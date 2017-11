Mientras regaba una viña inhaló gas tóxico y tuvo que ser trasladado al hospital

Un adolescente de 16 años, quien junto a su tío y su hermano regaban plantas de una viña en la comunidad de Muturayo, inhaló un gas toxico que lo descompensó y cayó a un pozo la mañana de este miércoles, por lo que fue evacuado al hospital regional San Juan de Dios, donde fue internado.

Según informaron preliminarmente fuentes policiales, alrededor de las 10:55, una ambulancia de un centro de salud de la comunidad de Calamuchita trasladó al adolescente al nosocomio de Tarija, donde se le diagnosticó intoxicación y policontusiones, por lo que se lo se lo derivó a la sala de cirugía varones. “Estaban regando las plantaciones de un viñedo, y de un pozo donde estaba la bomba de agua empezó a salir un gas tóxico que le llegó a afectar a la víctima, quien se desmayó y cayó al fondo del pozo, de unos seis metros aproximadamente”, dijo el informante.

Su hermano, como también su tío, a los pocos minutos se dieron cuenta de lo ocurrido, se dirigieron a este hoyo de un metro y medio de diámetro, para rescatar al adolescente, el cual se encontraba inconsciente abajo, por lo que uno de ellos se ató una soga para ingresar al hueco y sacar al adolescente. “Está delicado, primero se sospechaba que tenía un traumatismo encéfalo craneano (TEC), pero los resultados de la tomografía lo descartaron, lo que sí está confirmado es que se ha intoxicado por la inhalación del gas tóxico”, señaló.

Su padre, como su hermano y su tío, se encontraban en el nosocomio velando por la salud del joven, que se encontraba postrado en cama quejándose por la afectación a su organismo. “Estamos esperando que se mejore mi hijo, la verdad, sólo me enteré aquí cuando lo trajeron, no sé nada, el que más sabe es mi otro hijo.. Más bien, no tiene fracturas, es lo que nos alivia, porque si no sería mucho gasto para nosotros que no tenemos muchos recursos”,dijo el papá del herido.

IGOR GUZMÁN/TINTA ROJA

