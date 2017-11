Gobernaciones no reciben ni un centavo de la coparticipación tributaria

Las gobernaciones de todo el país tienen el 0% de la coparticipación tributaria del país, el gobierno maneja el 75%, por eso surgieron criterios de que estas instituciones tenderán a desaparecer, paradójicamente en un Estado supuestamente de autonomías.

El Pacto fiscal es una instancia para ponernos de acuerdo gobierno y sociedad civil para redistribuir los recursos, recordemos que de los ingresos tributarios el gobierno se queda con el 75%, el 20% da a las alcaldías y 5% a Universidades, 0% a las gobernaciones”.

La precisión es del economista, José Luis Pórcel Marquina, al añadir que el Pacto fiscal en curso en Bolivia, precisa voluntad política; sin embargo, el gobierno no quiere ceder, sigue transfiriendo competencias a las regiones, sin recursos. “Por lo tanto las gobernaciones de todo el país, no pueden atender las crecientes demandas sociales que existen en cada una de las regiones, si no tiene recursos, entonces la propuesta de Tarija, La Paz y Santa Cruz es redistribuir los ingresos tributarios”, dijo.

Esta redistribución precisa voluntad del gobierno, sin embargo, éste no quiere ceder, en determinado momento tiene que pensar que “el papá gobierno no puede hacer todo desde el Estado ni tampoco puede transferir competencias a las regiones, sin recursos”. “Es como una familia, yo no pueda exigir a mis hijos que cumpla más responsabilidades si no les doy los medios para que cumpla esas responsabilidades”, ejemplificó.

Consultado de que personeros de gobierno y del MAS mencionan que el Pacto fiscal no es para redistribuir recursos, “que de dónde sacaron eso”, respondió que la Constitución menciona que el Pacto fiscal es una instancia de coordinación entre la sociedad y el Estado.

Esta coordinación es para redistribuir los recursos en beneficio de la sociedad civil en todo el país, no para beneficiar a gobernadores, alcaldes y rectores de universidades, es para beneficiar a la sociedad en salud, educación, infraestructura, seguridad, explicó. “Esto es lo que nos hace falta en el país”, enfatizó al añadir que no puede haber autonomía si no hay Pacto fiscal con redistribución de recursos, no puede haber autonomía solamente con transferencias de competencias, sin recursos”, insistió.

La caída del precio internacional del petróleo (y su consiguiente relación con el costo del gas natural que exporta Bolivia) ha mermado los ingresos del país y más todavía del departamento de Tarija que es el más afectado.

Fernando Barral Zegarra

