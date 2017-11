Economista tarijeño: “La Ron 91, no es gasolinazo disfrazado, sino abierto y evidente”

La puesta en el mercado por el Gobierno de la nueva gasolina denominada “Ron 91” no es “gasolinazo disfrazado” como mencionaron algunos representantes de la oposición política del país, sino es abierto y del todo evidente. “Ni creo que sea disfrazado, es abierto porque las gasolineras no tienen ni los tanques ni las mangueras para esta nueva gasolina”, expresó el economista y observador, José Luis Porcel Marquina, al anunciar que la gasolina especial irá desapareciendo poco a poco.

“Qué va suceder en la práctica, la gasolina corriente, la especial, en determinado momento no se va vender porque los tanques van a ser llenados con esta nueva gasolina”, agregó al indicar que no se ven ampliaciones para nuevos tanques en las gasolineras.

Cuando los usuarios vayan a cargar les dirán no hay del otro, el especial, y tendrán que cargar la nueva gasolina que tiene un precio superior en 80 centavos de boliviano por litro, eso va significar comprar una gasolina más cara. “El transporte público y privado tendrá que comprar la nueva gasolina y eso va significar un efecto multiplicador negativo que puede derivar en inflación y especulación porque sube el precio del transporte y sube absolutamente todo”, prosiguió.

De acuerdo con el economista todo esto será nocivo para la economía nacional, la suba en los precios, “en un país como el nuestro” se dará como reguero de pólvora, cuando hay alguna granizada o problema climatológico los efectos se transmiten de inmediato. “La especulación se transmite en inflación o incremento de los precios en los mercados, eso va ser casi inmediato, ojalá que realmente el gobierno cumpla, permita y dé las condiciones para que los surtidores puedan vender la nueva gasolina”, sostuvo.

No obstante, reconoció que no hay la infraestructura necesaria, no se vio a ninguna estación de servicio que amplié sus depósitos, mínimamente tendrían que construir nuevos tanques para depositar el nuevo carburante que tiene precio mayor. “Tiene que haber nueva infraestructura y las gasolineras no tienen las condiciones, es bien sencilla la relación”, insistió en contraste a la oposición que habló de “gasolinazo disfrazado” cuando en realidad el gasolinazo es claro y abierto.

Fernando Barral Zegarra

