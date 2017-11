Ven móviles políticos en detención del ex director del SEDECA

El asambleísta departamental, Willman Cardozo al manifestar su solidaridad con el exdirector del Servicio Departamental de Caminos Sedeca, Omar Molina Ávila, denunció que su detención preventiva es una acción política y de desestabilización de la Gobernación por el gobierno. “El Departamento, el pueblo de Tarija tiene que estar atento ante los acontecimientos que se vienen, debemos estar movilizados y pedir a la justicia que actúe con equidad, equilibrio”, enfatizó tras reunión con el gobernador Adrián Oliva y su gabinete.

Cardozo criticó a la justicia que no actúe con la misma drasticidad que lo hizo con Molina, con exfuncionarios de la gestión del exgobernador Lino Condori que tienen imputaciones y las denuncias tienen pruebas más contundentes. “Por qué no miden con la misma vara, por qué actúan con la ‘ley del embudo’, Condori tiene más de 60 denuncias y por qué tras sus imputaciones no se detuvo a estos ciudadanos, por qué cizañarse con la gestión de Oliva, está claro que esta es una acción política”, enfatizó y pidió a la justicia corregir el error cometido con Molina, a quien acompañarán en todas las instancias que sea llevado. El exdirector del Sedeca fue denunciado de presunta corrupción y a pesar de que la denuncia fue rechazada inicialmente, se retomó y está encarcelado.

El gobernador también expresó su solidaridad con Molina a quien llamó “compañero de trabajo” quien fue detenido preventivamente en un proceso donde “no se termina de entender por qué se actúa de forma tan ensañada”.

Mientras Molina era detenido preventivamente, paradójicamente la gobernación iniciaba el asfaltado del camino San Mateo-Monte Méndez, el exdirector del Sedeca asfaltó ocho caminos como nunca en la historia de Tarija, y es encarcelado.

En contraste quienes manejaron mucho dinero en Tarija y deberían ser investigados “por robar”, están tranquilos, libres e impunes, enfatizó al criticar que enjuician a quien trabajo, sería bueno que investiguen a quienes se llevaron el dinero de Tarija.

Oliva manifestó no tener temor, se defenderá en todas las instancias y gobernará Tarija para lo cual fue elegido, no está robando, está haciendo y seguirá trabajando porque su pueblo lo eligió para cumplir esa delicada tarea.

El gobernador está imputado, su audiencia cautelar tenía que darse el miércoles; sin embargo, fue suspendida tras el Incidente de Nulidad que presentó. Este incidente debe ser resuelto por la justicia en un plazo de cinco días, según se informó.

Dirigente de cañeros independientes

El dirigente del sector de los cañeros independientes, Anibal Villca, ayer resaltó el impacto que generará el tramo carretero Bermejo – San Antonio, que lleva ejecutando la gestión del gobernador Adrián Oliva Alcázar, a través del Servicio Departamental de Caminos Sedeca, ya que el mismo beneficiará a más de tres mil familias de ocho comunidades de la zona.

La construcción de este camino asfaltado generará un ahorro del costo de transporte en más del 50% en los productores, por tal motivo este sector la denominó la ‘Ruta Productiva’ ya que viene hacer el camino con mas longitud y acceso para estas zonas productivas. “En relación con lo que estaba años atrás se ha avanzado bastante, se ha pavimentado hasta el kilometro 31, se tiene trabajando prácticamente la zona de San Antonio y se espera concretar hasta santa clara”, señaló Villca con relación a esta importante obra que registra en la actualidad el 81% del avance físico.

Villca sintetizó los trabajos que se están realizando en este tramo carretero en cuanto al aspecto técnico que se viene suscitando en el proyecto; a su vez, resaltó el compromiso de los recursos económicos que aseguró el gobernador para la conclusión de esta importante obra. “El Gobernador se comprometió a buscar recursos para completar los tramos carreteros, en beneficio de la población que depende de los caminos para trasportar su producción en buenas condiciones”, finalizó.

Fernando Barral Zegarra

