Destacando el trabajo del ex director del SEDECA ahora preso, la Gobernación asfaltará 200 kilómetros hasta fin de año

La Gobernación hasta fin de año, en lo que va de su gestión, habrá asfaltado 200 kilómetros de caminos en el Departamento a pesar de la caída de sus ingresos y de muchas dificultades y las denuncias de presuntas irregularidades con el fin de empañar la administración. “Hasta fin de año vamos a cerrar cerca de 200 kilómetros de carreteras asfaltadas en nuestra gestión, es un esfuerzo extraordinario, las estamos haciendo con muchas dificultades, sin recursos y muchas veces hasta con acciones contrarias, que buscan empañar la gestión”, dijo.

La declaración es del gobernador Adrián Oliva Alcázar al anunciar el inicio del asfaltado del camino San Mateo-Sella Méndez y recordar que hace poco fue denunciado por el camino Puente Unión Europea-Carachimayo al igual que por el camino Santa Ana-Yesera.

“Están tratando de cuestionar nuestras acciones, pero lo que me queda es la alegría de la gente cuando visitamos las comunidades donde se asfaltaron los caminos, el agradecimiento, sostuvo que todos los tramos asfaltados se hicieron con poco dinero. Estamos trabajando en todo el Departamento y a todo mi pueblo decirle que con la misma fuerza y fe vamos a seguir avanzando porque hay una región por construir, deudas históricas por pagar y las carreteras son esas deudas”, enfatizó.

La Gobernación, a través de la Subgobernación de San Lorenzo, este jueves inició el asfaltado de San Mateo-Sella Méndez, por Monte Méndez, con una inversión de 20 millones de bolivianos, tiene una extensión de ocho kilómetros, según el subgobernador René Valdez Soruco. “A más tardar de aquí a diez meses vamos a tener una nueva ruta asfaltada que va vincular a la provincia con la capital”, sostuvo al agradecer al gobernador por la determinación de asignar los recursos necesarios para esta obra.

El gobernador al destacar la nueva carretera sostuvo que es parte del acceso norte a la ciudad y permitirá descongestionar el tráfico pesado “es parte de obras tan importantes que se hacen en beneficio de la población”.

El asambleísta departamental, Willman Cardozo, al calificar de impase la citación a audiencia cautelar que tuvo el gobernador, sostuvo que no está solo y que tiene todo el respaldo del pueblo de Tarija por las obras y el desarrollo que se encara en los dos últimos años. “Esperamos que el hecho con Adrián Oliva sea aislado de lo político, porque no nos vamos a cansar de decir que mientras más de 60 denuncias de corrupción contra exautoridades no avanzan, las acciones se vuelvan contra las autoridades actuales”, ironizó.

El legislador destacó las obras camineras que se ejecutan como la ruta al Chaco, Bermejo Caraparí con 40 kilómetros asfaltados, “¿ahora quieren juzgarnos por construir la red vial fundamental de Tarija?”, cuestionó al anticipar que el pueblo está presto a movilizarse.

Director del Sedeca renunció a su cargo

El director del Servicio Departamental de Caminos Sedeca, Omar Molina Ávila, renunció a su cargo, confirmó el gobernador Adrián Oliva Alcázar al lamentar el alejamiento y destacar la gestión por la diversidad de tramos camineros que se asfaltaron como nunca en la gestión de la Gobernación y exprefectura. “Él ha presentado su renuncia al cargo y lo hace porque no tiene ningún interés en obstaculizar la investigación que se va realizar, respeto la decisión”, sostuvo al recordar que ejecutó varios tramos camineros y está siendo injustamente tratado.

“Él ha hecho lo que no han hecho otros directores en ese Sedeca, ha hecho que por primera vez veamos proyectos concluidos y no veamos dinero despilfarrado, gastado, sin un kilómetro de asfalto, lamentó que se castigue el trabajo”, denunció.

Oliva también destacó la decisión de Molina de defenderse desde el llano, “el que nada hace nada teme”, y él está demostrando que se va defender, no va obstaculizar la justicia, no va utilizar su cargo para beneficiarse. “Para mí es una pérdida”.

Fernando Barral Zegarra

