Concubino agrede a su pareja por celos y le rompe la cabeza con un palo

Una mujer de 30 años denunció ante la Policía Boliviana a su concubino, de 40, por agresión física, luego de escapar de su domicilio donde presuntamente fue azotada con una manguera y golpeada con un palo en la cabeza en la noche del sábado, por lo que fue trasladada a la sala de emergencias a un nosocomio de Tarija.

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales de la localidad de Culpina (Chuquisaca), un sujeto que se había embriagado con sus amigos llegó a su domicilio, donde no estaba su concubina y cuando ella llegó, alrededor de las siete de la noche, él golpeó porque pensó que le engañaba con otro sujeto. “Es mi concubino, como no me da para la comida, he tenido que ir a ayudar a una amiga, siquiera para ganarme algo, porque no me da nada, solo pide nada más -explicó la víctima postrada en una cama de una de las salas de cirugía mujeres –, sólo va a tomar con sus amigos, pero ahora me duele lo que me hizo, siento un dolor fuerte en la cabeza”.

Este sujeto, según denunció la mujer, la dejó encerrada en su casa, por lo que pidió ayuda por la pared a su vecino, quien llamó a la Policía, y luego a los efectivos del orden les relató que su esposo llegó furibundo, tomó en sus manos una manguera para azotarla a pesar de las súplicas de la mujer. Después, el iracundo agarró un palo de madera y la golpeó dejándola casi inconsciente en el patio de su domicilio.

Todo lo sucedido fue contado a detalle a policías de Culpina, quienes se trasladaron hasta Tarija para realizar las investigaciones, se entrevistaron con el médico que atendió a la mujer y el mismo refirió que presentaba laceraciones en la espalda y un traumatismo encéfalo craneano leve (TEC).

El caso es investigado en el departamento vecino, donde todavía buscan al autor de este delito, que presuntamente se dio a la fuga. Esta versión la dieron los vecinos de la querellante. “El agresor había vuelto a su casa pensando que todavía estaba ahí la señora, pero cuando se enteró que se salió y fue denunciado, escapó”, indicó.

IGOR GUZMÁN/TINTA ROJA

