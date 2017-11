Senadora tarijeña: “El presupuesto para la Justicia en el Estado Plurinacional es de apenas el 0,34%”

El presupuesto de la justicia en Bolivia apenas llega al 0,34% del total del Estado, la elección de autoridades mediante voto no resolverá el problema, de acuerdo con la senadora de oposición, Mirtha Arce Camacho, para quien el voto nulo es una opción del ciudadano.

La justicia para pasar por una transformación integral tiene que pasar por dos filtros y decisiones importantes, primero, la otorgación de un adecuado presupuesto, el actual no pasa del 0,34%, enfatizó la legisladora.

En varios países de la región, a diferencia de Bolivia, el presupuesto para la justicia oscila entre el 4 y 6% del presupuesto general de los Estados, comparó al añadir que esto es un factor para que no haya una justicia transparente. “El otro asunto es la independencia con que debe manejarse la justicia, no debe ser un apéndice del Ejecutivo, sino ser un poder con sus mecanismos propios de selección de autoridades, de administración económica financiera y que respete la carrera judicial”, acotó.

“Actualmente la justicia está absolutamente colapsada con grandes porcentajes de mora procesal, acumulación de causas que no apuntan a lo que el pueblo se merece, una justicia pronta, efectiva, imparcial, proba y transparente, cuestionó. La elección judicial, en mi humilde opinión, no resuelve los problemas de fondo de la justicia, esta elección ya está seleccionada, lo único que buscan es legitimar una selección y elección que ya hizo la Asamblea legislativa”, Insistió.

Al decir que el pueblo debe saber que la oposición no puede hacer nada frente a los dos tercios de legisladores del MAS, sostuvo que todos los cargos son llenados por ellos, desde el más alto al más pequeño, no hay secretos en esta materia.

Sobre las versiones del oficialismo de que el voto nulo será sancionado, respondió que cuando se trata de amordazar al pueblo y no dejar que ejerza su derecho soberano que es elegir, se echa mano a la amenaza, a amedrentar a la ciudadanía. “Sin embargo, lo que no se menciona es que el artículo 161 inciso C de la Ley de Régimen Electoral, prevé el voto nulo como una opción, una alternativa del pueblo, en ninguna parte de la ley menciona que en la elección judicial no se puede votar nulo”, cuestionó.

“Aquí no está el pueblo boliviano para capricho del Tribunal Supremo Electoral (TSE) el pueblo está para sujetarse a la ley y la Constitución, por encima de una triste resolución del TSE está la ley, y permite la opción del voto nulo, es un derecho del pueblo”, finalizó.

