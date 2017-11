Centro de salud de Guerra Huayco presenta goteras

Apenas son dos años que lleva funcionando el Centro de Salud Guerra Huayco, sin embargo, la infraestructura se encuentra totalmente deteriorada, las rajaduras que existen en el techo, generan que haya goteras en casi todos los ambientes a excepción de uno. Trabajadores de salud del lugar, argumentan que se hicieron las representaciones al Gobierno Municipal de Cercado, pero este no da ninguna solución.

Desde el Municipio argumentaron que se tiene un convenio con los centros de salud del área rural, por lo que hasta fin de mes tienen previsto hacer llegar el cronograma de trabajo que tendrán en estos centros, aunque no precisó cuándo se dará solución a las goteras existentes en el lugar. Asimismo, dejó entrever que el tema de infraestructura del área rural es una competencia netamente de la Subalcaldía de Cercado y que es esta instancia la que debe actuar.

Estas irregularidades fueron conocidas tras una inspección realizada por el concejal municipal, Alberto Valdez, donde trabajadores de salud dejaron ver su preocupación por esta situación, refieren que con una simple llovizna ya se producen goteras en el interior del centro de salud. Este medio pudo constatar que, en efecto, anteriormente se había realizado el colocado de un sellado impermeabilizante en el techo, pero que estos se levantaron producto del calor, lo que está dando lugar a las goteras.

Según datos proporcionados desde el mismo centro de salud, se tiene que en Guerra Huayco se atienden 25 pacientes en la mañana y 18 por la tarde, mientras que la población circundante es de 4.107 habitantes, tanto de las comunidades de Tolomosita Oeste, Lazareto, Turumayo y Guerra Huayco.

RECLAMOS DEL CENTRO DE SALUD

La responsable del Centro de Salud Guerra Huayco, Paola Mariscal, explicó que el centro viene funcionando desde la gestión 2015, sin embargo, lamentó tanto deterioro que registra actualmente dicha infraestructura.

“Nos hemos reunido con el Municipio, con la Subalcaldía, hicimos conocer esta situación a la Red de Salud de Cercado, ya son 5 cartas que les hicimos llegar respecto a esta problemática, desde el 2015 es que venimos haciendo saber a las autoridades de esto –indicó Mariscal-. Pero lamentablemente a la fecha esto se ha deteriorado más y no hay solución”.

Mariscal mencionó que en fecha 17 de junio de la gestión 2016, incluso tuvieron la visita del director de Salud del Municipio, Rodrigo Fuenzalida, representantes de la Federación Departamental de Juntas Vecinales y pobladores del lugar, donde se acordó hacer las mejoras pertinentes, pero a la fecha no se honró dichos compromisos.

La funcionaria del centro de salud explica que los compromisos que se asumieron en la pasada gestión no solamente eran de subsanar las deficiencias con el tema de la infraestructura, sino también ver el tema del mobiliario y medicamentos, que eran requerimientos que se hicieron desde dicho centro.

De acuerdo al acta de reunión que manejan en dicho centro de salud, refieren que en la visita sostenida el 17 de junio del 2016, se puso en conocimiento de todas las necesidades que existen en el dicho centro de salud. A esto Fuenzalida pidió disculpas por el retraso de los arreglos que se habían exigido con anterioridad, asimismo propone fijar una fecha límite y coordinar con las personas responsables del área para dar solución a esta problemática.

Este medio se contactó con el Director de Salud del Municipio, Rodrigo Fuenzalida, y al ser interrogado sobre el estado en el que se encuentra el pedido que realiza el Centro de Salud Guerra Huayco, éste argumentó que el tema de la infraestructura en el área rural es competencia de la Subalcaldía.

“Nosotros nos hemos reunido con el ingeniero Pocoata, y hemos mandado las cartas con las solicitudes que nos hicieron desde el área rural, para que él nos haga un cronograma de visitas –mencionó Fuenzalida-. Es más, hemos firmado un compromiso con el centro de salud para que a fines de este mes hagamos llegar al cronograma de trabajo en los centros rurales”.

Tomando en cuenta que esta situación se la arrastra desde hace un par de años atrás, se consultó a Fuenzalida el porqué no se atendió con anterioridad, éste dejó entrever que esta es una competencia netamente de la Subalcaldía, y que sería esta instancia la responsable de dicho descuido.

EDWIN POCOATA NO QUISO FIRMAR EL ACTA

Mariscal mencionó que frente a esta situación, en una ocasión invitaron al responsable de la Subalcaldía de Cercado, Edwin Pocoata, para hacerle conocer de las deficiencias del centro, pero al momento de firmar el acta de reunión, éste la evitó, y argumentó que su “palabra” era más importante que la firma. Sin embargo, tampoco honró los compromisos con dicho centro de salud.

La titular del centro de salud, menciona que al margen de que Pocoata no quiso firmar el acta, no volvió a aparecer por el lugar, ni siquiera para dar alguna explicación sobre si había algún avance respecto a los pedidos que se hizo.

Mariscal indicó que toda esta situación también fue puesta en conocimiento de la Red de Salud de Cercado, con la documentación respectiva, pero que no se pudo hacer prácticamente nada para dar mejoras.

La funcionaria recordó que en el mes de agosto de este año, tras haberse suscitado el incendio en la serranía de Sama, incluso llegó una comisión del Ministerio de Salud, quienes hicieron “un acto presencial” se les puso en conocimiento del estado actual en el que se encuentra dicho centro de salud, y que esa instancia había pedido la documentación correspondiente para hacer las representaciones correspondientes, pero tres meses después tampoco hubo algún cambio notorio.

Refirió que hace un mes se ha realizado un Comité de Análisis de la Información (CAI), donde recién pasó la Coordinación de Red un detalle de todos los pedidos de los centros rurales.

EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE SALUD

Mariscal remarcó que existen varios requerimientos que se tienen en el centro de salud, los cuales fueron insertados en el Plan Operativo Anual (POA) 2017, de los cuales no se ha cumplido casi nada. Entre algunas de estas cosas, mencionó que necesitan con urgencia una cama ginecológica para hacer los exámenes de Papanicolau. Refirió que a la fecha deben hacerlo en una camilla normal, misma que no rinde las condiciones para efectuar este tipo de atenciones.

Manifestó que en algún momento se hizo conocer al secretario de Desarrollo Humano del Municipio, Germán Hoyos, este requerimiento que existía en el centro, empero, la respuesta del funcionario municipal fue que “no había excusa” para no realizar las atenciones de Papanicolau, sin precisar si se iba a comprar dicha cama o no.

En respuesta, Fuenzalida explicó que el Municipio ha iniciado los trámites para hacer las compras de todos los requerimientos que existen en los centros, refirió que incluso tiene la documentación que respalda al municipio, en cuanto a los requerimientos que hacen los centros en instrumental, equipamiento, y demás necesidades. “Los centros de salud se manejan con tres partidas, con tres presupuestos, uno del Municipio, otro de la Ley 475 que por cada atención a mayores de 60 años, mujeres embarazadas y niños menores de 5 años, el Gobierno nacional paga a los centros de salud, y en las atenciones de 5 a 60 años paga el SUSAT de la Gobernación . Y con esto atendemos los requerimientos de todos los centros de salud”, expuso Fuenzalida.

Fuenzalida aseguró que el Municipio prácticamente ha ejecutado todo su presupuesto con esta última compra que se entregará a los centros dentro de dos semanas. Sin embargo, refirió que desde el Gobierno nacional existe una deuda de 20 millones de bolivianos, y la deuda de la Gobernación se arrastra desde septiembre del 2016.

Por otro lado, Mariscal remarcó que otro de los requerimientos es un tubo de oxígeno, recordó que cuando se registró el incendio, tuvieron que hacerse prestar desde otro centro de salud para poder atender a los afectados. Explicó que a la fecha no cuentan con este pedido que se hizo, puntualizó que el único tubo de oxígeno que tienen, es el que se encuentra en la ambulancia del centro de salud.

Por su parte, Fuenzalida aseguró que este centro cuenta con un tubo de oxígeno, y que se les da caja chica al centro de salud para que puedan recargarlo.

En cuanto a los medicamentos, Mariscal explicó que en este último tiempo se ha ido regulando dicha situación, sin embargo, manifestó que desde el Municipio no cumplen con la dotación en las fechas establecidas.

Mariscal señaló que reciben una caja chica de 600 bolivianos, empero refiere que esto no alcanza para nada, y peor aún, deben ser ejecutados en partidas que son direccionadas desde el mismo Municipio y no lo pueden gastar en cosas que requiere el centro de salud. Argumentó que desde el Gobierno Municipal les dotan insumos y materiales para seis meses, pero estos no alcanzan, y tampoco pueden ejecutar caja chica para comprar este tipo de cosas.

SALA DE PARTOS

Mariscal indicó que en el centro de salud tienen un ambiente destinado para sala de partos, pero la misma no funciona debido a que no existe el equipamiento correspondiente, remarcó que se debería contar para prestar atención en algún caso fortuito.

Fuenzalida reconoció que el centro de salud cuenta con un ambiente destinado para sala de partos, pero argumentó que no existe el personal destinado para la atención de este tipo de casos.

“Para empezar, el personal que está ahí no trabaja las 24 horas al día, por lo tanto, cuando hay temas de partos en horarios de atención estos son derivados directamente a la ciudad, más todavía cuando el centro de salud está cerrado –detalló Fuenzalida-. Esto es un gasto elevado hacer funcionar las salas de parto, que el 10 de diciembre en una mesa de salud vamos a determinar cuáles son las necesidades de cada centro de salud”

FALTA COORDINACIÓN PARA DERIVAR PACIENTES

La responsable del centro de salud de Guerra Huayco mencionó que existe una situación de difícil coordinación con el Hospital Regional San Juan de Dios (HRSD), para la derivación de pacientes, ya que antes deben llamar para reservar una cama, en caso contrario los pacientes no son recibidos.

Mariscal detalló que justamente este miércoles, han derivado un paciente que registraba un cuadro abdominal crítico, lo que presumía se trataba de un caso de apendicitis, sin embargo, al llegar al Hospital, algunos médicos en una primera instancia refirieron que este caso podía haberse tratado en el mismo centro de salud, pero luego de hacer los estudios correspondientes reconocieron que el paciente debía ser internado inmediatamente.

Mariscal dejó ver que esta situación se complica aún más, ya que en Guerra Huayco la señal de celular no es buena, y que en ocasiones se corta, por lo que cuando se presenta un caso de emergencia deben moverse a un lugar con altura para encontrar señal.

Cabe mencionar, que hace unas tres semanas atrás desde el centro de salud de San Andrés denunciaron una situación similar, ya que cuando se había accidentado una niña, tuvieron que peregrinar por casi 10 minutos llamando de un lugar a otro, para poder reservar una cama para la paciente que se encontraba en un estado delicado de salud debido a la caída que tuvo de un barranco.

Fuenzalida dejó entrever que esta no es una competencia del Municipio, sino que corresponde a la Red de Salud poder hacer las gestiones por intermedio del Servicio Departamental de Salud (Sedes) para regular esta situación.

PROBLEMAS CON LA LIMPIEZA

Mariscal hizo conocer su disconformidad con el tema de la limpieza que realiza en el centro de salud la empresa contratada por el Municipio, remarcó que la persona que está a cargo de la limpieza solo asiste 2 horas en la tarde.

Refirió que en ocasiones llegan pacientes que se descompensan en el centro, y al ser un reducido número de personal que atienden en dicho centro, deben darse las formas de atender a los pacientes y encargarse de limpiar este tipo de situaciones que se registran.

Respecto al tema, Fuenzalida aseguró que es conocimiento de los centros de salud, que cuando haya alguna disconformidad con el tema de la limpieza, mediante una nota se haga conocer al Municipio, empero aseguró que no tiene ningún reclamo por escrito por parte de Guerra Huayco.

OTRAS OBSERVACIONES

Mariscal señaló que de las cosas que se habían contemplado en el Plan Operativo Anual (POA) del centro de salud para la gestión 2017, casi todo está pendiente, ya que el municipio no ha podido cumplir. Asimismo se esperanzó que en el POA 2018 se pueda cumplir lo que se ha inscrito.

Refirió que al centro de salud le urge contar con un techo para la ambulancia, misma que a la fecha está expuesta al sol, refirió que al haber hecho el pedido al Municipio este les argumentó que no tenían recursos para hacerlo.

VALDEZ PEDIRÁ INFORME AL EJECUTIVO

El concejal municipal, Alberto Valdez, quien prácticamente ha recorrido todos los centros de salud de la provincia Cercado, manifestó que realizará una petición de informe al Ejecutivo Municipal además de enviar minutas de comunicación recomendándole efectuar estos trabajos en el centro de salud de Guerra Huayco lo más antes posible, esto considerando que ya llegó la época de lluvias.

Valdez manifestó que tras estas visitas ha podido evidenciar que no se están programando los recursos por parte del Gobierno Municipal acorde a las prioridades que existen en los diferentes centros de salud.

Anunció que para la próxima semana los concejales municipales también visitarán la infraestructura para conocer el estado en el que se encuentra.

REDACCIÓN CENTRAL

Comparte Facebook

Twitter