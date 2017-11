Comparan caso de ex director detenido del SEDECA con uno igual del impune Lino Condori

Ante la decisión de dictar detención preventiva en el recinto penitenciario de Morros Blancos al exdirector del Servicio Departamental de Caminos Sedeca, Omar Molina, acusado por una supuesta conducta antieconómica e incumplimiento de deberes por la compra de cemento asfaltico para la construcción de la carretera Santa Ana-Yesera, autoridades cuestionaron el proceder de la justicia, ya que, por un caso similar, las denuncias contra exgobernador Lino Condori, sobre el tramo Tolomosa-Camacho, en la que se vio involucrado Nelson Mancilla, hermano del asambleísta Erwin Mancilla, no avanzaron hasta la fecha, dando como resultado que dichos involucrados aún se encuentren libres.

El director de Gestión Procesal de la Gobernación, Iván Vaca, manifestó que llama la atención que en un caso similar anterior las denuncias no avancen ni se esclarezcan, al respecto recordó que durante la gestión de Lino Condori, Nelson Mancilla, se encontraba como encargado del proyecto del tramo Tolomosa-Camacho que implicaba un monto de 183 millones 605 mil bolivianos, de los cuales solo se generó un gasto por avance presupuestario del 31%, que representaba un avance físico de la obra de tan solo el 12%; es decir, se ocupó 52 millones solo en contratación. Aseveró “peor aun cuando se realizó la inspección ocular de la obra, la misma no reflejaba ni un centímetro de asfalto”.

Mery Polo, como exasambleísta departamental, lamentó que la justicia no sea transparente. En el pasado durante la gestión del exgobernador interino, Lino Condori, ocurrió un caso similar, “mi persona en condición de asambleísta en el pasado puso a consideración de la justicia la denuncia dentro del tramo Tolomosa-Camacho, donde se gastó alrededor de 60 millones de bolivianos; sin embargo, no se había asfaltado ni un solo kilómetro, pero hasta la fecha no se aclaró y así como este (caso) existieron varios otros que nunca fueron aclarados como el tramo de Copacabana”.

No obstante, Polo indicó que le llama la atención este caso porque la justicia actúa de esta manera, al considerar que cuando una autoridad trabaja para avanzar en beneficio de la gente se lo juzgué, mientras a otros que le hicieron un daño al Departamento no. Recordó que el exgobernador Condori tiene más de 60 denuncias por supuestos hechos irregulares. En tanto, Molina demostró su predisposición en cooperar con la justicia y renunció a su cargo para no entorpecer la investigación.

Por su parte, el asesor legal de la Dirección de Transparencia de la Gobernación, Xavier Guerrero, lamentó de sobremanera el actuar que está demostrando la justicia con Molina al efectuar este tipo de medidas contra el exdirector, consideró que existen casos de corrupción ya conocidos por la pasada gestión que conllevan a más de 60 denuncias; sin embargo, no existe acción oportuna para los mismos.

