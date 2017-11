Doria Medina, después que la justicia boliviana fue declarada una de la peores del mundo: “La justicia en Bolivia mejorará cuando se vaya Morales”

El líder de Unidad Nacional UN, Samuel Doria Medina, directo y sin rodeos al plantear el voto nulo en la elección judicial del tres de diciembre, enfatizó que la justicia en Bolivia mejorará cuando el Gobierno del MAS se vaya. “Con este Gobierno la justicia no va mejorar, va mejorar cuando se vaya este Gobierno, basta ver que destina sólo 0,34% de los fondos del Tesoro a la Justicia, no le interesa mejorar, le interesa hacer creer que elige la población cuando ya eligió la Asamblea”.

Le interesa tener la actual justicia para mantener la corrupción, agregó al aclarar que defiende el derecho de las personas a votar cualquiera de las opciones, si uno no está de acuerdo con el sistema votará nulo, y ya se votó el 2011, los resultados fueron negativos.

Se desató la peor crisis de la justicia, jueces que hacen careos de niñas violadas con sus violadores, fiscales que violan a sus hijas y les dan detención domiciliaria, soltaron a un delincuente para que vaya a dirigir la Joyería “Eurocronos” en Santa Cruz, criticó.

Esa es la justicia que produce este sistema, esta llamada “revolución de la justicia del MAS“, el tres de diciembre Bolivia tiene la oportunidad de mostrar que no está de acuerdo con este sistema, tampoco la reelección indefinida que es lo único que le interesa al Gobierno”.

Con el voto nulo, el pueblo de Bolivia tiene la oportunidad de dar una señal clara, si el voto nulo logra 60 a 70% el mensaje será claro y directo al gobierno, de retomar en el país el cauce democrático, enfatizó Doria que estuvo en Tarija.

CENTRALISTA

Si inversamente pierde el voto nulo, será el respaldo al Gobierno, acotó al añadir que con el actual Gobierno tampoco podrá hacerse un Pacto fiscal adecuado, es centralista, se lleva los recursos, cada vez menos asignación para gobernaciones, municipios. “Entonces el Pacto fiscal con el actual gobierno será el pacto de la inequidad fiscal”, insistió en su cuestionamiento al gobierno después de desplegar reuniones con algunos seguidores de su organización junto a sus parlamentarios y asambleístas.

LUCHADOR

Respecto de Oscar “Motete” Zamora y su deceso declaró que es una gran pérdida para Tarija y Bolivia fue un luchador por el país, tuvo la suerte de trabajar como ministro en el Gobierno de Jaime Paz Zamora y pese a veces a discrepancias se negociaba y lograban acuerdos.

Fue una persona que demostró que se puede ser de izquierda respetando la democracia, lamentablemente no estará en la lucha actual para recuperar el cauce democrático, pero deja su ejemplo, “era una persona que nunca claudicaba, esa es la enseñanza”.

“Doria Medina quiere tumbar a Evo para cuotear la justicia”

El concejal por el Movimiento Al Socialismo MAS, Sergio Gallardo Tárraga, sobre el criterio de Samuel Doria Medina, de que la justicia mejorará en Bolivia cuando el actual gobierno se vaya, replicó que seguramente están buscando tumbar al mandatario Evo Morales para cuotear la Justicia. “Hasta el 2005 no solamente hubo cuoteo, sino hasta el visto bueno de la embajada de Estados Unidos, cuando gobernaban los neoliberales y había presidentes con 21 y 22% de votos, las listas de candidatos eran puestos a consideración de la embajada”, insistió.

Al decir que eso esperan, Doria como quienes piden el voto nulo, sostuvo que por eso Carlos Mesa y Rubén Costas se reúnen con personeros de la embajada. “Dicen defender la democracia pero no es así, democracia es dejar que el pueblo decida. El voto blanco o nulo no decide, entonces están yendo en contra de la democracia, su actitud es inconstitucional, piden que el pueblo no voto, sostuvo al calificar de barbaridad esa situación, “así actúa la derecha, pero el pueblo es sabio y votará válido”, reflexionó.

Fernando Barral Zegarra

