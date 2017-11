Comunarios de Pampa Galana pidieron ripio para camino que conduce a su sede y a terrenos agrícolas

Luego de que el diario Andaluz publicara la semana pasada una nota titulada: “Municipio pone ripio en vías de Pampa Galana para vecinos fantasmas”, donde se ponía en evidencia que se había realizado la mejora de un camino, el cual no beneficiaba a ningún habitante y conducía a algún terreno agrícola, comunarios de Pampa Galana explicaron que ese camino fue mejorado a petición de ellos, ya que en esa zona se encuentran terrenos para su sede sindical donde ellos se reúnen cada 15 días, además que tienen previsto cultivar temporalmente estos terrenos.

Dirigentes del barrio Tarijeños en Progreso habían denunciado que desde el Gobierno Municipal habían ripiado un camino que no beneficiaba a nadie, pero tras la mejora del tramo, empezaron a realizar el cerramiento de lotes. Asimismo, habían detallado que esa zona se encuentra con medidas precautorias, por lo que no se podía realizar ningún movimiento de tierra.

REUNIÓN DE COMUNARIOS CON EL CONCEJAL VALDEZ

Tras esta denuncia, donde había sido parte fiscalizadora el concejal municipal, Alberto Valdez, comunarios de Pampa Galana invitaron a la autoridad edil a una reunión que se llevó adelante la mañana de este lunes, donde explicaron toda esta problemática. Además dieron a conocer las necesidades que tienen como comunidad.

En esta reunión, los comunarios explicaron que el camino ya estaba hecho, sino que ellos habían pedido a la Subalcaldía de Cercado realizar el ripiado correspondiente, para que pueda mejorar las vías de acceso a un terreno donde tienen previsto construir su sede comunal, pero que a la fecha al no existir esta infraestructura, se reúnen bajo los churquis que hay en el lugar.

Asimismo, manifestaron que el objetivo de esa mejora del camino no es para realizar loteamientos, sino para habilitar terrenos para el cultivo agrícola los cuales funcionarán temporalmente, ya que en el lugar no existe agua para riego, sino que lo harán con las lluvias.

Respecto a las supuestas medidas precautorias con las que se encontraría el lugar, detallaron que en efecto existen, pero es un terreno de más abajo en la zona norte colindante con Tarijeños en Progreso, pero que el ripiado del camino no tiene injerencia alguna.

Remarcaron que estos procesos legales por los terrenos están pendientes desde el 2012, y continúan en las oficinas del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Lamentaron que esa institución no haya realizado el saneamiento de terrenos hasta la fecha, ya que a la fecha la comunidad aún no cuenta con la documentación respectiva que los avale como dueños.

Por otro lado, acusaron al asentamiento del barrio Tarijeños en Progreso de buscar generar conflictos con la comunidad, refirieron que esto surge luego de que los asentados plantearan ser reconocidos como comunarios de Pampa Galana, pero la comunidad no aceptó. Y a raíz de ello es que los asentados no quieren que la comunidad mejore y es por ello que realizan este tipo de denuncias por los medios de comunicación.

Acusaron a los asentados de buscar abarcar más terreno de la comunidad de Pampa Galana para seguir lucrando con lotes, explicaron que del radio urbano aprobado, estos pretenden extenderse 37 hectáreas más, esto a pesar que existen las medidas precautorias.

Asimismo, sindicaron al barrio Tarijeños en Progreso de tener un cementerio clandestino, el cual aparentemente funciona al margen de la ley, manifestaron que a la fecha existen 12 personas enterradas en un terreno que es parte del área rural.

El Municipio había prometido construir la infraestructura de la sede, pero hasta la fecha no hay nada.

En cuanto a los lotes que fueron cerrados recientemente, mismos que se encuentran a metros del camino ripiado, comunarios argumentaron que estos terrenos fueron cerrados para poder cultivar la tierra, y que pertenecen a una vecina del lugar, y no así a loteadores como denunciaron los dirigentes del barrio Tarijeños en Progreso.

Entre las necesidades existentes en el lugar, denunciaron que la comunidad de Pampa Galana no tiene agua para consumo humano, peor para riego. Asimismo dejaron ver que tienen un limitado acceso a servicios de salud e incluso educación para sus hijos.

Además, hicieron énfasis que la comunidad necesita contar con un nuevo puente para acceder al lugar, recordaron que el actual puente de fierro que existe en la zona fue financiado por la misma comunidad, por lo que ahora piden ayuda al Gobierno Municipal para mejorar estos accesos.

LA COMUNIDAD RESPONDE

El secretario general de la comunidad de Pampa Galana, Ramiro Ramos, manifestó que la comunidad habida pedido la mejora de dos caminos en esa zona, una en el lugar denominado Las Colpanas y otro en Los Trigales, donde existen terrenos de la comunidad destinados para el cultivo agrícola. “Por eso es que se hace el ripiado por parte de la Subalcaldía, que es la instancia que tiene competencia en el área rural. Esta solicitud se lo hizo en un ampliado que hemos tenido en el mes de octubre, para entrar al cronograma que tiene la Subalcaldía” detalló Ramos.

Ramos explicó que este acceso lleva a las parcelas que tiene la comunidad, de donde tienen previsto sacar sus productos agrícolas.

El dirigente comunal, acotó que el camino ripiado los conduce a la sede sindical de la comunidad, al ser cuestionado que dicha sede no existe, argumentó que existe el compromiso del Gobierno Municipal en apoyar la construcción de la sede, por lo que esperan que dicha entidad pueda honrar sus compromisos.

SUBALCALDÍA DE CERCADO

Respecto a este tema, tras una vista realizada al lugar por el responsable de la Subcaldía de Cercado, Edwin Pocoata, explicó que este ripiado que se ha llevado adelante en la comunidad de Pampa Galana, responde a un cronograma de trabajo que se tiene, bajo el consenso de cada subcentral campesina.

Pocoata indicó que antes de ripiar algún camino, realizan una inspección a los tramos para determinar qué caminos son productivos, y tras una evaluación se realizan los trabajos pertinentes. “Antes los comunarios no podían producir porque no tenían camino, ahora ya lo van a poder hacer porque ya tienen acceso. En la parte alta, entregamos un reservorio de agua, y ahí estamos tecnificando el riego, para que habiliten terreno (agrícola), antes no lo hacían porque no tenían agua, ahora seguramente muchos se animen”,expuso Pocoata.

El titular de la Subalcaldía reconoció que actualmente no existe producción, y que el ripiado del camino ha dado lugar a que se hayan hecho movimientos de tierra, lo que hace suponen que serían para lotes.

Según Pocoata, en la zona que recientemente ha sido ripiada, ya hay familias que realizan el cultivo de sus terrenos, argumentó que eso se lo hace de manera temporal. Reconoció que el terreno al ser arcilloso no es apto para el cultivo, empero refirió que se lo puede habilitar haciendo un tratamiento.

Al haberse evidenciado en el lugar, que existen terrenos de cultivos en los rincones de la comunidad, pero donde no existen vías de acceso, Pocoata manifestó que en ocasiones son los mismos dueños de los terrenos los que no lo dejan ingresar, ya que no quieren ceder terreno para caminos.

De acuerdo a la explicación que brindaron explicaron que el camino ya se encuentra desde hace un año atrás, por lo que la Subalcaldía solo procedió al ripiado.

Respecto a los terrenos que fueron nivelados para un aparente loteamiento que se pretende hacer en la comunidad de Pampa Galana, los dirigentes del lugar explicaron que no existe autorización alguna para que se realice un loteamiento. Asimismo explicaron que la señora dueña de los terrenos, ni siquiera está afiliada a la comunidad.

Recalcaron que los lotes que habían sido cerrados recientemente, se lo hizo para poder cultivar y que los animales no ingresen a hacer daño.

Según explicó Ramos, el ripiado en la zona de Las Colpanas que realizó la Subalcaldía beneficia alrededor de 12 familias de Pampa Galana. Mientras que en Los Trigales son alrededor de 8 familias las beneficiarias. Resaltaron que los terrenos en los que se producen no se encuentran al lado del camino, sino también en las orillas de las quebradas, de donde se saca la producción con animales de carga hasta la ruta principal.

Frente a las denuncias realizadas por la presidenta del barrio Tarijeños en Progreso, Deysi Ortega, quien aludió a un “negociado” entre la Dirección de Ordenamiento Territorial (DOT) y la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve) de Edwin Rosas, de estar detrás del ripiado de caminos para beneficiar a un par de lotes en el lugar. El dirigente de la comunidad, Ramiro Ramos, señaló a estas autoridades los conoce por medios de prensa, pero que no tienen ninguna relación con estos, empero, acusó a Ortega de ser una loteadora.

CONCEJAL ANUNCIA MINUTA DE COMUNICACIÓN

Frente a toda esta problemática, el concejal municipal, Alberto Valdez, anunció que en la sesión del pleno, a desarrollarse este martes, presentará una minuta de comunicación al Ejecutivo Municipal pidiéndole una explicación del trabajo que se viene realizando en esta zona, ya que a su parecer carece de planificación.

Valdez lamentó que no se haya realizado una planificación adecuada para beneficiar a la comunidad con las vías de acceso que se están mejorando. Criticó el hecho que se haya habilitado un camino para terrenos supuestamente agrícolas, los cuales carecen de un sistema de agua para riego.

Asimismo, cuestionó que en la comunidad de Pampa Galana estén padeciendo la falta de agua para el consumo humano, como también para el riego de sus cultivos agrícolas. Remarcó que la política del alcalde Rodrigo Paz de “agua para todos” solamente se está quedando en discurso y propaganda, cuando en las comunidades la situación es bastante crítica.

Valdez asumió el compromiso de recomendar al Ejecutivo Municipal priorizar trabajos para la dotación de agua a la comunidad de Pampa Galana, asimismo de hacerles recuerdo el compromiso que asumieron en torno a la construcción de la sede sindical del lugar.

