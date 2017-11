Proponen implementar el registro y la guía de movimiento de la producción para combatir el contrabando

El coordinador departamental de Sanidad Vegetal del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), Never Mejía, informó que propusieron a los productores de cebolla y maíz, quienes se ven afectados por el contrabando de estos productos, implementar el registro y la guía de movimiento de la producción como medida para precautelar el estatus fitosanitario del país y la afectación económica a los productores. Mediante esta medida el Senasag podrá identificar el ingreso ilegal de estos productos al mercado.

“Tuvimos reuniones con los productores de cebolla, que nos manifestaron estas acciones y las medidas que estamos planteando es que se pueda hacer un registro de productores para que podamos tener claro qué cantidad de producción tenemos en el departamento”, dijo Mejía.

Sumado a esto, el Coordinador Departamental de Sanidad Vegetal, también indicó que será necesario realizar una guía de movimiento de productos para facilitar el control, pues dicha guía permitirá garantizar que los productos que circulan en el mercado son de producción nacional y aquellos que no tengan esta guía o permiso de importación serán considerados productos ilegales.

Refirió que existen empresas que realizan la importación de cebolla desde el Perú por lo que el ingreso de este producto es de manera legal, sin embargo, también agregó que hay pasos ilegales que burlan el control de la Aduana y del Senasag por medio del cual llegan hasta los mercados del país productos de contrabando, y para cuartar este ingreso ilegal de mercancías que afectan a los productores estas instancias tomaron tales medidas.

La autoridad no precisó la cantidad de cebolla o maíz que es importada desde países extranjeros pero manifestó que los productores del departamento manifestaron su preocupación por el ingreso ilegal de los mencionados productos lo que afecta a la producción y obligan al productor a bajar el costo del producto. “En este momento no tengo los datos exactos, pero sí se tienen grandes cantidades de importación de estos productos, como la cebolla del Perú y el tema de maíz y granos de la República Argentina”, expresó y añadió que, si al momento de que estos productos ingresen al país cumplen con los requisitos exigidos no podrían ser restringidos, además mencionó que si se introducen dichos productos al mercado nacional es porque los importadores identificaron la necesidad de hacerlo.

Debido a similar problema en la región de Chaco, el Senasag implementó la guía de movimiento de granos y de igual manera en el sector del Valle con la Asociación Nacional de Viticultores efectuaron la guía de movimiento de la uva de mesa y ahora proponen implementar el mismo mecanismo para la zona alta del departamento que se ve afectada en la producción de cebolla, además de ajo.

Con la guía de movimiento de productos se realizará un registro de los productores de la una zona a través de ello se identifica la cantidad total que producirá cada comunidad, entonces si se registra que un comunario produce 50 toneladas de cebolla y desea mover 10 toneladas, el Senasag verificará la cantidad para proceder al movimiento del producto, restándole 40 toneladas, las cuales serán controladas de la misma manera hasta culminar el movimiento total del producto.

Este control interno, según explicó Mejía, facilitará el control, pues al encontrar productos que intenten ser comercializados que no tengan la guía es de dudosa procedencia por lo que tendrán que certificar su ingreso al país.

“El requerimiento que salió últimamente fue de los productores de cebolla y ahora también los productores de uva del Chaco nos están solicitando realizar este tipo de control entonces a ese requerimiento estamos haciendo el registro y la guía de movimiento”, finalizó Mejía

Giovana Cruz Villca

Comparte Facebook

Twitter