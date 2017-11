En los últimos 12 años, regalías e IDG generaron $us 21 mil millones sin ningún impacto

Las regalías por hidrocarburos e Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH generaron en los últimos 12 años 21 mil millones de dólares, de los cuales cinco mil millones por regalías corresponden a los cuatro departamentos productores y 16 mil millones de IDH a diferentes entidades nacionales.

De los departamentos productores, Tarija, Santa Cruz, Chuquisaca y Cochabamba, el primero logró más al ser el principal productor. “Lamentablemente vemos que los cinco mil millones de dólares por regalías que corresponden a los cuatro departamentos productoresno no han tenido mayor impacto, un cambio en su matriz energética (de ninguno de los departamentos productores”, de acuerdo con el observador de la Fundación Jubileo”, Raúl Velásquez Guzmán.

Por otra parte, todos los beneficiarios del IDH (el (TGN Tesoro General de la Nación, Fuerzas Armadas, pueblos indígenas, universidades, municipios, gobernaciones) recibieron casi 16 mil millones de dólares, añadió.

Este monto de dinero recibieron también en los últimos 12 años y la pregunta que todos se hacen es, qué se hizo con ese dinero por qué no se ve reflejado en desarrollo como tendría que ser, cuestionó el analista que llegó para el seminario sobre la renta petrolera.

En este seminario precisamente se planteó el problema para repensar, reimaginar cómo distribuir mejor el IDH, dijo al aclarar que no plantean revisar el 11% de Regalías, es un ingreso que está constitucionalizado. “Lo que se plantea no es debatir los porcentajes, sino más bien los criterios bajo los cuales se debería distribuir, las Regalías están constitucionalizadas, aunque la propia Constitución habla de que otras regiones no productoras también tienen que beneficiarse”, dijo.

Esta misma lógica se traslada a lo local, en Tarija está el Gran Chaco, productora, pero hay otras provincias no productoras y ellas de alguna manera tendrían que beneficiarse con algún tipo de inversión económica y social de los recursos que recibe, añadió.

El debate sobre el comportamiento de la Renta petrolera no solamente concierne a las regiones productoras, sino al país, entre el 2004 y 2014 esta Renta alcanzó su punto más alto para caer por la baja en los precios del gas natural, prosiguió.

Además es importante que el país, dentro la construcción de una nueva Ley de Hidrocarburos, debata nuevos criterios para redistribuir esa renta petrolera, hasta ahora se distribuyeron bajo la lógica del año 2005 que responde al referéndum y la guerra del gas.

“Esa lógica era redistributiva, la gente se peleaba por una tajadita de la torta, no se debatía para qué quería esa tajada de la torta, es importante pensar ahora nuevos criterios, sobre todo respecto del para qué quieren la Renta. Un primer criterio es que debe servir para el desarrollo económico y social de las regiones, debería generar un fondo de ahorro y sostenibilidad a largo plazo, debería haber control, monitoreo y fiscalización los beneficiarios deben ser evaluados”, agregó.

Fernando Barral Zegarra

