Banca privada aprobó crédito de Bs. 17 millones para la Alcaldía

La banca privada aprobó un crédito de 17 millones de bolivianos para el Gobierno Municipal de Cercado, que se destinará a la construcción de varios puentes en zonas periurbanas de la ciudad, solamente resta la aprobación del Gobierno, a través del Ministerio de Economía. “Reconfirmar con la banca privada los 17 millones que estamos buscando para los puentes en los barrios periurbanos, ya está sólo queda la parte del Ministerio de Economía, que nos haga la aprobación”, expresó el alcalde Rodrigo Paz Pereira.

“Tengo entendido que está por buen camino, nada más aprobado empezamos a construir los puentes para los nuevos barrios. Anteriormente se hablaba de construir diez puentes en las quebradas donde surgieron diferentes barrios nuevos”, anunció.

Como ejemplo, Paz Pereira nombró el futuro puente que unirá las zonas Santa Rosa-Pampa Galana-Tarijeños en Progreso, con siete mil a ocho mil familias, estos puentes serán parte de los nuevos circuitos viales de la ciudad, explicó la autoridad.

El alcalde no quiso precisar el costo de este financiamiento privado, para no entorpecer la aprobación en el Ministerio citado, “estamos esperando que ellos nos aprueben y después será público evidentemente, pero está dentro los costos productivos, no comercial”.

Fernando Barral Zegarra

