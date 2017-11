Tarija no asistirá al Pacto Fiscal si no se redistribuyen los ingresos

El departamento de Tarija puede no volver a la reunión del Consejo Nacional de Autonomías o el Comité Técnico del pacto fiscal, en desacuerdo a que no se toma en cuenta su propuesta ni los temas centrales planteados, según el secretario, Rubén Ardaya Salinas. “Si no se tocan estos temas a vamos a reconsiderar nuestra asistencia misma al Consejo Nacional o al Comité Técnico del pacto fiscal, como una señal de que estamos en completo desacuerdo con la resistencia del Gobierno para definir temas centrales para el país”, advirtió.

“El departamento de Tarija puede no asistir si no se aclaran las cosas, si no se toman en consideración las propuestas que hemos hecho, las decisiones que tome en Consejo de Autonomías tienen que ser en base a consenso y concertación”, enfatizó.

Ardaya además criticó la ausencia del mandatario Evo Morales Ayma del Consejo Nacional, es incomprensible, injustificable y hasta ofensivo que quien convoca nunca está, también se quejó de que no se permita ingresar a la prensa a las reuniones en La Paz. “Es uno de los temas más importantes de la historia de este país, lo que significa que va pasar en los próximos 20 años, no hay transparencia en ese sentido, da la impresión de que el gobierno se inventó una nueva etapa del pacto fiscal cuando se consensuó cinco etapas”. agregó.

“Hacen aparecer muchas otras etapas con otros temas para distraer de lo que es lo sustancial del pacto fiscal y lo sustancias son cinco cosas, uno: tiene que haber equilibrio entre competencias y recursos, en este momento a nivel departamental eso no existe. Tiene que haber equilibrio entre los presupuestos nacional, departamental y municipal, actualmente no existe, hay una asimetría vertical, escandalosa en detrimento de los gobiernos departamentales, hay que modificar todas las leyes pre y postconstitucionales”, cuestionó el funcionario.

“Sin esta modificación hay una obstrucción de la gestión autonómica efectiva y deben crearse mecanismos para anular esas leyes confiscatorias de nuestros recursos, sobre todo el IDH y debe suspenderse la transferencias de competencias sin recursos”, agregó Ardaya.

“Por último tenemos que ponernos de acuerdo sobre una ley de garantías autonómicas, para que se blinde a la autonomía departamental sobre todo, de toda injerencia del gobierno central en el manejo presupuestario y la definición de políticas públicas”, recalcó el secretario.

Ante la pregunta de si podría quedarse en nada el proceso de pacto fiscal, respondió que está por verse. “Nuevamente lo alargaron por 15 días. De todas maneras la propuesta de Tarija está clara, beneficia a todos los departamentos, a los 339 municipios, las universidades y los indígenas”, finalizó Ardaya.

Fernando Barral Zegarra

