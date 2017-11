Deuda externa de Bolivia se disparó a 9 mil millones de dólares

La deuda externa de Bolivia el año 2006 era de dos mil 208 millones de dólares, actualmente aumentó a nueve mil millones, cada uno de los bolivianos debía 267 dólares ahora adeuda 650, monto que en las actuales circunstancias es imposible que pueda pagar.

“Cuando el señor Morales (Evo) asumió el poder, cada ciudadano debía 208 dólares, ahora debe 650 dólares”, confirmó el economista y docente universitario, José Luis Pórcel Marquina al indicar que la deuda externa boliviana ronda los nueve mil millones de dólares. “Con estos datos es difícil creer que la economía va en marcha, cuando la deuda personal y nacional está en aumento. Esta situación es preocupante sobre todo porque es difícil, hasta imposible, que cada boliviano pueda pagar la deuda que tiene. La deuda externa se va volver ‘deuda eterna’”, ironizó al remarcar que la deuda del país está creciendo cada vez más y está volviéndose insostenible, “la deuda externa no puede crecer indefinidamente, eso es demasiado peligroso”, observó.

Consultado si se conoce, por lo menos en general, en qué se utilizaron los nueve mil millones de dólares, contestó: “parcialmente, no hay una información muy clara, se hizo inversión pública, gastos corrientes, los servicios que utiliza el gobierno. Ahí están los estados financieros que tiene, y eso refleja también que el sector público no financiero tiene un déficit fiscal, los ingresos que tiene el gobierno nacional no alcanzan para cubrir sus gastos, continúo explicando. Este año es el cuarto año consecutivo que tenemos cifras rojas en ese sector”, acotó el profesional.

Preguntado si ese préstamo no dinamizó la economía, qué sucedió realmente, respondió que tiene entendido que la deuda externa se destinó a la inversión para crear empresas públicas. “Pero del total de las empresas, muy pocas están produciendo, muy pocas son rentables, la mayoría o no entraron en funcionamiento o las que entraron no generan utilidades, entonces es preocupante, porque una empresa en manos del Estado difícilmente será como una privada”.

Interrogado si hay necesidad de privatizar esas empresas, contestó que el Gobierno nunca aceptará eso, “considero que la única forma de manejar racionalmente esas empresas, es con una visión empresarial privada, no estatal”.

Diputado oficialista

El presidente de la Comisión Económica de Diputados, Ignacio Soruco Grandchant, defendió el endeudamiento y aclaró que la capacidad del país aumentó en la actual gestión de Gobierno, el margen de endeudamiento actual es mayor a los nueve mil millones de dólares.

El endeudamiento tiene varios aspectos, el primero ver cuál es el porcentaje de la deuda respecto el PIB (Producto Interno Bruto) que es la producción de bienes y servicios monetizados en el Estado durante un año, explicó.

El PIB evolucionó de nueve mil millones de dólares antes del 2006 a 35 mil millones actual, la economía creció en casi 3,5 veces desde que llegamos al gobierno; además en su momento la deuda externa representaba el 27% del PIB actualmente sólo representa solo 25%, agregó.

Los organismos de cooperación recomiendan que es manejable una deuda externa hasta el 40% del PIB, Bolivia aún tiene margen para endeudarse; sin embargo, el gobierno pese a tener línea abierta de crédito de China, no lo utiliza.

Esta línea es de siete mil millones de dólares, solamente utilizó mil millones para inversión pública, empresas estratégicas o desarrollo de obras de impacto, gobiernos anteriores se prestaban a fin de año para cubrir el gasto corrientes, pago de sueldos y aguinaldo.

El dinero de la deuda se utilizó en el Plan Económico Social 2015-2020, en proyectos estructurales como la planta de urea, la termoeléctrica, la separadora de gas, puentes y carreteras, presas y termoeléctrica, algunas concluidas otras en ejecución, sostuvo.

Otro indicador de la salud financiera del país tiene que ver con la evolución del ahorro, que se refleja en las Reservas Internacionales RI, antes del 2006 eran 1.200 millones de dólares, actualmente en su pico más alto llegaron a 14 mil 800 millones, explicó.

A la fecha las RI rondan los diez mil millones, porque de la deuda interna, el gobierno utilizó parte del dinero en proyectos estratégicos ejecutados por ENDE y YPFB, añadió al remarcar que el país se endeuda para invertir y mejorar sus ingresos, y crecer económicamente, acotó.

PACTO

Respecto del Pacto fiscal y que las gobernaciones tienen 0% de la coparticipación tributaria, dijo que eso está legislado, las discusiones continúan en su quinta etapa, las gobernaciones tienen que demostrar que necesitan más dinero, sobre todo en el caso de Tarija.

Si surge una propuesta seria y sólida de varias gobernaciones, se justifica que se necesita para ejecutar las competencias transferidas por el Gobierno, podría iniciarse una etapa más de diálogo, porque el Pacto fiscal no está cerrado, prosiguió.

