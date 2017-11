Vecinos de Pampa Galana denuncian que el Municipio realizó ripiado que no beneficia a nadie

En la zona de Pampa Galana, el Gobierno Municipal de Tarija realizó el ripiado de un camino de tierra en el barrio Bioceánico, el cual no beneficia a ningún vecinoy solamente conduce a las cercanías de lotes baldíos en los que ni siquiera existen cultivos agrícolas que justifique su fin. Vecinos del barrio Tarijeños en Progreso reclaman que se hayan hecho estos trabajos, pero que el Municipio no priorice la mejora de las principales vías que existen en la zona, las cuales se encuentran en mal estado, aluden que existe un “negociado” entre el Municipio y terceras personas.

En la zona de Pampa Galana, el Gobierno Municipal de Tarija realizó el ripiado de un camino de tierra en el barrio Bioceánico, el cual no beneficia a ningún vecino y solamente conduce a las cercanías de lotes baldíos en los que ni siquiera existen cultivos agrícolas que justifique su fin. Vecinos del barrio Tarijeños en Progreso reclaman que se hayan hecho estos trabajos, pero que el Municipio no priorice la mejora de las principales vías que existen en la zona, las cuales se encuentran en mal estado, aluden que existe un “negociado” entre el Municipio y terceras personas.

En una visita realizada por Josué Acebey periodista de Televisión Andalucía (TVA), a la zona de Pampa Galana, con los vecinos del lugar y el concejal Alberto Valdez, pudo constatar que existen dos tramos camineros que fueron ripiados, los cuales solo benefician a un par de lotes que se encuentran en el lugar, mismos que parecen haber sido cerrados recientemente.

La zona es totalmente deshabitada, tampoco se evidencian terrenos donde se genere producción agrícola, que justifique la implementación y mejora de este tramo en el lugar.

Estos tramos, son caminos de tierra, el primero de unos 1.300 metros y el segundo de 1.600 metros de distancia.

VECINOS EXPRESAN SU DISCONFORMIDAD

La presidenta del barrio Tarijeños en Progreso, Deysi Ortega, expresó su molestia porque han podido evidenciar que maquinaria de la Alcaldía de Cercado, realizaron trabajos en unos terrenos de la zona de Pampa Galana, abriendo caminos y ripiando a estos, pero que no se haya atendido el pedido que existe del barrio para que se les mejore las rutas de ingreso.

“Hasta el cansancio hemos pedido ripiado para nuestras calles, en especial para la Gran Chaco que es una avenida troncal, pero se nos niega, nunca se nos quiere dar, argumentando que no hay maquinaria, que están mal, ponen cualquier pretexto –exclamó Ortega-. Pero ahora a nosotros nos sorprende y vemos desde nuestro barrio, que la maquinaria de la Alcaldía, como volquetas, rodillos, cisternas, están en estos lugares trabajando”.

Ortega señaló que uno de los argumentos de la Alcaldía, es que no tiene competencia para realizar movimientos de tierra en esos lugares por el hecho de ser área rural, ya que ellos ven solamente el área urbana.

“A nosotros en nuestro barrio en una parte nos han incluido a la mancha urbana, a la otra parte lo han dejado rural donde incluso ya tenemos a gente viviendo, tenemos nuestro tanque de agua, tenemos nuestro cementerio. Suponíamos nosotros que la mancha urbana iba avanzar hasta ahí, porque yo entiendo que esto debía avanzar hasta donde estaba urbanizado, pero resulta que por manoseos políticos, la parte de abajo no es parte de la mancha urbana”, expuso Ortega.

La dirigente barrial, manifestó que su sorpresa es grande al haber evidenciado que en un lugar donde no vive nadie, haya sido declarado mancha urbana, y que incluso se haya procedido con estos trabajos de abrir caminos sin que haya una persona que viva por ese lugar. “Pero a partir de estos trabajos, también siguen avanzando en terrenos que son de la parte rural, con maquinaria de la Alcaldía. Nos sorprende estos caminos, no vive nadie aquí, y es zona rural. No sabemos de quien son estos lotes, están recién cerrados, pero suponemos que deben ser el pago de los supuestos acuerdos y negociados que hubo con el señor (Edwin) Rosas, la Dirección de Ordenamiento Territorial (DOT) y la Alcaldía”, dijo Ortega.

Ortega mencionó que en el barrio Tarijeños en Progreso, los mismos vecinos tuvieron que hacer las calles de ingreso a ese lugar, sin ningún apoyo de la Alcaldía. “La Alcaldía en ningún momento nos ha apoyado con maquinaria, y si le pedíamos ripio, nos daba con contraparte. Todo lo que hay en mi barrio, es trabajado con el apoyo de la gente, de la Alcaldía no tenemos nada”.

Remarcó que cuando desde el barrio Tarijeños en Progreso fue a pedir alumbrado público para la zona, desde el Gobierno Municipal argumentaron que no habían pantallas, pero que tienen previsto sacar los focos viejos de los otros barrios, para recién llevar para ellos.

El vicepresidente del barrio Tarijeños en Progreso, Walter Tapia, lamentó que el barrio al que representa haya sido afectado, quedando una gran parte fuera de lo que es la mancha urbana, argumentó que los terrenos donde se aperturó camino y realizó el ripiado, están favoreciendo a un par de lotes que se encuentran en un espacio comunal.

“No amerita que el Municipio haya realizado este trabajo, todas las calles de la entrada de nuestro barrio no tiene nada de ripio, y la sorpresa de que aquí arriba si hay ripio. Aquí están jugando los acuerdos que ha tenido la comunidad, con la Fedjuve del señor Rosas y la DOT, imaginamos que debe haber algún arreglo”, reclamó Tapia.

Otras de las observaciones que hace Tapia, es que en esa zona actualmente se encuentran con medidas precautorias, lo que significa que no se puede meter maquinaria ni realizar movimientos de tierras hasta que salga el saneamiento del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). “Nosotros vamos a seguir este proceso, porque hay medidas precautorias, vamos a llevar hasta La Paz”, exclamó Tapia.

Tapia detalló que en el barrio Tarijeños en Progreso existen alrededor de 1.000 familias que están afectadas por el mal estado de las vías, y lamentó que se mejoren caminos donde no vive nadie.

Los dirigentes vecinales pidieron investigar a quien pertenecen los lotes baldíos que se encuentran en el lugar, y de esta manera porque el Municipio ha actuado para beneficiarlos a estos.

MAQUINARIA TRABAJA DESDE HACE UN MES

En esta visita realizada por TVA, se pudo evidenciar que la maquinaria del Gobierno Municipio continua realizando los trabajos. Según lo que manifestaron los operadores de máquinas, es que desde hace un mes que vienen trabajando por la zona.

Los trabajadores manifestaron que ellos solo se limitan a las órdenes que reciben de sus superiores, y que la orden que tenían era ripiar y “dejar bonito el camino”. Reconocieron que los trabajos que realizan es mejorar las vías donde existen viviendas y producción, lo que no existía en el camino que fue ripiado en esa zona hace aproximadamente una semana atrás.

PEDIRÁN INFORME AL MUNICIPIO

El concejal municipal, Alberto Valdez, al haber tomado conocimiento de estas denuncias que realizan los vecinos, manifestó que realizará la petición de informe correspondiente al Ejecutivo Municipal, para saber si este trabajo ha sido solicitado por los comunarios o quién pidió que se realice la apertura de camino y ripiado.

“Hay algunos temas que estamos conociendo, como las medidas precautorias que se tienen en la zona, no podía hacerse dado ningún movimiento, cuando hay este tipo de acuerdos que se llevan adelante, creo que se deben respetar”, enfatizó Valdez.

Valdez mencionó que también se debe conocer cuanta inversión se ha realizado para que se realicen estos trabajos, ya que en el lugar no existe ninguna vivienda que vaya a ser beneficiaria, a excepción de un lote que recientemente fue cerrado.

“Consideramos que se deben cuidar nuestros recursos, y si de esta manera están cuidando nuestros recursos (el Municipio), para que vayan en beneficio de la población, estamos equivocados, porque personalmente hemos tenido requerimientos de varios barrios que no se les estaría atendiendo con el tema de ripiado, y creo que ahí es donde se debe dar prioridad y no atender en zonas donde no hay gente”, reclamó Valdez.

El Concejal dejó entrever que estos trabajos que se realizaron en la zona, hacen suponer que se están beneficiando a particulares. Empero, se comprometió a realizar las averiguaciones del caso.

“Es un poco más de un kilómetro de camino que está ripiado, no lleva a ningún lado, no hay una visión como para poder invertir nuestros recursos . Y creo que estamos hablando de tiempos de austeridad, estamos viendo que se está exigiendo cuidar 0,50 centavos en los micros, cuando aquí estamos despilfarrando y no dando una verdadera inversión con el tema de los recursos del pueblo”, mencionó Valdez.

¿QUÉ DICEN DESDE EL MUNICIPIO?

Este medio buscó la contraparte con los funcionarios municipales aludidos en la denuncia por los vecinos del barrio Tarijeños en Progreso. El responsable de la Dirección de Ordenamiento Territorial (DOT), Horacio Rodríguez, explicó que los trabajos que se realizan en el lugar son ejecutados por la Subalcaldía de Cercado, lo propio refirió el secretario de Obras Públicas del Municipio, Rodrigo Ichazu.

El titular de la Subalcaldía de Cercado, Edwin Pocoata, explicó que desconoce la situación que fue denunciada por los vecinos del barrio Tarijeños en Progreso, sin embargo, se comprometió a visitar el lugar en el transcurso de esta jornada para conocer a detalle la situación.

Pocoata detalló que desde esa instancia tienen un cronograma de ripiado de caminos productivos que vayan a beneficiar a las comunidades. Remarcó que no se realizan accesos de caminos, sino que solamente hacen el mantenimiento.

El funcionario municipal señaló que son los mismos comunarios quienes recomiendan que caminos ripiar, y no es que el Municipio realiza trabajos por que se les “ocurre”.

Frente al reclamo de los vecinos que se haya priorizado ripiar un camino que no beneficia a nadie, Pocoata dejó en claro que a la Subalcaldía no le compete el mantenimiento en el área urbana, sino que para ello existe otra instancia en el Municipio.

Frente al argumento de los vecinos, quienes develaron que la zona se encuentra con medidas precautorias del INRA, por lo que no se podía realizar ningún trabajo o movimiento de tierra en el lugar. Pocoata dijo desconocer la situación legal de estos terrenos, pero se comprometió a realizar la petición de informe correspondiente a los técnicos del Municipio para esclarecer esta situación.

“Nosotros ripiamos caminos que están totalmente consolidados, hay otro programa de apertura de caminos, pero no está operando en ese sector. Honestamente no conocía de esta situación, y en los caminos que nosotros trabajamos, pedimos a los comunarios que sean caminos saneados, y si no lo están, de manera inmediata retiramos la maquinaria”, exclamó Pocoata.

