estos actos de corrupción, para que los únicos beneficiarios sean los socios”, dijo.

Este medio consultó al fiscal departamental, Gilbert Muñoz, si en efecto ingresó la denuncia a que hizo referencia Galarza, empero la autoridad en horas de la tarde, refirió que todavía no había sido informado de tal circunstancia, dejando entrever que había posibilidades que en las próximas horas tome conocimiento de dicha situación.

HOY SE REALIZA ASAMBLEA DE SOCIOS

Para este martes, a partir de las 18.30 se tiene previsto llevar adelante una asamblea de socios de Cosett en el Coliseo Universitario. Galarza se esperanzó que en esta actividad los consejeros de administración de vigilancia puedan renunciar a su cargo, para evitar erogar gastos a la cooperativa, y no esperar hasta el mes de mayo del 2018 para cumplir su gestión, siendo que ya no pueden decidir ni sesionar debido a la falta de quórum en la cooperativa. “Hay apenas un solo consejero de administración y dos consejeros de vigilancia, espero que renuncien, así entre enero y febrero del próximo año ya podamos llevar adelante las elecciones totales y no parciales. Estos señores no hacen su trabajo como corresponde y todavía tenemos que pagarles sus dietas, sin que cumplan su función”, manifestó Galarza.

Galarza señaló que acompañando a los consejeros, también debería presentar su renuncia el gerente general, Charlie Panique, ya que ha podido evidenciar que esta persona no está asumiendo las acciones pertinentes para velar por la cooperativa, además que viene realizando una mala administración.

LEONEL SUAREZ QUIROGA

