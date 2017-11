Comunarios de Tolomosita Sud se proveen de agua en cisterna una vez por semana

El agua no deja de ser un necesidad insatisfecha en algunas comunidades rurales, pues proveerse de agua mediante cisternas una vez a la semana no es ejercer el derecho humano al agua plenamente, a razón de ello comunarios de Tolomosita Sud se manifestaron la mañana del lunes en predios de la Alcaldía pidiendo que el proyecto de agua en su comunidad sea ejecutado, sin embargo, autoridades municipales explicaron que existe un estudio de pre inversión y buscan financiamiento de más de dos millones de bolivianos y de no conseguirlos comprometieron recursos municipales para el siguiente año.

El jefe del Departamento de la Área Rural de la provincia Cercado, Franz Pocoata refirió efectivamente Tolomosita Sud tiene problemas de agua y que para paliar la situación los comunarios reciben agua a través de una cisterna, mientras el municipio logre poner en marcha un proyecto de agua potable, pero, también atribuyó la manifestación a problemas internos de división dentro de la comunidad. “Nosotros este problema ya lo habíamos solucionado hace rato, había problemas internos en la comunidad, habían dos directivas, dos comités”.

Agregó que el municipio contrató a una consultora para desarrollar el estudio de pre inversión, el cual prevé un costo de dos millones y medio de bolivianos para la ejecución del proyecto de dotación de agua para esa comunidad. Asimismo, este estudio determinó que el proyecto de agua potable beneficiará a 125 familias de esa comunidad. “Tenemos el estudio completo para ejecutarlo, lo hemos hecho conjuntamente con ellos” indicó Pocoata, además acotó que los comunarios tienen una copia del estudio y que tenían conocimiento de que el municipio buscaba el financiamiento, sin embargo, lo contradictorio es que los comunarios de Tolomosita Sud protestaron y exigieron el proyecto de agua en predios de la Alcaldía.

Por lo que señaló que la protesta se deba a mala información e incluso presume que podría tener una intención política, siendo que percibe que dicha comunidad trata de frenar la gestión de actual alcalde Rodrigo Paz.

En base al estudio de pre inversión, el proyecto que proveerá de agua potable a Tolomosita Sud requiere de 210 días hábiles para su construcción, siendo que reconocieron que la licitación y posterior ejecución del proyecto demorará, previo a garantizar los recursos financieros.

BUSCAN PLATA

Pocoata agregó que para su ejecución buscaron el financiamiento del gobierno central y departamental, pero no tuvieron respuesta. Incluso en una ocasión el proyecto había sido presentado al vicepresidente Álvaro García Linera en un acto, mas no consiguieron el dinero.

Entre tanto, gestionan los recursos para dicho proyecto, acotó que el Gobierno Municipal atiende paliativamente con una cisterna de agua una vez a la semana, es decir todos los viernes, para las 60 familias que habitan en dicha comunidad, no obstante, tras el reclamo de los comunarios la mañana del lunes esta instancia municipal se comprometió a dotar de agua dos días a la semana, los días martes y viernes. “Evidentemente no tenemos muchos recursos, pero vamos a ver como solucionamos la próxima gestión”, manifestó Pocoata.

COMPROMISOS

A razón de ello y tras la demanda de los comunarios, Pocoata aseveró: “Esta mañana (lunes) hemos resuelto que, si es que no hay plata hasta fin de año, nosotros en el mes de marzo (2018) ya lo inscribimos con recursos propios del gobierno municipal”, y de ser así el mes de abril o mayo de la gestión 2018 podrían adjudicar a la empresa que ejecute el proyecto de agua requerido por los pobladores de Tolomosita Sud.

Añadió que la medida de protesta asumida, también tenía el objetivo de asegurar la ejecución del proyecto para la siguiente gestión y que tras el acta de entendimiento firmada entre autoridades municipales y representantes de Tolomosita Sud, entre ellos, el secretario general de dicha comunidad, Milton Zambrana, el corregidor, Fernando Suruguay y comunarios de base que estuvieron presentes en el que las autoridades locales asumieron el compromiso de implementar el proyecto, incluso con recursos propios, en caso de no conseguir financiamiento.

COMUNIDADES CON PROBLEMAS DE AGUA

Agregó que son varias las comunidades que tienen problemas de agua y frente a ello efectúan la ejecución de 12 proyectos los cuales son financiados en un 70 por ciento por el Gobierno Nacional y esperan ser concluidos el mes de marzo del siguiente año.

“Aun así hay otras demandas de otras comunidades, donde ya las fuentes de agua se han secado, eso ya no es problema del Gobierno Municipal, ni del Gobierno Nacional”, mencionó el Jefe de Departamento del Área Rural, empero mencionó que realizarán procesos técnicos para absorber agua y paliar la situación.

La comunidad de Junacas Sud es otra población afectada por la falta de agua, San Pedro de Buena Vista y Monte Cercado son otras comunidades afectadas por la falta de agua, las cuales están siendo apoyadas con cisternas de agua para el consumo humano y la producción, según lo hizo conocer Pocoata.

Giovana Cruz Villca

