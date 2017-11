Paradas al norte y al Chaco continúan operando en la clandestinidad

Faltando 41 días que concluya la gestión 2017, la Parada del Norte y la Parada del Chaco siguen operando sin ningún tipo de control, las autoridades parecieran haber dejado en segundo plano esta problemática, lo cierto es que termina un año más, y a sabiendas que estos puntos funcionan al margen de la ley.

Para el Gobierno Municipal, Gobernación, Defensoría de la Niñez, la Unidad Operativa de Tránsito de la Policía, la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), no es una situación desconocida, que en estas fiestas de fin de año, aumenta el flujo de viajeros.

El diario Andaluz pudo constatar que en la Parada del Norte las flotas paran en horas de la noche para cargar bultos de diferentes tamaños, subir pasajeros incluso menores de edad, sin ningún tipo de control por parte de la autoridad. A esto se suma, que hasta los camiones que estacionan en la Parada del Chaco también ofrezcan servicio de transporte.

Lo propio sucede en la Parada del Chaco, donde operan micros y minivans prestando servicio de transporte interprovincial, sin portar hoja de ruta, además que ni siquiera se controle a menores de edad que viajan solos, sin el permiso que otorga la Defensoría de la Niñez.

¿QUÉ HACEN LAS AUTORIDADES?

El director de Transporte de la Gobernación, Eduardo Mercado, manifestó que al haber tomado conocimiento de esta problemática, con las instancias competentes, lograron conformar un Comité de Transporte a nivel departamental, el cual pueda coadyuvar en temas de controles que se deben realizar en los diferentes sistemas de transporte.

“Sabemos que la Parada del Norte es una parada ilegal, nosotros ya hemos hecho algunos operativos en conjunto –expuso Mercado-. Este Comité lo integra la Secretaría de Movilidad Urbana del Municipio, el Transporte Libre, Transporte Federado, funcionarios de la Nueva Terminal, estamos nosotros como Gobernación”.

Mercado recordó que alguno de los operativos que se realizaron, la Alcaldía de Cercado clausuró varias casetas que estaban funcionando como boletería, vendiendo pasajes. Manifestó que también, se inspeccionó si estas asociaciones o sindicatos contaban con tarjetas de operación, los cuales en su mayoría no portaban. “Lastimosamente tenemos muchas asociaciones que vienen desde el hermano departamento de Sucre, que no cuentan con tarjetas de operación, entonces nosotros le hemos prohibido, les notificamos que no pueden operar esas rutas. Esa Parada del Norte, tiene que desaparecer, no es una parada legal”, enfatizó Mercado,.

Detalló que para poder regular este tipo de situaciones, están trabajando de manera coordinada con el Gobierno Municipal de Cercado para poder trasladar a todos esos sindicatos y asociaciones que están trabajando de manera legal. “Hay unas dos empresas que no tienen espacios en la Nueva Terminal, este lunes tenemos prevista una reunión con el Secretario de Movilidad Urbana del Municipio, donde estamos solicitando espacios para estas dos empresas”, dijo Mercado.

Frente a la situación irregular con la que opera la Parada del Norte en horas de la noche, Mercado manifestó que como Comité de Transporte se hizo llegar las quejas correspondientes a la ATT, siendo esa la entidad que regula esta situación. Remarcó que también se hizo llegar otra carta al Viceministerio de Transporte haciéndole notar que hay empresas que están trabajando al margen de la ley.

El ejecutivo de la Federación de Autotransporte 15 de abril, Damián Castillo, reconoció que el conflicto en la Parada del Norte se ha tornado algo complejo de resolver, ya que existen varios vehículos que prestan un servicio de transporte interdepartamental, conectando a Tarija con poblaciones cercanas de Chuquisaca y Potosí. “Nosotros hablamos sobre este tema con el Viceministro de Transporte, nos reunimos con el Ejecutivo de la Federación de Transporte de Chuquisaca, el Director de Transporte de la Gobernación de Tarija y de Sucre. Queremos hacer un trabajo de manera conjunta para ver de qué manera ayudamos a estos compañeros y ver donde los puede ubicar el Municipio”, manifestó Castillo.

Castillo lamentó que el Gobierno Municipal y al Gobernación no se hayan fijado para tomar en cuenta a todos los sindicatos y asociaciones que prestan el servicio de transporte interprovincial e interdepartamental, ya que a la fecha no existe un lugar donde puedan ser reubicados. “Hay el compromiso de la Gobernación y del Alcalde de ver algún espacio donde se pueda construir, para que estos compañeros empiecen a operar desde ahí. Esperamos que haya esta voluntad para reubicarlos en otras partes”, mencionó Castillo.

El dirigente del Transporte, reconoció que existen algunas empresas que prestan el servicio interdepartamental que no están constituidos legalmente, ya que la Ley 142 aún debe ser modificada para legalizar el servicio que brindan estos.

“Lamentablemente es una situación muy completa el tema de los compañeros, la misma Ley 165, dice que en el caso del servicio interdepartamental, de compañeros que vienen de poblaciones cercanas pueden llegar hasta el primer municipio después de la frontera o a 150 kilómetros, pero en este caso hacia el norte, los compañeros solo podrían llegar hasta el municipio de El Puente”, dijo Castillo.

Asimismo, reconoció que todas las empresas de minivans que están prestando un servicio de transporte interdepartamental están trabajando de manera ilegal, por lo que se esperanzó en poder sentarse en una nueva reunión con el Viceministerio de Transporte para trabajar en estos aspectos y regularizar este servicio.

El presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Concejo Municipal, Freddy Yucra, expresó su preocupación por el hecho que no hayan controles en la Parada del Norte y la Parada del Chaco, frente a este hecho, adelantó que en la sesión del martes, presentará una minuta de comunicación al Ejecutivo Municipal, pidiendo que se realicen los controles pertinentes. “La Defensoría de la Niñez debería estar en la Parada del Chaco y la del Norte, no solamente en la Nueva Terminal, caso contrario de qué control estaríamos hablando. Vamos a pedir que se hagan los controles que corresponden”, dijo Yucra.

GOBERNACIÓN: FALTA PERSONAL PARA CONTROLES

Cuestionado de porque continúa operando la Parada del Norte en horas de la noche, Mercado mencionó que con la Alcaldía coordinaron algunos operativos, en los que se trabajó, sin embargo, manifestó que la falta de personal les ha limitado poder hacer estos controles todos los días. “Se hicieron operativos en la Parada del Norte, en las trancas, en la Nueva Terminal de Buses, y justamente estamos en proceso de evaluación de estos trabajos que se hicieron, de ahí ver qué cosas más podemos hacer. Sabemos que está llegando esta época alta, donde empiezan a llegar gente de todo ello, y los controles tienen que ser más seguidos”, expuso Mercado.

Mercado reconoció que la Parada del Norte supone un riesgo para la ciudadanía, refirió que no hay un control en el tráfico de niños, existe inseguridad para las personas quienes esperan los buses en ese lugar. “Ahí no hay policías, ese lugar no tiene las condiciones mínimas para poder funcionar como parada –expuso Mercado-. Eso en unos días más, consideramos que la tendencia va ser a desaparecer”, dijo.

EN LA PARADA DEL CHACO

El funcionario de la Gobernación informó que en la Parada del Chaco, las empresas que prestan su servicio a Entre Ríos, están legalmente establecidas, y que actualmente en coordinación con la Alcaldía se está buscando un lugar donde trasladarlos. “En realidad ese lugar es solo para la Entrerriana, porque los demás no cuentan con tarjeta de operación –explicó Mercado-. Este lunes en la reunión que tenemos prevista, veremos a qué lugar los movemos. Pero otro de los problemas con los que tropezamos, es que ellos no quieren moverse”.

Mercado reconoció que en la Parada del Chaco se ha tornado un conflicto social, ya que las empresas de transporte que operan en ese lugar, se unieron con los gremiales, y juntos defienden ese predio como si fuese su propiedad. “Sabemos que ese predio pertenece al Ministerio de Gobierno, entonces son otros temas, de los que prefiero no meterme, porque esto lo tiene que resolver el mismo Ministerio como dueños y la Alcaldía”, expuso Mercado.

El dirigente del transporte, Castillo informó que en el caso de la Parada del Chaco ya recibieron la notificación por parte del Ministerio de Gobierno, quien les pide desalojar esos predios. “Esto hizo que nosotros como dirigentes del Transporte y en coordinación con la Federación de Gremiales nos traslademos hasta la ciudad de La Paz, para hablar con el Ministro de Gobierno para que momentáneamente estos compañeros del transporte y gremiales que se encuentran ahí, continuemos hasta que nos reubiquen en otro lugar donde hayan las condiciones correspondientes para operar”, expuso Castillo.

Castillo se esperanzó en que el Municipio pueda dotar un espacio para todos los transportistas y gremiales, donde puedan operar normalmente.

Asimismo, Castillo reconoció que la mayoría de los minivans que prestan el servicio interprovincial están operando de manera ilegal, ya que no portan la hoja de ruta. Resaltó que a la fecha no existe una ley que pueda normar esta situación.

HASTA CUÁNDO OPERARÁN LAS PARADAS ILEGALES

El funcionario de la Gobernación explicó que la intención es poder regular esta situación lo más pronto posible, empero, no se animó a precisar fecha alguna. “Ahora es cuestión de ponernos de acuerdo, ya que la Alcaldía pueda asumir acciones para desalojar a las empresas que están trabajando de manera ilegal, pero va tener todo el apoyo de nosotros como Gobernación, porque sabemos y estamos conscientes que es una parada ilegal”, resaltó Mercado.

El secretario de Movilidad Urbana del Municipio de Cercado, Rolando Ruiz, explicó que en estos días recibieron una nota por parte de la Secretaría de Obras Públicas, quienes solicitan que desde el Gobierno Municipal se certifique si cuentan o no con algún terreno para poder emplazar la terminal para el servicio interprovincial. “Esta nota lo hemos derivado esta nota a la Dirección de Ordenamiento Territorial (DOT) y tengo entendido que en estos días vamos a recibir esa certificación para ver si contamos o no este espacio. Una vez que contemos con esta información, si es positivo, nosotros entraremos en acuerdos con la Gobernación para facilitar por medio de mecanismos legales, para facilitarle los terrenos y ellos procedan a emplazar la infraestructura para los minivans”, mencionó Ruiz.

LA GOBERNACIÓN EN LA NUEVA TERMINAL

Tomando en cuenta, que a inicios de la gestión 2017, algunos concejales municipales, recomendaron la presencia de la Gobernación en la Nueva Terminal, esto debido a que le compete realizar acciones, por prestarse un servicio de transporte intermunicipal. “Nosotros hicimos un espacio (para oficinas), lo que pasa es que nosotros no somos dueños, pero hicimos la representación, nosotros vamos a poner una oficina de parte de la Gobernación para que pueda hacer los controles de tarjetas de operación y también como defensa del consumidor”, manifestó Mercado.

Por su parte, Ruiz informó que al prestarse un servicio de transporte intermunicipal desde la Nueva Terminal, le compete netamente a la Gobernación, reconoció que a la fecha todavía no existe una oficina de la Gobernación esta parada de buses. Sin embargo, dejó ver su predisposición para destinar algún ambiente para Gobernación.

Ruiz evitó dar declaraciones sobre la situación de la Parada del Chaco y la Parada del Norte, mismas que operan de manera ilegal. El funcionario municipal argumentó no estar al tanto del trabajo que se realiza desde el Municipio, dejando ver que su persona es nueva en la Secretaría de Movilidad Urbana.

LEONEL SUAREZ QUIROGA

