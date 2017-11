Sector Salud manifiesta preocupación si no se viabilizan créditos de la Gobernación

El sector de salud del sistema público del departamento de Tarija, expresó su preocupación y se declaró en estado de emergencia, ya que existe el riesgo de perder el financiamiento para la adquisición de importante material y equipamiento en salud, si la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija ALDT no aprueba los proyectos de ley que presentó el Gobierno Autónomo Departamental para acceder al fideicomiso y créditos ante la Banca Privada.

El director del Hospital Regional San Juan de Dios HRSJD, Roberto Baldivieso, manifestó su preocupación ya que si no se aprueban dichos proyectos normativos para acceder a los créditos, el más afectado con la falta de inversión seria el sector de salud, puesto que no se podría realizar el equipamiento y funcionamiento del hospital público. “No contar con recursos económicos significa que no se podrá equipar el hospital del quemado, considerando que pronto se construirá el nuevo bloque para hemodiálisis, pero sin recursos no se podrá adquirir el equipamiento del mismo”, dijo.

Sin embargo, el director del Servicio Departamental de Salud Sedes, Paúl Castellanos, explicó que el este sector se encuentra en emergencia, por tal motivo indicó que cursarán una nota a la presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija ALDT, Sara Armella, para solicitar la aprobación de los proyectos de ley que fueron presentados por la Gobernación y acceder al fideicomiso, y los créditos porque hay montos que irían destinados para invertir en los temas de salud.

“Pedimos a la presidente de la ALDT que aprueben los créditos, porque existen montos importantes que están comprometidos para el sector de la salud. Nosotros no pedimos que nosotros (sic) seremos los beneficiados, sino para poder brindar una mejor atención a la población”, acotó Castellanos.

Por otro lado, pidió a la presidenta de la ALDT pueda firmar la ratificación de un convenio intergubernamental que firmó el gobernador, Adrián Olivia Alcázar, con las autoridades del la Región Autónoma del Chaco, para hacer efectiva la cancelación de más de tres meses de salario que se les adeuda a los trabajadores del Programa de Fortalecimiento de Salud, quienes en este momento se encuentran en paro, ya que el ente legislativo hasta el día de hoy no ratificó este convenio.

Ante esta situación, alarmados por la preocupación de perder el financiamiento para mejorar la salud en el Departamento, el Director del Banco de Sangre, Etzel Arancibia y la directora del Instituto Nacional de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Drogodependencias y Salud Mental Intraid, Raquel Caero, también respaldó el pedido de agilizar la aprobación de los proyectos de ley para que el Departamento acceda a los créditos.

