Gobernador se informará del fallo del TCP sobre ley del 8%

Luego del fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en favor de la Ley del 8%, que obliga a la Gobernación a transferir recursos económicos a los municipios, el gobernador Adrián Oliva Alcázar afirmó que primeramente se informará sobre el fallo judicial para recién tomar una determinación, aunque los alcaldes hayan pedido la aplicación inmediata de resolución.

En tanto, Sara Armella, presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), ha indicado que el fallo y la resolución del TCP son de estricto cumplimiento, pero dejará al Gobernador que se tome el tiempo necesario, pero que más adelante verán este tema.

El Gobernador, que en pasados días estuvo en Brasil, señaló que primeramente conocerá la sentencia constitucional para recién tomar una postura. Sin embargo, menciono que se ha pretendido, en un determinado momento, apropiarse de la renta petrolera a través de la Ley del 8%, llegando incluso hasta el ámbito judicial, pero que ahora deben resolver esta cuestión. “Está claro que las condiciones del departamento han cambiado, y hay que discutir los términos en los cuales podríamos llevar adelante el sistema de transferencias. Esa norma no puede contravenir otras, con seguridad que vamos a tener que trabajar con la legislación que está presente en el país. Habrá aspectos que serán aplicables y otros inaplicables”, dijo.

En este sentido, ha anunciado que, con el equipo jurídico de la Gobernación, van a analizar la publicación de esta ley para determinar los aspectos aplicables y los no aplicables.

En la vereda del frente, la presidenta de la ALDT, Sara Armella, ha señalado que el gobernador debe cumplir en totalidad con esta resolución, pero que por el momento la Asamblea no va a llamar a las mesas técnicas porque tienen de prioridad tratar el tema de créditos y el fideicomiso. “Nosotros hemos estado trabajando en una mesa técnica de la ley del 8 por ciento, esta mesa técnica se ha instalado en dos oportunidades y que ha quedado en suspensión para ver de seguir tratando pero conocemos la resolución del Tribunal Constitucional, eso significa que el Gobernador tiene que cumplir con ese tema, nosotros por esta semana no vamos a convocar a esa mesa técnica porque si el gobernador aplica esta Ley del 8 por ciento nosotros tendríamos que cerrar la mesa técnica pero no vamos a convocar porque nos urge el tema del fideicomiso”, manifestó.

Contexto

El pasado jueves de la anterior semana, la Asociación de Municipios de Tarija (AMT) con el apoyo de la Presidencia de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) ha pedido públicamente al gobernador Adrián Oliva Alcázar aplicar la Ley del 8%. Desde la Gobernación analizan la resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para recién emitir una postura oficial.

Álvaro Ruiz García, presidente de la AMT, manifestó que solamente están pidiendo a la Gobernación respetar la resolución del TCP, afirmando que la ley no se negocia, y que la misma debe cumplirse.

Redacción Central

Comparte Facebook

Twitter