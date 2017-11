Reiteran necesidad de pasarela en inmediaciones del campo universitario de “El Tejar”

El ejecutivo de la Cerrera de Derecho de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS), Cristian Araoz declaró la mañana del miércoles que todavía persiste la necesidad de contar con una pasarela en el frontis de campus universitario. Asimismo, otras autoridades universitarias indicaron que esperarán la siguiente gestión para que las autoridades consideren el proyecto, en caso contrario iniciarán medidas de presión.

“Todos los día pasamos la calle y arriesgamos en la avenida nuestra propia vida, ya hubo varios accidentes, las autoridades hace caso omiso a nuestras peticiones”, exigió Araoz a las autoridades para que coordinen y se efectivice dicha pasarela.

El vicepresidente de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB), Roberto León, recordó que la demanda del paso a desnivel fue arrastrada desde la gestión 2015, año en el que mandaron notas escritas a la Alcaldía, además de la Gobernación para que puedan viabilizar el proyecto que beneficiaría a al menos 17.000 estudiantes que transitan reiteradas veces la avenida que está en el frontis de dicha avenida.

“En ese momento, lo que trancaba la viabilidad del proyecto era la Universidad porque no querían ceder parte del terreno porque se necesitaba para que se asiente los cimientos de la misma pasarela”, dijo León acotando que en la actual gestión volvieron a reencaminar el proyecto, pero en esta ocasión el Gobierno Municipal ya no dio respuesta alguna a su pedido. “Casi al mes tenemos dos o tres accidentes en esa zona, si no es una moto con un vehículo, sino son dos vehículos o sino es contra un estudiante, es lamentable y es preocupante, donde más se necesita no tenemos este tipo de puente a desnivel”, reclamó León.

Agregó que incluso presentaron el modelo de una pasarela subterránea, similar a la de la ciudad de La Paz, por lo que aseveró que existe una falta de voluntad de las autoridades sobre todo del Gobierno Municipal.

No obstante, manifestó que tras enviar otra nota hace tres meses a esta instancia recibieron una respuesta verbal arguyendo que al estar finalizando la gestión no podían reencaminar o iniciar algún proyecto, debido a ello aguardarán a la siguiente gestión para iniciar medidas de protesta en caso de que no haya respuesta al pedido.

CRÍTICA

“Se están gastando cuantiosos recursos en obras que solo van a servir para mirarlas y no brindan un beneficio social”, mencionó el Vicepresidente de la CUB, por lo que indicó que la Alcaldía tiene un convenio con la Universidad, pero que pese a ello las autoridades no atendieron la demanda.

“Han subido los impuestos, están haciendo la construcción de un mástil y la verdad que están haciendo todo tipo de cobros, sin embargo, no están priorizando la necesidad fundamental”, dijo el Ejecutivo de la Carrera de Derecho.

GIOVANA CRUZ VILLCA

