Fallo del TPC sobre ley del 8% para los municipios vuelve crear tensiones

La presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) Sara Armella informó que ya tienen la Sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional TCP, donde manda al Gobernador cumplir la ley del 8%.Ante ello, la Gobernación ha indicado que mediante acciones legales tratarán de impedir su aplicación. Desde la Asociación de Municipios de Tarija (AMT) espera que la Gobernación ejecute la norma.

Tanto revuelo y manifestaciones causo hace varios meses atrás el proyecto de Ley del 8%, que consiste que todo el presupuesto de la Gobernación el 8% vaya para ocho municipios excepto el Chaco. La ley que fue promulgada, le interpuso un amparo constitucional realizado por Mauricio Lea Plaza, para que el TCP lo revise y proceda a dar un fallo. Dicho fallo ya fue emitido, donde el TCP ha rechazado el amparo.

Ante esto, Sara Armella, presidenta de la ALDT, informó que tienen en sus manos la resolución del TCP, considero que el trabajo que hizo la ALT estuvo correctamente bien. “Si bien hubo la intención del juez de querer revocar, pero con toda esta Sentencia del TCP, quedan revocados todos los procedimientos que hemos hecho. Para nosotros esta ley está en vigencia, y pedimos al Gobernador publicar en la gaceta y cumplir la norma”, manifestó.

En tanto, Yamil García, secretario de justicia de la gobernación, informó que no han recibido oficialmente la Sentencia Constitucional, por lo que el Órgano Ejecutivo no podría hacer una referencia específica de un fallo cuyo contenido no se los tiene consignados en un documento. “Una Sentencia Constitucional debe precisar cuáles son sus alcances, a través como se conoce en el ámbito jurídico como ratio disidente, es decir, los fundamentos jurídicos del fallo son los que van a definir la tramitación va a tener este proyecto de ley”, explicó.

Sostuvo que dicha ley que desconoce de criterios técnicos, tanto de planificación, y se encuentra en colisión con la normativa nacional. Y que es una ley que ha sido observada en cuanto a su contenido “En caso que esta ley entre en vigencia y tenga que ser publicada, como Gobernación se van a activar los mecanismos legales, a través de demandas constitucionales, y otros mecanismos del propio Órgano Ejecutivo con la finalidad de poder restituir la legalidad, y dar certeza jurídica de quienes se encuentran en el ámbito de aplicación de esta ley”, expresó.

REACCIONES

El presidente de la Asociación de Municipios Tarija (AMT), Álvaro Ruiz, pidió al secretario García ahora hacer cumplir la ley. “Es como en su momento, como el Secretario de Justicia decía cuando salió el amparo, cuando le daba la tutela a Lea Plaza, las leyes, y las resoluciones de justicia, son para cumplirse, y ahora lo dictaminado por el TCP debe cumplirse también”, expresó.

Añadió que ahora los alcaldes darán un pronunciamiento sobre la ley, donde seguramente exigirán la aplicación inmediata. “Mientras pasa el tiempo, vamos a demostrar que esta ley era buena, y que va a ordenar al departamento. Es una de las mejores medidas para traer más recursos económicos en esta época de crisis”.

Mauricio Lea Plaza, asambleísta de UD-A, lamenta el fallo del TCP, argumentando que no se adecua a la Constitución Política del Estado.

Indicó que fallo está basado, en que la ley del 8%, estaría vigente, y eso no es así. “La vigencia de una ley, se da cuando se la pública, eso dice la Constitución. Sin embargo, el fallo este, sabemos que eso podía ocurrir, pero ha llegado el momento de forma extemporánea, porque las circunstancias ya se han modificado. Hoy por hoy tenemos una ley de concurrencia aprobada en grande, y falta el debate en detalle. Se ha creado una comisión técnica – política, que justamente el lunes incorporado la participación del Ejecutivo Departamental para analizar la ley”, dijo.

Sin embargo, Lea Plaza sostiene que ahora quedan dos caminos, aplicar la Ley del 8% producto del fallo del TCP, “cosa que va a generar conflictos legales, institucionales (…)” o buscar una ley de consenso. “Nosotros estamos por una ley de consenso, y estamos trabajando en la comisión. Esta ley de consenso podría tranquilamente derogar la anterior ley si es que se la pone en aplicación. Creemos que es inaplicable la ley del 8%, si se la quiere aplicar como fue aprobada, y consiguientemente hay que lograr una ley aplicable, y deje contentas a todas las partes”, finalizó.

Por Omar Garzón C.

